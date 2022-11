Le marché des cryptomonnaies est une fois de plus dans le chaos, et le prix du bitcoin a chuté de plus de 13 % cette semaine. La cause de la perturbation sismique de cette semaine : FTX, la quatrième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, qui était autrefois un pilier de l'industrie, traverse une crise majeure. Confrontée à une pénurie de liquidités qui s'aggrave rapidement, FTX est à la recherche d'une solution pour sauver l'entreprise et éviter la faillite. Au cœur du problème se trouve le jeton natif de la plateforme FTX, le FTT, qui a été éviscéré dans une énorme vente, plongeant de plus de 80 % au cours des derniers jours.Les problèmes de liquidité de FTX ont eu un effet de contagion sur l'ensemble du secteur, les investisseurs en cryptomonnaies craignant qu'une autre onde de choc ne les frappe. Le bitcoin résiste à la tempête, mais il a tout de même perdu plus de 17 % au cours des cinq derniers jours. Mais le grand "B" est dans le "vert" depuis 24 heures, gagnant 3 %. Il a dégringolé jusqu'à 15 682 dollars mercredi matin, soit une baisse d'environ 8 %, après une précédente perte de 8 % la veille. Les analystes ont rapporté que la chute a été beaucoup plus dure pour les altcoins, l'ETH ayant perdu près de 18 % au cours des cinq derniers jours.Solana, une cryptomonnaie soutenue par le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, est également en chute libre. Solana a perdu un peu plus de 40 % de sa valeur au cours des sept derniers jours. Au cours des dernières 24 heures, FTT a perdu 22 %. Le marché cryptographique plus large est également profondément dans le rouge, en baisse d'au moins 20 % au cours de la semaine dernière. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est désormais en dessous des 900 milliards de dollars, un niveau qui a été vu pour la dernière fois à la fin de 2020. Les experts prédisent que le marché se dirige vers un krach potentiellement plus sévère.En effet, les retraits de FTX ont commencé dimanche matin, faisant suite à une série de tweets du PDG de Binance, Changpeng Zhao. Il a révélé que sa société allait vendre ses avoirs en jeton FTT, le jeton natif de FTX, en raison de "révélations" concernant la société. Binance, qui a également connu des difficultés économiques au cours de ces derniers mois, a annoncé qu'elle détenait 23 millions de jetons FTT d'une valeur d'environ 529 millions de dollars. Mais le PDG de FTX, Bankman-Fried, a déclaré que Binance "essayait de s'en prendre à FTX avec de fausses rumeurs". Bankman-Fried a insisté sur le fait que les "actifs de FTX sont bons".Les révélations mentionnées par Zhao étaient très probablement une référence à un rapport publié par CoinDesk au début du mois. Le rapport a fait des allégations sur l'autre entreprise de Bankman-Fried, la société de trading Alameda Research. FTX et Alameda sont deux sociétés distinctes. Mais le rapport cite un "document financier privé" selon lequel une grande partie du bilan d'Alameda était détenu en jeton FTT, émis par la bourse pour offrir aux utilisateurs une réduction sur les frais de négociation. Cela suggère que plus d'un tiers des 14,6 milliards de dollars d'actifs d'Alameda sont détenus dans une cryptomonnaie créée par FTX.Si cette information est vraie, cela signifie que FTX et Alameda ne sont guère indépendantes l'une de l'autre, mais aussi que les deux sociétés auraient des fondations très fragiles. Cependant, mardi, Bankman-Fried s'est excusé dans une note adressée au personnel de FTX pour ne pas avoir été communicatif. Un rapport sur le sujet a révélé que la société avait enregistré des retraits de l'ordre de 6 milliards de dollars au cours des trois jours précédents, soit des ordres de grandeur supérieurs au niveau habituel. Mais Bankman-Fried ne s'est pas arrêté là. Le patron de FTX a poursuivi ses excuses dans une série de tweets le 10 novembre.« En fin de compte, j'étais PDG, ce qui signifie que *je* devais m'assurer que tout se passait bien. *En fin de compte, c'est moi qui aurais dû être au courant de tout. J'ai clairement échoué dans ce domaine. Je suis désolé », a-t-il écrit. Au début de la semaine, Zhao avait annoncé que sa société allait potentiellement acquérir FTX pour tenter de sauver ce qui reste de la bourse. L'annonce de l'opération est intervenue environ une semaine après que la situation précaire de FTX est devenue évidente. Si l'accord est conclu, il entraînera une consolidation sans précédent du marché des échanges et du secteur en général.Toutefois, si Binance se retire, cela pourrait sonner le glas de FTX - l'équivalent pour le secteur de l'effondrement soudain de la banque d'investissement Bear Stearns en 2008, qui préfigurait la crise financière plus large qui a émergé cette année-là. Et contre toute attente, c'est ce deuxième scénario qui a eu lieu. En effet, la baisse de l'ensemble du marché des cryptomonnaies s'est aggravée mercredi lorsque Zhao a décidé de faire marche arrière. Zhao et les siens ont annoncé qu'ils avaient consulté les livres de comptes de la bourse rivale et qu'après examen, Binance s’estime dans l’incapacité de sauver la plateforme.« Suite à notre étude de due diligence, ainsi qu’aux récentes informations au sujet des fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’acquisition potentielle de FTX », a déclaré la société dans un tweet. Il reste à voir si le krach du marché des cryptomonnaies s'aggrave jusqu'à atteindre de nouveaux seuils de marché. Dans ce cas, la question la plus importante serait de savoir quelle est la solution alternative à la crise de liquidité de FTX. En outre, la bourse pourrait attirer l'attention des autorités réglementaires compte tenu de l'ampleur de l'impact.La SEC américaine enquête déjà sur la relation entre la branche américaine de FTX et Alameda Research. Les régulateurs seraient en train d'examiner la manière dont FTX a traité les actifs des utilisateurs. La situation pourrait également renforcer les appels croissants à réglementer le secteur des cryptomonnaies aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde. Au milieu de la tourmente du marché, la sénatrice Cynthia Lummis (R-Wyo), qui a coparrainé un projet de loi bipartisan sur le sujet, a publié mardi une déclaration soulignant la nécessité d'établir des règles claires en matière d'actifs numériques.Par ailleurs, le marché des cryptomonnaies a été confronté à de multiples crises tout au long de l'année 2022, sans parler des tensions de financement, en raison de la hausse des taux d'intérêt et d'un ralentissement plus large du marché qui a vu les investisseurs se détourner des actifs numériques plus risqués. Les problèmes de liquidité de FTX surviennent dans le sillage du fiasco du stablecoin TerraUSD, de la débâcle du fonds spéculatif du secteur des actifs numériques Three Arrows Capital et de la récente faillite du prêteur Celsius Network qui opérait sur ce marché. À tout ceci s'ajoute l'effondrement du marché des jetons non fongibles (NFT).Les actifs numériques ont fait perdre des centaines de milliards de dollars aux investisseurs cette année. Galaxy Digital, une société spécialisée dans la blockchain, a rapporté en septembre que la plupart des projets NFT rentables sont trompeurs et proposent des licences de propriété compliquées, les acheteurs ne connaissant pas leurs droits de propriété intellectuelle. La société explique qu'un seul des 25 projets NFT analysés dans le cadre de l'étude s'efforçait d'offrir aux acheteurs des droits de propriété intellectuelle directs sur l'art ou le contenu principal. Ce qui conforte les allégations selon lesquelles les NFT sont une escroquerie.Fin septembre, les statistiques du marché mondial des NFT ont révélé que les échanges de NFT tout le long du mois sont revenus aux niveaux d'avant la bulle, le volume mensuel ayant chuté de 97 % par rapport au pic de janvier. Les données de Dune Analytics indiquent qu'ils sont passés de 17 milliards de dollars au début de 2022 à seulement 466 millions de dollars en septembre, soit le niveau le plus bas depuis 15 mois. Le déclin du marché des NFT s'inscrit dans le cadre d'une perte plus large de 2 000 milliards de dollars dans le secteur.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la chute brutale des prix des cryptomonnaies ?Pensez-vous que le marché va s'en remettre ? FTX va-t-il parvenir à éviter la faillite ?Que pensez-vous de la baisse du prix du bitcoin ? Peut-il atteindre de nouveau son sommet de 68 000 dollars de fin 2021 ?