Bien que beaucoup de choses puissent être obtenues gratuitement sur YouTube, il semblerait que de plus en plus de personnes soient prêtes à payer un abonnement pour un service avec une meilleure expérience utilisateur et sans publicité. « Nous avons travaillé dur pour construire une expérience qui met les gens au premier plan, et nous continuerons à fournir la meilleure expérience ininterrompue sur l'ensemble de YouTube, même en déplacement », a déclaré Adam Smith, VP Product, YouTube, dans un communiqué mercredi. Le nombre d'utilisateurs des services payants de YouTube a connu une forte croissance ces dernières années.Dans un billet de blogue, Lyor Cohen, responsable mondial de Music chez YouTube et Google, a déclaré qu'entre juillet 2021 et juin 2022, YouTube a apporté 6 milliards de dollars de revenus à l'industrie musicale, dont 30 % provenaient du contenu généré par les utilisateurs. YouTube Music Premium coûte 9,99 dollars par mois et permet aux utilisateurs de télécharger et d'écouter de la musique sans publicité. Il a récemment introduit un widget pour l'écran de verrouillage d'iOS 16, "Recently Played", qui permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux chansons, albums, listes de lecture et vidéos récemment écoutés depuis leur écran de verrouillage.YouTube Premium quant à lui coûte 11,99 dollars par mois et permet aux abonnés de regarder et de télécharger des vidéos YouTube sans publicité et d'accéder à tous les avantages de YouTube Music. En octobre dernier, YouTube a effectué un test de courte durée qui demandait aux utilisateurs gratuits de passer à la version Premium pour regarder des vidéos en 4K. Désormais, tous les utilisateurs peuvent regarder des vidéos en haute résolution sans payer d'abonnement Premium. Quelques jours après la fin de ce test, YouTube a annoncé qu'il allait augmenter le prix de l'abonnement familial pour le service YouTube Premium.YouTube Music Premium et YouTube Premium comptent désormais ensemble 80 millions d'utilisateurs. Mais cela est encore inférieur aux chiffres de Spotify, Apple Music et Tencent. Spotify a publié ses résultats du troisième trimestre le mois dernier, qui ont révélé un total de 195 millions d'abonnés premium et 456 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En juillet, Apple a indiqué qu'il comptait 860 millions d'abonnements payants sur l'App Store, l'Apple TV+, Apple Music, les services cloud et ses autres activités. Tencent Music Entertainment Group compterait environ 82,7 millions d'abonnés à travers ses trois applications de streaming musical.Après quelques faux départs, YouTube Music et Premium ont finalement lancé leurs services d'abonnement pour de bon en 2018, environ 18 mois après que Cohen a rejoint l'entreprise. Précédemment, Cohen avait occupé pendant de nombreuses années des postes de direction chez Def Jam Records et Warner Music, ainsi que chez 300 Entertainment (qu'il a cofondé et qui a été vendu à Warner pour un montant rapporté de 400 millions de dollars l'année dernière). Cette décision a été prise après des années de relations conflictuelles entre YouTube et l'industrie de la musique au sujet des taux de redevance relativement bas.Mais selon les analystes, depuis, YouTube s'est efforcé d'être "un partenaire" de l'industrie musicale. L'entreprise affirme avoir versé plus de 50 milliards de dollars à des créateurs, des artistes et des sociétés de médias au cours des trois dernières années. Elle a également renforcé son modèle de revenus "bimoteur" (publicité et abonnements), au milieu d'un éventail vertigineux d'autres fonctionnalités destinées à aider les créateurs et les labels à promouvoir leur musique - notamment YouTube Shorts, qui est en fait sa réponse à TikTok, et qui, selon la société, enregistre aujourd'hui une moyenne de 30 milliards de vues par jour.Cohen a déclaré : « aux côtés de nos partenaires de l'industrie musicale, nous avons travaillé dur pour faire de YouTube le meilleur endroit pour chaque fan et chaque artiste, et la nouvelle d'aujourd'hui marque une nouvelle étape importante dans ce parcours. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons encore beaucoup à faire et nous sommes impatients de stimuler la croissance et de contribuer à l'industrie musicale ». C'est vrai, mais l'argent et les fonctionnalités tape-à-l'œil ne semblent pas expliquer un gain rapide de 30 millions d'abonnés. L'amélioration de l'expérience utilisateur a également été un élément clé de cet effort.Avec Shorts, Adam Smith, vice-président chargé des produits, énumère une série de formules d'abonnement et de fonctionnalités que la plateforme a développées pour susciter l'intérêt des fans, notamment le vaste éventail de contenus musicaux qui ne sont pas disponibles sur d'autres services (concerts, apparitions télévisées, sessions radio, etc.), les premières et les contenus exclusifs tels que les "afterparties" (où un artiste organise un événement en ligne pour une chanson ou une vidéo). Il existe également des fonctions telles que "Meet" (où les fans peuvent regarder des vidéos ensemble), "Foundry" et "Artists on the Rise".« Nous avons construit YouTube Music et Premium en nous appuyant sur cet ensemble de fonctionnalités de base : l'absence de publicité, la possibilité de conserver les vidéos ou le son lorsque vous êtes dans une autre application ou sur un mobile, et la possibilité d'y accéder si, par exemple, vous prenez l'avion et que vous avez oublié de télécharger les vidéos ou le son que vous voulez. L'objectif est de permettre aux gens d'avoir YouTube avec eux où qu'ils soient, et nous avons toute une équipe d'experts de l'industrie musicale, de chefs de produit et d'ingénieurs qui construisent ce que nous pensons être une expérience musicale de premier ordre », a déclaré Smith.Mais malgré la forte augmentation du nombre d'abonnés de ces services, Google n'a pas su échapper à la baisse de la croissance observée dans l'industrie depuis le début de l'année. En septembre, Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de Google, a annoncé une nouvelle ère de restrictions chez Google, qui a conduit à la fermeture de l'équipe chargée du matériel pour les ordinateurs portables Pixel, à l'élimination de la moitié des projets expérimentaux de l'Area 120, à l'essaimage de la technologie du projet Loon et à la mort de Stadia, sa plateforme de jeux vidéo à la demande qui était censée révolutionner l'industrie du jeu.Google a annoncé la fermeture de Stadia fin septembre, expliquant que le service n'a pas suscité suffisamment d'intérêt de la part des joueurs près de trois années après son lancement. Tout comme les autres géants de l'industrie, Google semble être en pleine restructuration. L'entreprise a revu à la baisse ses prévisions d'embauches et réorganisé certaines de ses équipes. Dans ses résultats du deuxième trimestre 2022, le géant de la recherche a déclaré que YouTube avait généré des revenus de 6,87 milliards de dollars, ce qui était bien inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 7,51 milliards de dollars.Source : YouTube Quel est votre avis sur le sujet ?