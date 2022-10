C'est une affaire qui a été riche en rebondissements, mais qui s'est finalement soldée par la privatisation de Twitter par Elon Musk. L'homme que l'on décrit comme un libertarien et un fervent défenseur de la liberté d'expression est devenu jeudi en fin de journée l'unique propriétaire de Twitter. L'accord de 44 milliards de dollars qu'il a proposé en avril dernier pour racheter l'entreprise a été officiellement conclu , marquant le début d'une nouvelle ère pour l'un des réseaux sociaux les plus influents au monde. En attendant d'exposer ses réelles ambitions pour le réseau social au grand public, Musk s'installe dans son fauteuil de nouveau PDG de Twitter.Des personnes au fait de la situation ont rapporté que Musk a demandé à des ingénieurs de Tesla, le constructeur de voitures électriques qu'il dirige, de rencontrer des chefs de produit de Twitter, au siège du réseau social, à San Francisco, pour consulter le code source de la plateforme. Les ingénieurs de Tesla devront ensuite évaluer le code et expliquer à Musk les besoins de l'entreprise. Ces sources ont également rapporté que depuis le 27 octobre à midi, les ingénieurs de Twitter n'ont plus le droit d'apporter des modifications au code de la plateforme de médias sociaux afin de s'assurer que rien ne change dans le produit après la transaction.Cette mesure s'inscrirait dans le cadre d'un effort visant à garantir que rien ne change dans le produit avant la conclusion de l'accord. Twitter a adopté un gel similaire lors de la première annonce de l'opération en avril. Les deux parties ont refusé de commenter la rumeur, déclarant que le processus n'est pas public. En parallèle, Musk a licencié dès jeudi soir, seulement quelques heures après être devenu l'unique propriétaire de Twitter, les principaux dirigeants de l'entreprise, y compris l'actuel PDG Parag Agrawal. Il a succédé à Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, à la tête du réseau social fin novembre 2021 et doit quitter le moins d'un an après.En effet, Agrawal est devenu PDG de Twitter lorsque Dorsey a démissionné de manière inattendue pour se concentrer sur le développement de Block (alors Square), sa société spécialisée dans le paiement mobile et le paiement électronique qui a étendu ses activités à la blockchain et les cryptomonnaies. Agrawal a travaillé chez Twitter pendant près de dix ans, et plus récemment en tant que directeur de la technologie. La direction d'Agrawal a été rapidement perturbée par l'arrivée de Musk en mars de cette année comme actionnaire majoritaire, avec 9 % des parts. Musk est un antagoniste de plus en plus virulent de la direction actuelle.Selon les analystes, il était évident qu'après l'arrivée de Musk, Agrawal avait peu de chances de conserver son poste. Toutefois, selon un document déposé Agrawal ne partira pas les mains vides. Dans le cadre de l'accord, l'ex-PDG va acquérir 100 % de ses primes en actions non acquises. La société de recherche Equilar a estimé que cela signifie qu'il gagnera environ 42 millions de dollars. Les autres départs concerneraient Vijaya Gadde, responsable des affaires juridiques, de la politique et de la confiance, le directeur financier Ned Segal, qui a rejoint Twitter en 2017, et Sean Edgett, qui était avocat général chez Twitter depuis 2012.Néanmoins, certains se demandent pourquoi Musk a dépêché des ingénieurs de Tesla pour la révision du code de Twitter, une plateforme disponible dans le monde entier et l'un des sites les plus fréquentés au monde. Selon ces critiques, les ingénieurs de Tesla ne sont pas qualifiés pour la tâche et Musk aurait dû faire appel à des ingénieurs qui sont familiers avec ce type de plateforme. « Je ne voulais pas minimiser les efforts considérables déployés pour les fonctions d'assistance au conducteur de Tesla. C'est juste que l'architecture, les bases de code et les problèmes abordés sont très différents d'une entreprise à l'autre », a déclaré un critique.Pour eux, les ingénieurs de Tesla seraient plus qualifiés dans les systèmes embarqués. « J'ai une pensée similaire, car si la technologie peut être similaire à certains égards, le contexte, l'histoire, les cas d'utilisation et les principes directeurs sont différents. Toute personne ayant commencé un travail de développement en travaillant sur une architecture et une base de code établies doit savoir qu'il faut des mois pour commencer à comprendre à un bon niveau ce qui se passe et les raisons. Des avis peuvent être donnés, mais ne doivent pas être pris pour parole d'évangile par rapport aux avis des développeurs existants », a déclaré un autre critique.Toutefois, d'autres estiment que les ingénieurs de Tesla peuvent bien être qualifiés pour la tâche. Pour ces derniers, Tesla et Twitter sont tous deux des entreprises très courantes qui acquièrent d'énormes quantités de données et partagent probablement le même problème et le même défi. En réponse aux commentaires précédents, l'un d'eux a déclaré : « il se pourrait que Tesla dispose également d'un back-end distribué avec lequel ses voitures communiquent, et qui pourrait même être distribué à l'échelle mondiale. Et je dirais même qu'il traite probablement plus de données par seconde que le "produit" Twitter ».En ce qui concerne l'avenir de Twitter, Musk est pour le moment très évasif sur le sujet, mais a laissé entendre au début du mois d'octobre qu'à l'avenir Twitter pourrait évoluer vers une super-application à l'instar de WeChat du chinois Tencent. Cette dernière est populaire parmi les utilisateurs de Chine continentale et offre une variété de fonctionnalités, notamment la messagerie, les appels vocaux et vidéo, les paiements électroniques, les actualités quotidiennes, la réservation de rendez-vous chez le médecin, de vols et de taxis, chez le notaire, la commande de nourriture, etc. Musk a fait publiquement l'éloge de WeChat à plusieurs reprises.Il a exprimé son désir de voir Twitter devenir une telle application lors de sa première réunion publique avec les employés du réseau social en juin. Lors de la réunion, il Musk a expliqué : « et, vous savez, si je pense à WeChat en Chine, qui est en fait une excellente application, mais il n'y a pas de mouvement WeChat en dehors de la Chine. Et je pense qu'il y a une réelle opportunité de créer cela. En Chine, vous vivez essentiellement sur WeChat parce qu'il est si utile et si utile à votre vie quotidienne. Et je pense que si nous pouvions réaliser cela, ou même nous en approcher avec Twitter, ce serait un immense succès ».Le fait de demander aux ingénieurs de Tesla de revoir le code de Twitter pourrait être la première étape franchie par Elon Musk pour faire évoluer la plateforme vers un clone de WeChat qu'il pourrait baptiser "X". Dans un autre tweet début octobre, il a laissé entendre que Twitter serait un "accélérateur de la création de X, l'application universelle". Il est donc probable que Twitter ait déjà entamé le processus de transformations multiples qui permettra à Musk de réaliser sa vision. Mais les analystes estiment que malgré les moyens dont il dispose, le milliardaire devra relever de nombreux défis. Tout d'abord, la concurrence est féroce.Ivan Lam, analyste principal chez Counterpoint Research, a expliqué que les applications comme Facebook, YouTube et TikTok essaient toutes désormais de devenir des super-applications. « Pour devenir une super-application, c'est très difficile », note-t-il. Xiaofeng Wang, analyste principal chez Forrester Research en Asie-Pacifique, a fait écho à ce point de vue. Elle a également indiqué que l'industrie n'a fait que devenir plus saturée ces dernières années. « Lorsque WeChat a lancé pour la première fois des services étendus au-delà du social, il n'y avait pas encore tant de concurrents établis dans des activités connexes », a-t-elle déclaré.« Par exemple, lorsque WeChat Pay a été lancé, il n'y avait pas encore de services de paiement mobile bien établis en Chine », a-t-elle ajouté. Pendant ce temps, aux États-Unis, il y a déjà PayWave, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Venmo. Selon Wang, les entreprises qui tentent de s'implanter dans ce secteur risquent également de se heurter au veto des responsables politiques. « L'environnement réglementaire plus souple de la Chine à l'époque a donné aux sociétés Internet comme Tencent et Alibaba plus de latitude pour s'étendre à un large éventail d'activités. WeChat en a bénéficié et est devenu une super-application », a-t-elle déclaré.« Ce serait plus difficile aujourd'hui, étant donné les réglementations antimonopoles plus strictes en Chine », a-t-elle ajouté. Il serait certainement plus difficile pour le futur "X" de faire cela aux États-Unis. Mais le principal défi consisterait peut-être à essayer d'être tout pour tout le monde. Lam a fait remarquer que plusieurs "super-applications" à succès ont généralement ciblé des publics spécifiques, ce qui facilite l'adaptation d'une suite de services à leurs besoins. Cela serait difficile à reproduire à l'échelle mondiale, et pourrait signifier que Twitter ou X devraient également se concentrer sur certaines régions pour décoller.Par ailleurs, au sujet des personnes qui ont été bannies de Twitter, à l'instar de l'ex-président américain Donal Trump, Musk a tweeté aujourd'hui : « Twitter formera un conseil de modération du contenu composé de points de vue très divers. Aucune décision importante concernant le contenu ou le rétablissement de comptes ne sera prise avant la réunion de ce conseil ». Contrairement à ce que l'on pensait, Musk ne laissera pas Twitter sans modération, mais elle pourrait être plus tolérante. Il avait déclaré précédemment : « il est évident que Twitter ne peut pas devenir une zone d'enfer où tout peut être dit sans conséquence ».Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les ingénieurs de Tesla sont qualifiés pour analyser le code de Twitter ?Pensez-vous que le nouveau conseil de modération de Twitter décidera de rétablir le compte de Donald Trump ?