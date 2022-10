Le cloud hybride & le multi cloud

Le cloud et l’environnement

Les technologies émergentes

L’accélération digitale

La régulation et la législation

DevSecOps

La culture et les équipes

Le cloud natif

Les technologies émergentes

La croissance de DevOps au sein de l’entreprise

La sécurité du cloud

Le modèle Zero Trust

La législation

La résilience cyber

Les facteurs humains

Les analyses des données

Le machine learning & automatisation

La confidentialité des données et la législation

L’IA et l’environnement

La gestion, le stockage et l’intégration des données

Les facteurs humains

Efficience énergétique

Sécurité et monitoring

Design & construction

Gestion et réglementation

Le Tech Show Paris aura lieu les 16 et 17 novembre 2022. Il s'agit d'un événement qui réunit les leadeurs et décideurs de la Tech en France, autour de conférences animées par des experts de l’industrie.Cloud, DevOps, cybersécurité, Big data, IA, etc. Toutes ces technologies s’imbriquent et se complètent. C'est pourquoi le Tech Show Paris regroupe cinq salons co-organisés : Cloud Expo Europe, DevOps Live, Cloud & Cyber Security Expo, Big Data & AI World et Data Centre World. C'est donc une occasion unique de retrouver les experts de ces domaines sous un seul et même toit.Au programme, il y aura des tables rondes, conférences spécialisées, études de cas, démonstrations ou présentations de produits. Selon le salon, les conférences vont porter sur un certain nombre de problématiques.Que vous soyez décideur ou professionnel de l'IT, manager ou cadre d’une grande entreprise, le Tech Show Paris vous permettra d'accéder à un programme riche et diversifié pour vous aider dans votre stratégie et profiter rapidement et pleinement des dernières avancées de l’économie du numérique.Le Tech Show Paris ouvrira ses portes les 16 et 17 novembre 2022 à Paris, Hall 3, Porte de Versailles. L'évènement est gratuit et ouvert à tous, mais l'inscription est requise pour y participer.