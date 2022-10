TikTok fait l'objet d'un examen minutieux de la part des États-Unis depuis 2019, car ils craignent que des acteurs chinois puissent exploiter les données des utilisateurs à des fins d'espionnage ou à d'autres fins nuisibles. L'ancien président américain Donal Trump avait tenté de forcer TikTok à vendre son activité américaine à un acteur américain en raison de préoccupations en matière de sécurité nationale, mais l'application de médias sociaux a résisté à ce coup de force. Aujourd'hui, TikTok tente de négocier "un accord de sécurité" avec l'administration Biden qui lui permettrait de rester accessible à ses millions d'utilisateurs américains.Mais malgré les promesses de cet accord, d'anciens responsables de la sécurité nationale et d'autres experts américains restent sceptiques quant à son succès. « Ils ont construit tout le système en Chine. À moins qu'ils ne reconstruisent le système aux États-Unis à grands frais, tôt ou tard, lorsque quelque chose ne va pas, il s'avérera qu'il n'y a qu'un seul ingénieur qui sait comment le réparer. Et il ou elle se trouvera probablement en Chine », indique Stewart Baker, avocat spécialisé dans la sécurité nationale chez Steptoe & Johnson LLP. Un grand nombre des experts ayant participé à la rédaction de l'accord penseraient la même chose.Depuis le début du bras de fer entre TikTok et le gouvernement américain, la filiale de la société chinoise ByteDance a procédé à plusieurs changements dans la façon dont elle traite les données personnelles des utilisateurs américains. Actuellement, TikTok achemine tout son trafic d'utilisateurs américains par des serveurs gérés par Oracle et le géant américain des bases de données vérifie les algorithmes de l'application. Mais les experts estiment que cela ne garantit pas une sécurité optimale aux utilisateurs américains. Ils veulent des restrictions supplémentaires sur la manière dont les données des utilisateurs américains sont stockées et consultées.Brooke Oberwetter, une porte-parole de TikTok, a refusé de commenter les détails des discussions entre l'entreprise et le gouvernement américain, mais a déclaré : « nous sommes convaincus que nous sommes sur la voie de satisfaire pleinement toutes les préoccupations raisonnables des États-Unis en matière de sécurité nationale ». Elle a déclaré que si certains employés basés en Chine auraient accès aux données publiques publiées par les utilisateurs, ils n'auraient pas accès aux informations privées des utilisateurs, et leur utilisation des données publiques - y compris les vidéos et les commentaires - serait très limitée.Dans une lettre datant de juillet, le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, a déclaré à neuf sénateurs américains que cette utilisation serait soumise à un "protocole d'accès aux données robuste" élaboré par Oracle et les États-Unis. En outre, le scepticisme des experts est partagé par le sénateur Mark Warner, le démocrate de Virginie qui préside la commission du renseignement du Sénat. Il a déclaré qu'il était au courant des conversations autour de TikTok, mais qu'il ne pouvait pas donner de détails. Néanmoins, le sénateur a déclaré : « TikTok a une grande montagne à gravir avec moi pour prouver qu'il peut vraiment être sûr ».Warner a ajouté que la Chine a un mauvais bilan en matière de protection de la vie privée des utilisateurs. « Ils ont montré à plusieurs reprises leur capacité à créer cet état de surveillance qui devrait nous faire peur à tous ». Il estime qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de cloisonner techniquement les données de TikTok ou de l'interdire purement et simplement qu'il y a cinq ou six ans, alors que la popularité de l'application a bondi. ByteDance a promis de conserver les données des utilisateurs américains sur des serveurs, gérés par Oracle, aux États-Unis, mais les préoccupations en matière de sécurité demeurent.Lors d'une audition au Sénat le mois dernier, les législateurs ont demandé à Vanessa Pappas, directrice de l'exploitation de TikTok, si l'entreprise allait interdire l'accès des Chinois à toutes les données américaines. Pappas a éludé la question et a simplement déclaré que la société exerçait des contrôles stricts sur l'accès aux données et sur l'endroit où elles étaient stockées, et qu'elle ne donnerait pas ces données au gouvernement chinois. Elle a ajouté que l'entreprise continuera à coopérer avec les agences fédérales pour sécuriser les données américaines et a déclaré qu'un accord final "satisfera toutes les préoccupations de sécurité nationale".Des experts estiment que cet argument suggère que, bien que TikTok puisse croire qu'il a satisfait à des préoccupations raisonnables en matière de sécurité nationale, "ils ne devraient pas avoir à signer dans le sang qu'il n'y aura jamais d'accès". « En ce qui concerne l'accès et les contrôles, nous allons nous surpasser en menant des efforts d'initiative avec notre partenaire Oracle et aussi à la satisfaction du gouvernement américain grâce à notre travail avec [le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis], sur lequel nous espérons partager plus d'informations », a déclaré Pappas lors de son audition devant le Sénat américain.Par ailleurs, alors que les négociations se poursuivent entre les deux camps, l'on apprend jeudi que ByteDance prévoyait d'utiliser TikTok pour surveiller l'emplacement physique de certains individus. Le projet, confié à une équipe dirigée par Pékin, aurait impliqué l'accès aux données de localisation des appareils de certains utilisateurs à leur insu ou sans leur consentement. Les cibles potentielles seraient des membres du gouvernement américain, des militants, des personnalités publiques ou des journalistes. Par le passé, Uber et Facebook avaient également été accusés d'avoir recours à des pratiques similaires.Quel est votre avis sur le sujet ?