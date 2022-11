Un exemple d'écran de tableau de bord qui permet aux superviseurs d'afficher des mesures de sécurité et de productivité en temps réel, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Selon un manuel d'instructions en ligne, les superviseurs peuvent également choisir d'afficher les mesures par poste, nom d'utilisateur et heure de la journée (Capture d'écran du site Web de Mentore)

L'utilisation de la technologie pour surveiller les travailleurs augmente les niveaux de stress, d'après des enquêtes

Une fois associée à une montre connectée compatible, l'application de Mentore utilise des capteurs pour collecter des données sur la force, la rotation, la vitesse et le mouvement directionnel du bras d'un travailleur lorsqu'il effectue à plusieurs reprises la même tâche. L'algorithme de l'entreprise analyse ensuite ces données pour déterminer si ces mouvements sont sûrs et alerte l'individu s'il s'avère qu'il utilise trop de vitesse ou de force. Selon le rapport et le co-fondateur de Mentore, Apoorva Kiran, la montre peut également détecter la déshydratation.Ces données de surveillance brutes sont ensuite converties en métriques en temps réel qui sont rendues visibles aux superviseurs sur un tableau de bord. Pour le moment, il semble que Mentore prévoit de lutter contre l'incertitude et les problèmes de transparence concernant l'application en permettant aux travailleurs d'accéder à leurs scores de « risque de blessure » actuels ainsi qu'aux historiques, mais il n'est pas clair s'ils peuvent faire quelque chose pour contester les mesures en temps réel sur la montre elle-même. L'application peut également différencier des « mouvements actifs intenses » des « mouvements actifs légers ». Selon le site de Mentore, ce type de données peut « améliorer la productivité, le chiffre d'affaires et la sécurité à grande échelle en temps réel ».En raison de la rapidité et de la répétitivité du travail, les usines de transformation de la viande comptent parmi les lieux de travail les plus dangereux du pays, les travailleurs souffrant souvent de microtraumatismes répétés entraînant des dommages plus graves, comme des amputations facilement évitables et même des mutilations. Magaly Licolli, directrice exécutive de Venceremos, une organisation à but non lucratif basée dans l'Arkansas qui soutient les travailleurs de l'industrie de la volaille, déclare que bon nombre de leurs membres qui ont été employés ou ont travaillé pour Tyson Foods ne connaissent que trop bien les dangers qui accompagnent les demandes de productivité accrue.« Tout ce qui est mis en œuvre dans l'usine, c'est pour le bénéfice de l'entreprise elle-même, pas pour les travailleurs », déclare Licolli. « Maintenant, ils utilisent la technologie pour surveiller les travailleurs afin de voir combien ils peuvent mettre de plus sur leurs épaules ».Selon Investigate Midwest, le système a déjà été installé sur environ 10 000 appareils dans cinq industries dans quatre pays différents, dont les États-Unis, le Canada, le Chili et le Japon. Cette décision reflète des pratiques de suivi controversées similaires que de nombreuses autres entreprises, dont Amazon, ont tenté de mettre en œuvre au fil des ans dans le but d'augmenter la productivité des travailleurs.Plusieurs enquêtes ont conclu que l'utilisation de la technologie pour surveiller ou aider les travailleurs augmente les niveaux de stress et de blessures. Ces risques sont particulièrement élevés dans l'industrie de la viande, où les organisateurs des droits du travail affirment que les employés sont régulièrement exposés à des conditions dangereuses et inhumaines. Ces dernières années, le département américain du Travail a enquêté à plusieurs reprises sur des incidents liés à des problèmes de sécurité dans l'industrie de la viande. En 2021, un employé de JBS est décédé après être tombé dans une cuve de produits chimiques utilisés pour traiter les peaux d'animaux dans une installation du Colorado. Plus tôt cette année, un travailleur de Tyson est décédé juste avant de terminer son service, bien que les autorités enquêtent toujours sur la cause du décès.« Outre le suivi et l'invasion de la vie privée de quelqu'un, il y a ce véritable problème de sécurité et de santé », a déclaré Mark Lauritsen, vice-président international de l'Union des travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (UFCW) et chef de la division de conditionnement de la viande du syndicat. Il dit qu'obliger les travailleurs à porter une montre ou tout autre bijou serait une violation des politiques de santé et de sécurité, les exposant à des blessures au travail et pouvant entraîner une contamination du produit.Selon Mentore, 80% des lieux de travail où l'application est active sont syndiqués, bien que le syndicat conteste ce nombre. Lauritsen a déclaré que ces appareils n'ont pas encore été vus dans les usines de l'UFCW, et si nécessaire, ils s'y opposeront afin d'éviter cette possibilité.« Nous n'allons pas permettre à leur besoin d'avoir plus d'argent et plus de productivité de mettre en danger la vie et les membres des gens juste pour qu'ils puissent gagner un dollar supplémentaire », a déclaré Lauritsen. « Cela n'arrivera tout simplement pas ».Sources : rapport Pour ou contre la surveillance des employés au nom de la sécurité ? Dans quelle mesure ?Imaginez-vous des dérives potentielles ? Lesquelles ?D'autres moyens d'être plus efficaces ?