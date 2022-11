Comparativement à ses rivaux, TikTok est assez jeune, mais l'application de partage de vidéos courtes développée par ByteDance a connu un succès fulgurant dans le monde entier. Les mesures de lutte contre la pandémie de la Covid-19, en particulier la distanciation sociale, ont fortement favorisé cette croissance de la plateforme. Rien qu'aux États-Unis, TikTok compterait plus 200 millions d'utilisateurs et avoisinerait le milliard d'utilisateurs sur le plan mondial. Pour l'heure, Facebook, Instagram, YouTube et Snap peinent à contrer cette montée en puissance de TikTok, malgré les offres alternatives développées par ces entreprises américaines.Seulement, TikTok est en train de devenir une forme d'infrastructure d'information critique. Aux États-Unis, le fait que TikTok soit détenu par une société chinoise pose des préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale. Certaines autorités estiment que les utilisateurs américains de TikTok courent le risque que leurs données personnelles soient exposées au piratage et à l'espionnage par la Chine. En réponse, TikTok a proposé d'installer des serveurs aux États-Unis pour y stocker les données personnelles des Américains sous la supervision de son partenaire américain Oracle. Mais cette résolution ne semble toujours pas suffisante.Brendan Carr - l'un des commissaires de la FCC, qui a souvent critiqué TikTok et qui est le membre républicain le plus âgé au sein de l'agence fédérale - a déclaré que toute autre résolution ne répondrait pas de manière adéquate aux préoccupations selon lesquelles Pékin pourrait accéder de manière inappropriée aux données privées des utilisateurs de TikTok basés aux États-Unis. « Je ne crois pas qu'il y ait d'autres voies à suivre qu'une interdiction », a déclaré Carr, citant les récentes révélations sur la façon dont TikTok et ByteDance traitent les données des utilisateurs américains. Des ingénieurs de TikTok basés en Chine seraient en mesure d'accéder à ces données.Carr et les législateurs des deux côtés de la Chambre ont exprimé leur inquiétude croissante quant au fait que ByteDance partage les données des Américains avec les autorités de Pékin. Selon les critiques, le Parti communiste chinois pourrait tenter d'influencer la politique et le discours social américains par le biais de l'application. La FCC n'a pas le pouvoir de réglementer TikTok directement, mais le Congrès a déjà agi après que Carr a exprimé ses inquiétudes concernant les entreprises chinoises, notamment Huawei. Le géant chinois des télécommunications a été frappé par certaines interdictions sur les importations de produits américains.TikTok négocie actuellement avec le CFIUS, un comité interagences qui effectue des examens de sécurité nationale des transactions des entreprises étrangères, afin de déterminer si la société mère chinoise ByteDance peut être cédée à une entreprise américaine et rester opérationnelle aux États-Unis. En septembre, un rapport a noté qu'un accord se dessinait, mais n'avait pas encore pris sa forme définitive et que Lisa Monaco, fonctionnaire du ministère de la Justice, craignait que l'accord n'offre pas une isolation suffisante vis-à-vis de Pékin. Un Congrès contrôlé par les Républicains pourrait essayer d'annuler tout accord jugé trop facile pour la Chine.« Il n'y a tout simplement pas un monde dans lequel on pourrait mettre en place une protection suffisante des données pour avoir la certitude qu'elles ne se retrouvent pas entre les mains du [Parti communiste chinois] », a déclaré Carr. En juin, Carr a adressé des lettres au PDG d'Apple, Tim Cook, et à celui de Google, Sundar Pichai, pour leur demander de retirer TikTok de leurs boutiques d'applications respectives. Mais l'application est toujours disponible en téléchargement dans l'App Store et le Pla Store. « TikTok est avant tout un outil de surveillance sophistiqué qui recueille de grandes quantités de données personnelles et sensibles », écrit Carr.« En fait, TikTok recueille tout, des historiques de recherche et de navigation aux modèles de frappe et aux identifiants biométriques, y compris les empreintes faciales et les empreintes vocales. Il est clair que TikTok pose un risque inacceptable pour la sécurité nationale en raison de sa vaste collecte de données combinée à l'accès apparemment incontrôlé de Pékin à ces données sensibles », a ajouté Carr. La lettre de Carr fait référence à un rapport accablant de BuzzFeed News sur TikTok. Selon le rapport, l'accès de ByteDance aux données des utilisateurs américains était beaucoup plus étendu que ce que l'on savait auparavant.TikTok a longtemps nié que les employés de ByteDance aient accès aux données des utilisateurs américains, malgré plusieurs rapports contraires qui ont fait surface ces derniers mois. « Le commissaire Carr n'a aucun rôle dans les discussions confidentielles avec le gouvernement américain concernant TikTok et semble exprimer des points de vue indépendants de son rôle de commissaire de la FCC. Nous sommes convaincus d'être sur la voie de la conclusion d'un accord avec le gouvernement qui répondra à toutes les préoccupations raisonnables en matière de sécurité nationale », a déclaré un porte-parole de TikTok dans un communiqué.En juillet, un rapport basé sur de supposés documents internes de TikTok révélait que la filiale de ByteDance avait activement demandé à ses employés des relations publiques de "minimiser l'association avec la Chine". Selon un autre rapport, ByteDance aurait utilisé une seconde application, TopBuzz, aujourd'hui disparue, pour promouvoir une couverture favorable du gouvernement chinois tout en bloquant la couverture négative. ByteDance a déclaré que ce rapport était "faux et ridicule". Mais Carr semble résolu à faire échouer toute possibilité d'accord et à interdire TikTok aux États-Unis, même si ces nombreuses tentatives ont échoué jusqu'ici.Notons que l'ancien président américain Donald Trump a poursuivi une interdiction pure et simple de TikTok également pour des raisons de sécurité nationale, mais un juge fédéral a bloqué la démarche en 2020. Entre-temps, le président Joe Biden a révoqué dès son arrivée à la Maison Blanche les tentatives d'interdiction de TikTok et WeChat faites par l'administration précédente, tout en ordonnant un examen de la sécurité des applications potentiellement dangereuses. Le mois dernier, le président de la commission du renseignement du Sénat, Mark Warner (D-Va.), a déclaré que Trump avait eu raison de poursuivre l'interdiction.« Ce n'est pas quelque chose que vous m'entendez dire normalement, mais Donald Trump avait raison sur TikTok il y a des années. Si votre pays utilise Huawei, si vos enfants sont sur TikTok, la capacité de la Chine à avoir une influence indue est un défi beaucoup plus grand et une menace beaucoup plus immédiate que toute sorte de conflits armés réels », a déclaré Warner. Mardi, les actions des sociétés américaines de médias sociaux Snap et Meta ont grimpé en flèche après que Carr a déclaré que le gouvernement américain devrait interdire TikTok. Les actions de Snap ont augmenté de 3,4 % et celles de Meta de 2,2 %.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations du commissaire de la FCC ?Selon vous, TikTok est-il un outil de surveillance de Pékin comme le prétend les Américains ?Que pensez-vous des applications américaines de médias sociaux ?Posent-elles des préoccupations en matière de sécurité nationale pour la France et les autres pays ?