Le gouvernement français veut augmenter les taxes sur les jets privés

Bernard Arnault, PDG de la marque de luxe LVMH, connue pour ses marques comme Louis Vuitton, est le deuxième homme le plus riche du monde selon l'indice des milliardaires de Bloomberg. Il affiche actuellement une valeur nette de 133 milliards de dollars, battant les 130 milliards de dollars du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Il a également été harangué sur Twitter pour son utilisation constante des jets privés. Des comptes français qui utilisent les signaux des transpondeurs des avions et des informations accessibles au public ont suivi l'utilisation des jets privés par Arnault et d'autres riches pour révéler à quel point le temps de vol inutile est utilisé par les plus riches du monde.En septembre, le compte Twitter laviondebernard [dont la description est : Suivi de jets privés TotalEnergies (F-HTTO et F-HTTL) Estimation des émissions de CO2 Données publiques sur OpenSky-Network] écrivait que l'avion d'Arnault avait été désimmatriculé en France. Le compte a indiqué « Le jet privé de LVMH n'est plus immatriculé en France depuis le 1septembre 2022. Toujours aucun mot de Bernard Arnault ni de LVMH sur le sujet des jets privés. Alors Bernard, on se cache ? »Apparemment, c'est exactement ce qu'Arnault a fait. Sur un podcast sur LVMH publié lundi par Radio Classique, Arnault a admis que le groupe LVMH « avait un avion, et nous l'avons vendu ». Il a ajouté: « Le résultat maintenant est que personne ne peut voir où je vais parce que je loue des avions quand j'utilise des avions privés » (rendez-vous à 12:08 du podcast en source).Antoine Arnault, le deuxième descendant du deuxième homme le plus riche du monde, membre du conseil d'administration de LVMH et directeur de la communication de Louis Vuitton, a déclaré lors du podcast que d'autres personnes sachant où se trouve leur avion d'entreprise pourraient donner un avantage aux concurrents : « Ce n'est pas très agréable que nos concurrents puissent savoir où on est à tout moment; ça peut donner des idées, ça peut aussi donner des pistes, des indices et ce n'est pas très bon, pour des questions de confidentialité ou de sécurité ».Le gouvernement français est favorable à une augmentation des taxes sur les jets privés l'année prochaine en alignant la taxation des carburants d'aviation sur celle des carburants utilisés par les voitures, a déclaré le ministre de l'Environnement Christophe Bechu plus tôt ce mois-ci. « Le gouvernement soutient cet amendement », a déclaré Bechu à la radio franceinfo après que certains législateurs du bloc du président Emmanuel Macron ont déposé un amendement au projet de loi fiscale 2023.Imposer des lois plus strictes sur les émissions des jets privés est devenu un enjeu politique en France depuis cet été, lorsque des incendies de forêt qui, selon les scientifiques, étaient probablement liés au changement climatique ont fait rage dans tout le pays dans un contexte de graves vagues de chaleur.Plusieurs comptes Twitter retraçant les vols en jet privé des milliardaires français ont vu le jour, provoquant un tollé public sur les émissions des riches alors que les gens ordinaires sont invités à faire des économies d'énergie.Alors que les membres du principal bloc d'opposition français à gauche avaient appelé à une interdiction pure et simple, le gouvernement s'était déclaré favorable à un ajustement de la réglementation. En août, le porte-parole du gouvernement, Olivier Veran, a déclaré qu'à l'heure où le gouvernement promeut des habitudes de consommation d'énergie plus « sobres », réglementer les jets privés enverrait le message que les mêmes règles s'appliquent à tous.« Les jets privés ont une valeur symbolique », a déclaré Veran à la radio France Inter. « On peut comprendre qu'un Français qui réduit sa consommation d'énergie puisse être blessé lorsque certains de ses concitoyens utilisent un jet privé pour se déplacer d'un endroit à l'autre alors que dans la plupart des cas, les jets privés sont utilisés pour les affaires », a-t-il déclaré. C'est pourquoi le ministre des Transports, Clément Beaune, a proposé que les ministres européens examinent « les moyens de compenser les émissions de CO2 » des vols en jet privé, a déclaré Veran.Au sujet de la taxation de l'utilisation des jets privés, la semaine dernière, Antoine Arnault a tenu à précisé que l'avion est un outil de travail : « J'ai conscience que ça ne concerne qu'un tout petit pourcentage de la population et que les gens qui nous écoutent peuvent trouver ça lunaire mais il faut savoir que cet avion, c'est un outil de travail » (la petite séquence vidéo est disponible sur le Tweet en source)Bien sûr, le problème ne concerne pas seulement Arnault. Un autre de ces comptes Twitter critiquesa récemment souligné que les avions privés de millionnaires en provenance de France ont émis 203 tonnes de CO2 dans l'atmosphère au cours de plus de 48 heures de vols rien qu'en septembre. Le 18 septembre, le compte a souligné que l'homme d'affaires français et PDG de Kering François-Henri Pinault, a volé de Venise à Paris, puis est revenu à Venise en une journée, écrivant avec effronterie « peut-être un chargeur de téléphone oublié à l'hôtel ? »L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a également un penchant pour un tel type d'utilisation de son avion privé. Plus tôt cette année, le PDG de Tesla et SpaceX a été critiqué lorsque les signaux du transpondeur ont montré que son jet privé Gulfstream de 70 millions de dollars avait volé à seulement neuf minutes de San Jose à San Francisco. Ce vol a probablement eu lieu en mai.Elon Musk a ouvert une conversation avec Jack Sweeney sur Twitter par message privé, l'automne dernier. « Pouvez-vous enlever ça ? C'est un risque pour la sécurité ». Il faisait référence à un compte Twitter, appelé @ElonJet, qui suit les mouvements de son jet privé autour du monde. @ElonJet est l'un des 15 comptes de suivi de vol que Sweeney a créés, comptes qui sont gérés par des robots qu'il a programmés pour analyser les données et tweeter chaque fois qu'un avion choisi décolle ou atterrit. Chacun de ces comptes suit une personnalité de premier plan, presque toujours issue du monde de la technologie, notamment Bill Gates et Jeff Bezos. Mais le traceur de Musk est le plus populaire, avec près de 83 000 followers. La popularité du compte semble avoir effrayé Musk. « Je n'aime pas l'idée de me faire tirer dessus par un cinglé », a-t-il dit à Sweeney dans leur conversation.La conversation s'est poursuivie pendant quelques messages supplémentaires. Musk a demandé à Sweeney combien il gagnait avec les comptes Twitter, ce à quoi Sweeney a répondu qu'il ne gagnait pas plus de 20 dollars par mois. Puis Elon Musk a fait sa propre offre : 5 000 dollars pour supprimer le compte et aider le milliardaire à empêcher les « fous » de le localiser. Sweeney a demandé à Musk d'ajouter un autre montant : « Y a-t-il une chance d'augmenter ce montant à 50 000 dollars ? Ce serait une aide précieuse pour l'université et cela me permettrait peut-être d'acheter une voiture, peut-être même une Model 3 ».Musk a répondu qu'il allait y réfléchir. Mais jusqu'à présent, il n'a pas versé un centime à Sweeney, et le compte est toujours ouvert. Sweeney dit qu'il est d'accord avec le fait d'être "ghosté". Il a beaucoup profité de @ElonJet et des autres comptes, dit-il : il a gagné des adeptes des médias sociaux, a appris à coder et a même décroché un emploi à temps partiel chez UberJets en tant que développeur d'applications. Mieux encore, celui qui se décrit comme un "fan" d'Elon Musk a pu avoir une conversation avec un homme qu'il admire depuis des années.Bien que les comptes Twitter n'aient donné lieu à aucun incident dangereux jusqu'à présent, du moins d'après les connaissances de Sweeney et les informations disponibles en ligne, Elon Musk n'a pas tort. Les célébrités qui se font prendre en embuscade dans les aéroports (par des fans, des personnes qui veulent leur arracher un autographe, des paparazzi, des harceleurs et autres) ne sont pas rares. Et Musk et d'autres PDG du secteur technologique sont devenus de véritables célébrités ces dernières années.Sources : Radio Classique Que pensez-vous du fait de donner publiquement des informations sur les vols privés des célébrités, des hommes d'affaires et des milliardaires ?Êtes-vous pour la taxation de l'utilisation des jets privés ?Que pensez-vous des propositions visant à les interdire tout simplement en France ?Quelle lecture faites-vous de l'utilisation des jets privés en France ? Êtes-vous d'accord lorsque certains notent qu'il s'agit d'outils de travail ? Estimez-vous qu'il y a de nombreux abus ?