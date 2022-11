Un réseau social décentralisé, avantages et inconvénients

En conséquence, de nombreux utilisateurs principaux de Mastodon sont des férus ou des experts en technologie

Concrètement, qui a rejoint Mastodon ?

Difficile de trouver des financements

Depuis qu'Elon Musk a finalisé son achat de Twitter la semaine dernière, certains utilisateurs de l'application de médias sociaux ont cherché une nouvelle maison – seulement pour découvrir qu'il n'y a pas beaucoup d'options intéressantes. Le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, teste en version bêta une nouvelle application appelée Bluesky, mais il n'y a pas encore de date de lancement.Vous n'avez peut-être pas entendu parler de Mastodon, qui existe depuis 2016, mais maintenant il se développe rapidement. Certains ont décidé de fuir Twitter, craignant que la liberté d'expression promise par Elon Musk ne se transforme en un gigantesque règne du libertinage. Ils se sont lancés à la recherche d'un autre endroit pour publier leurs pensées en ligne, tandis que des changements controversés dans l'approche de la modération de contenu de Twitter sont attendus.Il n'y a peut-être pas d'alternative claire à Twitter, une plate-forme particulièrement influente, rapide, riche en textes, conversationnelle et axée sur l'actualité. Mais Mastodon a gagné (un peu) en popularité, au moins auprès des technophiles. Le service ressemble à Twitter, avec une chronologie de courtes mises à jour triées par ordre chronologique plutôt que par algorithme. Il permet aux utilisateurs de rejoindre une multitude de serveurs différents gérés par divers groupes et individus, plutôt qu'une plate-forme centrale contrôlée par une seule entreprise comme Twitter, Instagram ou Facebook.Contrairement aux grands réseaux sociaux, Mastodon est à la fois gratuit et sans publicité. Il est développé par une organisation à but non lucratif dirigée par le créateur de Mastodon, Eugen Rochko, et est soutenu par un financement participatif.Rochko a déclaré jeudi dans une interview que Mastodon avait gagné 230 000 utilisateurs depuis le 27 octobre, date à laquelle Musk a pris le contrôle de Twitter. Il compte désormais 655 000 utilisateurs actifs chaque mois, a-t-il déclaré. Twitter a rapporté en juillet qu'il comptait près de 238 millions d'utilisateurs monétisables actifs par jour.« Ce n'est pas aussi grand que Twitter, évidemment, mais c'est le plus grand nombre que ce réseau ait jamais connu », a déclaré Rochko, qui a initialement créé Mastodon plus comme un projet que comme un produit de consommation (et, oui, son nom a été inspiré par le groupe de heavy metal Mastodon).Mastodon n'est pas un site Web unique, mais un réseau de milliers de sites Web appelés « instances », également appelés serveurs. Ces serveurs sont « fédérés », ce qui signifie qu'ils sont gérés par des entités différentes, mais peuvent toujours communiquer entre eux sans avoir besoin de passer par un système central. Et l'espace dans lequel ils existent tous s'appelle le «*fédivers*», que certains fanatiques appellent «*le Fedi*».Lorsque vous vous inscrivez à Mastodon, la première chose que vous faites est de choisir un serveur. Il en existe d'autres à usage général, comme mastodon.social, ainsi que d'autres, destinés à des groupes d'intérêt, comme kpop.social ou linuxrocks.online. Il existe également des serveurs de blagues comme dolphin.town, où la seule chose que les utilisateurs sont autorisés à publier est la lettre « e ».Le serveur devient une partie de votre nom d'utilisateur (par exemple, stephane@kpop.social ), et les toots (à la place des tweets, vous avez des toots) que vous voyez sur votre flux sont des toots de vos collègues de serveur, plutôt que de l'ensemble de la Fediverse. Mais vous êtes également libre de communiquer avec les personnes d'autres serveurs et même de "booster" leurs toots publics sur votre flux.C'est ainsi que Mastodon crée une expérience globale unifiée sans être contrôlé par une seule entité, a déclaré Eugen Rochko, fondateur et développeur principal de Mastodon basé en Allemagne. « Les serveurs sont des fournisseurs de services, comme Hotmail et Gmail le sont pour le courrier électronique. Cela ne signifie pas que les différents serveurs sont isolés les uns des autres, comme les forums de la vieille école », a-t-il déclaré. « Avoir un seul compte vous permet de suivre et d'interagir avec n'importe qui dans ce réseau social mondial décentralisé ».Mais le modèle de Mastodon comporte ses propres risques. Si le serveur que vous rejoignez disparaît, vous pourriez tout perdre, comme si votre fournisseur de messagerie s'arrêtait. Un administrateur de serveur Mastodon a également le contrôle ultime sur tout ce que vous faites*: si pour une raison quelconque le propriétaire de kpop.social n'aime pas que j'ai boosté un toot de dolphin.town, il pourrait le supprimer ou même "défédérer" le serveur, ce qui bloquerait complètement tous les toots dolphin.town du serveur k-pop. Un administrateur de serveur pourrait également espionner les toots privés s'il le voulait ou supprimer des comptes pour une raison quelconque.Rochko a déclaré que les nouveaux utilisateurs devraient examiner attentivement qui gère un serveur avant de le rejoindre*: « Est-ce une organisation qui a fait ses preuves, qui est digne de confiance, qui est susceptible d'exister depuis longtemps, mais qui a également une politique de modération*? » Les « bons », a-t-il expliqué, « ont des règles contre les discours de haine et fournissent les nécessités de base comme les sauvegardes, donc si l'un des administrateurs est heurté par un bus, le serveur ne disparaît pas ». Rochko a ajouté que Mastodon inclut une liste de serveurs contrôlés sur sa page d'accueil qui répondent à ces critères. Mais c'est toujours une grande demande pour un tout nouvel utilisateur de comprendre ces choses par lui-même.Alors que techniquement n'importe qui peut faire tourner un serveur Mastodon, la plupart des utilisateurs s'accordent à dire que le réseau penche vers la gauche. La liste des serveurs approuvés de Mastodon comprend des instances sur le thème LGBTQ et axées sur la justice climatique; pour figurer sur la liste, un serveur doit accepter le Mastodon Server Covenant, qui exige « une modération active contre le racisme, le sexisme, l'homophobie et la transphobie ». Rochko a déclaré que son travail n'était pas spécifiquement de gauche ou de droite, mais qu'il respectait simplement « les croyances fondamentales que j'ai sur les réseaux sociaux, et c'est, par exemple, que le discours de haine ne devrait pas être autorisé ».La différence entre Mastodon et un site comme Twitter peut sembler dramatique. Elilla, une femme trans brésilienne vivant en Allemagne, a déclaré qu'elle se sentait beaucoup plus en sécurité sur Mastodon parce que les instances peuvent être étroitement contrôlées, les gens peuvent avoir des discussions sans craindre qu'elles ne soient accidentellement diffusées dans le monde. «*Ce qui compte comme une publication "virale" aura généralement 50 à 100 boosts. La plupart de mes toots ont entre 2 et 20 likes », a-t-elle déclaré. « Mais quand il y a 20 likes, je connais la plupart des gens par leur nom, je connais leurs personnalités, leurs goûts et leurs intérêts. Il y a un sentiment de réciprocité que je n'ai jamais eu sur Twitter ; personne n'est une célébrité, tout le monde est lu ».Cela a permis à Elilla de former une communauté bienveillante à travers laquelle elle a trouvé des amitiés profondes, des relations amoureuses et même des emplois. Lorsqu'elle a décidé d'essayer de publier du contenu érotique, elle « n'a pas été détestée une seule fois », a-t-elle déclaré - quelque chose qui serait inconcevable sur un site public comme Twitter. « Le fédiverse m'a appris ce que c'est que d'avoir une communauté, et la communauté m'a appris ce qu'est la joie trans ».Malheureusement, la décentralisation de Mastodon signifie également qu'il peut être réutilisé par n'importe qui pour n'importe quelle raison. En 2019, le réseau social suprémaciste blanc Gab a commencé à utiliser une version du logiciel gratuit de Mastodon. L'équipe de Mastodon n'a pas pu empêcher Gab de le faire, mais bon nombre des plus grands serveurs Mastodon ont défédéré les serveurs Gab, afin qu'ils ne puissent pas interagir. Le code de Mastodon a également été utilisé pour alimenter le réseau social de Trump, Truth Social.Les nouvelles inscriptions de Mastodon incluent certains utilisateurs de Twitter très suivis, tels que l'acteur et comédien Kathy Griffin, qui a rejoint début novembre, et la journaliste Molly Jong-Fast, qui a rejoint fin octobre.Sarah T. Roberts, professeure agrégée à l'UCLA et directrice de la faculté du Center for Critical Internet Inquiry de l'UCLA, a commencé à utiliser Mastodon sérieusement le 30 octobre, juste après que Musk a pris le contrôle de Twitter. Elle avait créé un autre compte il y a des années, a-t-elle dit, mais n'y était pas vraiment entrée jusqu'à récemment en raison de la popularité de Twitter parmi les universitaires.Roberts, qui a travaillé sur Twitter en tant que chercheur du personnel plus tôt cette année tout en prenant un congé de l'UCLA, a déclaré qu'elle avait été inspirée pour commencer à utiliser Mastodon en raison de préoccupations concernant la façon dont la modération du contenu de Twitter pourrait changer sous le contrôle de Musk. Elle soupçonne que certains nouveaux arrivants en ont tout simplement marre des sociétés de médias sociaux qui capturent de nombreuses données d'utilisateurs et sont motivées par la publicité.Et elle a souligné que les utilisateurs de Twitter pourraient migrer vers Mastodon en particulier parce que son expérience utilisateur est assez similaire à celle de Twitter. De nombreuses fonctionnalités et présentations de Mastodon (en particulier dans son application iOS) sembleront familières aux utilisateurs actuels de Twitter, mais avec un verbiage légèrement différent*; vous pouvez suivre les autres, créer des publications courtes (il y a une limite de 500 caractères et vous pouvez télécharger des images et des vidéos), ajouter aux favoris ou republier les publications d'autres utilisateurs, etc.« C'est à peu près aussi proche que possible », a-t-elle déclaré.Malgré son influence croissante, la conception de Mastodon le rend difficile à financer, selon Nathan Schneider, chercheur sur les modèles de propriété technologique à l'Université du Colorado à Boulder – et cela rend peu probable le détrônement d'un site Web comme Twitter. « Mastodon est un projet bénévole qui est en grande partie développé par une seule personne. Et Twitter est une entreprise qui vaut apparemment 44 milliards de dollars », a-t-il déclaré. « Si un groupe d'utilisateurs se réunissait et disait : "Hé, nous voulons nous unir et créer une alternative", leur capacité à accéder au financement serait bien inférieure à la capacité d'Elon Musk à accéder au financement ».Mais peut-être que la vraie raison pour laquelle il est difficile de battre Twitter est simplement parce que c'est là où tout le monde se trouve. Paris Marx, un grand critique de la technologie et animateur du podcast Tech Won't Save Us, a déclaré qu'il avait essayé Mastodon mais qu'il n'avait pas trouvé beaucoup d'audience, contrairement à Twitter, où il compte 35 000 abonnés et écrit des messages qui deviennent souvent viraux .« C'est toujours une plateforme de médias sociaux influente. « C'est toujours une plateforme de médias sociaux influente. Et il n'y a pas de véritable équivalent, et donc les gens qui s'intéressent à ce que propose Twitter, vous savez, sont en quelque sorte coincés ici », a-t-il déclaré.