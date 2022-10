Elon Musk, désormais unique propriétaire de Twitter, pourrait apporter des changements fondamentaux sur la façon dont le réseau social gère les comptes utilisateurs. En effet, au cours des mois qui ont précédé son acquisition, Musk avait clairement indiqué qu'il souhaitait revoir la manière dont Twitter vérifie les comptes et gère les robots. Dimanche, il a tweeté : « l'ensemble du processus de vérification est en train d'être réorganisé en ce moment même ». Il n'a pas donné de détail sur ce qui est en train d'être fait, mais la rumeur estime qu'il a donné l'ordre de modifier le code pour faire payer le couchage bleu qui indique qu'un compte est authentique.Des sources internes à l'entreprise ont déclaré que Twitter prévoit de facturer 19,99 dollars pour le nouvel abonnement Twitter Blue. Dans le cadre du plan actuel, les utilisateurs vérifiés auraient 90 jours pour s'abonner ou perdre leur coche bleue. Toutefois, ces mêmes sources indiquent que ce prix est susceptible d'être modifié. Twitter ajoutera d'autres fonctionnalités, notamment la vérification, pour que son abonnement soit à la hauteur de l'augmentation du prix. Les employés travaillant sur le projet auraient été informés dimanche qu'ils devaient respecter la date limite du 7 novembre pour lancer la fonctionnalité, faute de quoi ils seraient licenciés.Pour rappel, l'actuel Twitter Blue a été lancé il y a environ un an et offre aux abonnés un moyen de consulter des articles sans publicité de certains éditeurs, ainsi que des paramètres de personnalisation supplémentaires. La fonction de modification des tweets a également été mise à disposition au début du mois, après que Musk a lancé un sondage sur Twitter en avril, demandant à ses millions d'abonnés s'ils souhaitaient un bouton de modification. Plus de 70 % d'entre eux avaient répondu par l'affirmative. D'autres fonctionnalités sont prévues dans les prochains mois pour inciter davantage d'utilisateurs à souscrire à Twitter Blue.Au cours des quelques trimestres où Twitter a déclaré des bénéfices en tant que société publique après ce lancement, la publicité est restée la grande majorité de ses revenus. Musk souhaite faire croître les abonnements jusqu'à ce qu'ils représentent la moitié des revenus globaux de l'entreprise. Et ce changement sur la vérification des comptes semble être la première étape vers cet objectif. Selon d'autres sources, il est probable que Musk annonce dans les prochains jours d'autres initiatives pouvant permettre à la plateforme de gagner plus d'argent en dehors de la vente de publicité. Il avait déclaré que Twitter a un énorme potentiel.En outre, bien qu'il n'ait que trois jours d'ancienneté comme le principal dirigeant de Twitter, Musk s'est empressé d'apporter des changements importants à la plateforme de médias sociaux, en commençant par modifier sa page d'accueil pour les utilisateurs déconnectés. Les employés chargés d'exécuter les projets de Musk depuis sa prise de contrôle jeudi soir auraient travaillé tard dans la nuit et pendant le week-end. Avec l'aide des ingénieurs de Tesla qu'il a intégrés à Twitter comme des conseillers, Musk prévoirait également des licenciements massifs visant les cadres moyens et les ingénieurs qui n'ont pas récemment contribué à la base de code.Ces licenciements devraient commencer cette semaine, les responsables établissant déjà des listes d'employés à licencier. Quelques heures seulement après que Musk a pris le contrôle de l'entreprise, il a licencié jeudi soir les principaux dirigeants de l'entreprise, y compris l'actuel PDG Parag Agrawal. Les autres départs concernent Vijaya Gadde, responsable des affaires juridiques, de la politique et de la confiance, le directeur financier Ned Segal, qui a rejoint Twitter en 2017, et Sean Edgett, qui était avocat général chez Twitter depuis 2012. Selon certaines sources, Musk envisagerait de réduire de moitié le nombre d'employés de l'entreprise.Les comptes utilisateurs et les bots ont été un sujet important pour Musk lorsqu'il a décidé de racheter Twitter. Selon les analystes, cela pourrait expliquer pourquoi il a décidé de concentrer ses premiers efforts sur ces points. Musk a longuement accusé Twitter d'avoir menti sur le nombre de faux comptes (bots) sur la plateforme et a voulu rompre l'accord de rachat. Toutefois, il n'a jamais réussi à prouver ces allégations et s'est finalement résolu à conclure la transaction. En attendant que la révision du code de Twitter lui apprenne les autres autres problèmes qu'il y a à résoudre, Musk semble s'atteler à résoudre les problèmes qu'il a identifiés lui-même.Par ailleurs, au sujet des personnes qui ont été bannies de Twitter, à l'instar de l'ex-président américain Donal Trump, Musk a tweeté vendredi : « Twitter formera un conseil de modération du contenu composé de points de vue très divers. Aucune décision importante concernant le contenu ou le rétablissement de comptes ne sera prise avant la réunion de ce conseil ». Contrairement à ce que l'on pensait, Musk ne laissera pas Twitter sans modération, mais elle pourrait être plus tolérante. Il avait déclaré précédemment : « il est évident que Twitter ne peut pas devenir une zone d'enfer où tout peut être dit sans conséquence ».Quel est votre avis sur le sujet ?