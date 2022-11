Éric Schmidt, 67 ans, a quitté son poste de PDG de Google en 2011, après avoir passé une dizaine d'années à la tête de la société, mais reste le troisième actionnaire individuel de la société après les fondateurs Larry Page et Sergey Brin. Selon l'index des milliardaires de Bloomberg, sa participation constitue la majeure partie de sa fortune d'environ 20 milliards de dollars, mais Schmidt investit également ou joue un rôle de premier plan dans des sociétés d'intelligence artificielle et d'informatique quantique. Depuis quelques années, il n'a de cesse de répéter que l'innovation américaine commence à prendre du retard par rapport à celle de la Chine.Schmidt soutient un projet spécial d'études concurrentielles (SCSP) qui a déclaré mardi que la Chine a surpris les États-Unis sur les technologies clés du "champ de bataille", notamment la 5G sans fil, la microélectronique et l'IA. La politique industrielle de la nation asiatique lui aurait permis de dominer les marchés des drones, des batteries à haute capacité, des minéraux critiques, des panneaux solaires, des turbines et de la construction navale. « Les États-Unis ont d'immenses avantages économiques, mais certains signaux d'alarme clignotent », a déclaré Liza Tobin, directrice principale du projet spécial d'études concurrentielles, lors d'un appel aux journalistes.Tobin fut également l'ancienne directrice pour la Chine au Conseil national de sécurité des États-Unis. « Les États-Unis ont besoin d'une stratégie industrielle à l'américaine qui tire parti de la concurrence dans notre secteur privé dynamique et dispose d'incitations soigneusement ciblées dans les secteurs où nous devons être leaders », a-t-elle ajouté. Parmi ses recommandations, le groupe demande au gouvernement américain de stimuler la production microélectronique avec l'aide d'un grand fonds pour débloquer les capitaux privés et de créer un centre de sécurité open source pour aider les investissements dans les infrastructures numériques.Il exhorte également le gouvernement américain à créer une commission de sécurité nationale sur la finance numérique et à donner aux régulateurs plus de pouvoir pour filtrer les flux d'investissement vers la Chine qui pourraient menacer la sécurité nationale américaine. Ces recommandations reflètent les recommandations faites en septembre dernier par un autre groupe d'experts présidé par Schmidt. Ce dernier a publié un rapport selon lequel les États-Unis seraient en train de perdre au profit de la Chine la course au développement de l'IA, "une technologie qui devrait transformer dans le futur tous les lieux de travail et les champs de bataille".Schmidt a créé son projet spécial l'année dernière et a nommé Ylli Bajraktari au poste de PDG. Bajraktari est l'ancien chef de cabinet du conseiller à la sécurité nationale H.R. McMaster et a participé avec Schmidt à la commission de sécurité nationale sur l'intelligence artificielle. Le projet s'inspire d'une initiative de Nelson Rockefeller datant de la guerre froide, en réponse au lancement du Spoutnik par l'Union soviétique. Schmidt soutient également America's Frontier Fund, un organisme à but non lucratif, dont l'objectif est de lever 1 milliard de dollars pour cibler les industries de haute technologie qui pourraient être négligées par Wall Street.Tobin a déclaré qu'ils ont été agréablement surpris par les réactions de la Silicon Valley. Elle a déclaré qu'il y a eu un changement radical dans l'attitude de nombreux investisseurs, capital-risqueurs et technologues qui s'intéressent désormais à la sécurité nationale. Wall Street serait à la traîne de la Silicon Valley. « Nous avons assisté à un changement radical où beaucoup d'investisseurs, de capital-risqueurs, de technologues, sont désireux de s'engager dans ce projet américain, intéressés par la sécurité nationale. Wall Street est un peu en retard par rapport à la Silicon Valley, mais nous voyons le changement se produire », a déclaré Tobin.Le rapport du SCSP exhorte également le gouvernement américain à créer une banque de développement indépendante pour fournir du "capital patient" afin de "lever les risques" liés aux investissements privés dans les technologies profondes et d'augmenter le plafond des visas H-1B pour aider à combler la pénurie de talents dans le secteur de la microélectronique, estimée à 90 000 travailleurs. Le H-1B est un visa aux États-Unis en vertu de l'article 101 de la loi sur l'immigration et la nationalité qui permet aux employeurs américains d'employer temporairement des travailleurs étrangers dans des professions spécialisées.Toutefois, certains critiques pensent que les intérêts de Schmidt pourraient se heurter à l'avenir sur certains points. « Le rôle croissant de Schmidt dans l'élaboration de la politique à Washington pourrait potentiellement entrer en conflit avec certains de ses intérêts dans le secteur privé », a déclaré Jack Poulson, directeur exécutif de Tech Inquiry, qui suit le rôle de l'industrie dans le gouvernement. Il s'agit notamment de soutenir des startups telles que SandboxAQ, une entreprise d'informatique quantique et d'IA qui s'est détachée de Google en 2016.Source : Rapport du SCSP Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des recommandations de Schmidt pour relancer l'innovation américaine ?Selon vous, quelles politiques pourraient permettre à l'Europe de concurrencer efficacement la Chine et les États-Unis ?Quid de la France ? Quelles stratégies pourraient permettre à l'Hexagone de s'affirmer comme un leader dans les technologies clés susmentionnées ?