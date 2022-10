Le retour de Donald Trump ?

Des suppressions d'emploi en perspective

L'Europe met déjà Elon Musk en garde : « l'oiseau volera selon nos règles européennes »

Conclusion

Elon Musk a ajouté l'entreprise Twitter à son empire commercial après des mois d'escarmouches juridiques. Il a célébré l'événement en licenciant des membres de la direction. Musk a licencié Parag Agrawal, qui a succédé à Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter et le directeur financier Ned Segal, tous deux présents dans le bâtiment au moment des faits et escortés par la sécurité, selon Reuters. Vijaya Gadde, le responsable politique de l'entreprise, que Musk avait publiquement critiqué, a également été évincé. Sean Edgett, le directeur juridique, est également parti, rapporte le New York Times. Sarah Personette, responsable de la clientèle, a également été licenciée. Les cadres ont été grassement payés : Agrawal a reçu 38,7 millions de dollars, Segal 25,4 millions de dollars, Gadde 12,5 millions de dollars et Personette, qui a tweeté qu'elle était ravie du rachat par Musk, a reçu 11,2 millions de dollars.L'entrepreneur, qui dirige également Tesla Inc. et SpaceX, pourrait éventuellement céder le rôle de PDG de Twitter à plus long terme, a ajouté indiqué une personne ayant connaissance du sujet.Des questions subsistent quant à ce que Musk prévoit de faire avec Twitter maintenant qu'il en est propriétaire, bien qu'il ait fait un certain nombre de commentaires publics. Il faut dire que l'acquisition de Twitter met l'homme le plus riche du monde à la tête d'un réseau social en difficultés et les investisseurs, ainsi que le public, attendent de voir mises en œuvre ses stratégies pour redresser la barre.Elon Musk a également l'intention de supprimer les bannissements permanents des utilisateurs car il ne croit pas aux bannissements à vie. Cela signifie que les personnes précédemment expulsées de la plateforme peuvent être autorisées à revenir, une catégorie qui inclurait l'ancien président Donald Trump, a déclaré la personne ayant connaissance du sujet. On ne sait cependant pas si Trump serait autorisé à revenir sur Twitter à court terme.En réponse à un utilisateur de Twitter se plaignant d'avoir subit unen plus d'une suppression d'abonnés, Elon Musk a déclaré dans un tweet vendredi qu'il « creuserait davantage aujourd'hui ». Pour mémoire, le shadow banning ent ghosting1), pouvant se traduire par bannissement furtif, est le blocage (en) total ou en partie d'une communauté en ligne d'un utilisateur, ou du contenu qu'il produit, de telle sorte que celui-ci n'en ait pas conscience. Cela se fait en rendant les contributions de l'utilisateur invisibles ou moins visibles auprès des autres membres du service concerné, tout en les gardant généralement visibles par lui même, espérant ainsi que l'absence de réactions va finir par lasser l'utilisateur et amener ce dernier à adapter ses publications, réduire ces dernières, voire carrément quitter la communauté concernéeLa prise de contrôle couronne une saga alambiquée qui a commencé en janvier avec l'accumulation tranquille par le milliardaire d'une participation majeure dans l'entreprise, son exaspération croissante quant à la façon dont elle est gérée et un éventuel accord de fusion qu'il a ensuite passé des mois à essayer de démêler. Le rachat de Musk marque la fin de neuf ans de négociation publique. Twitter a fait ses débuts en force à la Bourse de New York en 2013, mais n'a pas réussi à égaler le tour de fusée réalisé par d'autres poids lourds de la technologie.Le changement de direction entraînera une perturbation immédiate des opérations de Twitter, en partie parce que de nombreuses idées de Musk sur la façon de changer l'entreprise sont en contradiction avec la façon dont elle a été gérée pendant des années. Il dit vouloir assurer la « liberté d'expression » sur le réseau social.Twitter a banni Trump quelques jours après l'insurrection du Capitole en 2021, invoquant le « risque de nouvelles incitations à la violence ». Alors que l'on s'attend à ce que l'ancien président fasse une autre course à la Maison Blanche en 2024, un retour sur Twitter pourrait lui donner l'occasion de dynamiser son message.Plus largement, selon les observateurs, les initiatives de Musk menacent d'annuler des années d'efforts de Twitter pour réduire l'intimidation et les abus sur la plate-forme. La perspective d'une modération de contenu moins restrictive sous la direction de Musk a fait craindre une détérioration du dialogue sur le réseau social, érodant des années d'efforts de l'entreprise et de son équipe « confiance et sécurité » pour limiter les messages offensants ou dangereux. Jeudi, Musk a publié une note aux annonceurs cherchant à les rassurer sur le fait qu'il ne voulait pas que Twitter devienne un « paysage d'enfer gratuit pour tous ».À l'approche de la date limite du 28 octobre, Musk a commencé à apposer son empreinte sur l'entreprise, en publiant une vidéo de lui entrant dans le siège social et en changeant son descripteur de profil sur la plate-forme qu'il possède maintenant en « Chief Twit ».Il a organisé des réunions entre les ingénieurs de Tesla et la direction des produits de Twitter, et il prévoyait de s'adresser au personnel vendredi, ont déclaré des personnes proches du dossier. Les ingénieurs de Twitter ne pouvaient plus apporter de modifications au code à partir de jeudi midi à San Francisco, dans le cadre d'un effort pour s'assurer que rien sur le produit ne change avant la conclusion de l'accord.Les employés de Twitter se préparent à des licenciements depuis l'annonce de la transaction en avril, et Musk a lancé l'idée de réductions de coûts pour les partenaires bancaires lorsqu'il a initialement collecté des fonds pour l'accord. Certains investisseurs potentiels ont été informés que Musk prévoyait de supprimer jusqu'à 75% des effectifs de Twitter, qui compte désormais environ 7 500 personnes, et s'attend à doubler ses revenus d'ici trois ans, a déclaré une personne proche du dossier plus tôt ce mois-ci.Toutefois, Elon Musk a joué la carte de l'apaisement : lors d'une visite au siège de Twitter mercredi, Musk a déclaré aux employés qu'il ne prévoyait pas de supprimer 75% du personnel lorsqu'il reprendrait l'entreprise, selon des pers.Les six derniers mois ont été difficiles pour les employés de Twitter, qui ont principalement suivi les hauts et les bas de l'accord en montagnes russes à travers les gros titres.En réponse à l’entrepreneur qui a tweeté jeudi soir « l’oiseau est libre » après avoir pris le contrôle de la plateforme, Thierry Breton a tweeté : « En Europe, l’oiseau volera selon nos règles européennes ».Le commissaire européen a mis un lien vers une vidéo publiée en mai dernier le montrant au côté du patron de Tesla dans son usine automobile à Austin au Texas. Ce dernier assurait être « sur la même longueur d’onde » que le responsable européen à propos de la nouvelle règlementation de l’UE sur le numérique et ses obligations imposées aux plateformes en matière de modération de contenus.Le règlement sur les services numériques (DSA) a été publié jeudi au Journal officiel de l’UE, et s’appliquera à partir de début 2024.Il imposera le retrait rapide de tout contenu illicite (selon les lois nationales et européennes) dès qu’une plateforme en aura connaissance. Il contraindra les réseaux sociaux à suspendre les utilisateurs violant « fréquemment » la loi.Il impose aux « très grandes plateformes », celles comptant « plus de 45 millions d’utilisateurs actifs » dans l’UE, d’évaluer elles-mêmes les risques liés à l’utilisation de leurs services et de mettre en place les moyens appropriés pour retirer des contenus problématiques. Elles se verront imposer une transparence accrue sur leurs algorithmes et seront auditées une fois par an par des organismes indépendants.Beaucoup ont été mécontents de l'implication de Musk et certains ont remis en question ses qualifications pour diriger une entreprise de réseautage social. Son soutien à un candidat politique d'extrême droite au Texas, ainsi que les accusations de harcèlement sexuel d'un ancien agent de bord de SpaceX en mai, ont soulevé des inquiétudes supplémentaires. Lors d'une séance de questions-réponses vidéo avec Musk en juin, certains employés se sont moqués de Musk sur les canaux internes de Slack. D'autres l'ont ridiculisé ou réprimandé publiquement sur Twitter tout au long du processus de transaction.Sources : Elon Musk Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Selon vous, Elon Musk va-t-il réhabiliter le compte de Donald Trump ?Comprenez-vous la sortie de Thierry Breton ?