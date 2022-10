Une plateforme qui peine à convaincre

Depuis le printemps, la base d'utilisateurs d'Horizon Worlds n'a cessé de diminuer.

Les utilisateurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas trouver de mondes qu'ils aimaient ou d'autres personnes avec qui passer du temps et qu'ils n'aimaient pas l'apparence des avatars. Ils ont également dit que d'autres utilisateurs se comportaient mal.

Seulement 9 % des mondes construits par les créateurs sont déjà visités par au moins 50 utilisateurs, et la plupart ne sont jamais visités. La remarque « un monde vide est un monde triste » dans l'un des documents fait référence aux efforts de Meta pour diriger les utilisateurs vers des zones d'Horizon Worlds où ils rencontreront d'autres personnes, a déclaré le Journal.

Les taux de rétention du casque Quest VR (c'est-à-dire l'utilisation continue par les propriétaires) ont chuté au cours de chacune des trois dernières années. Le Journal a rapporté que des sources anonymes connaissant les données ont déclaré que plus de la moitié des casques Quest ne sont pas utilisés six mois après l'achat.

Meta Quest pro, à la rescousse du métavers made in Facebook en passant par les entreprises ?

Les employés de Meta utiliseraient à peine Horizon Worlds

Meta a changé de marque de Facebook l'année dernière afin de refléter les ambitions de l'entreprise au-delà des médias sociaux : le PDG Mark Zuckerberg s'est particulièrement intéressé à la construction du métavers.Le pari le plus médiatisé de Meta est actuellement une plateforme de réalité virtuelle sociale pour le casque Quest, appelée Horizon Worlds. Il y a quelques mois, elle a été présentée dans la publicité de Meta pour le Super Bowl, et Mark Zuckerberg l'a qualifiée de « noyau de notre vision du métavers » lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise. Au cours d'une réunion virtuelle de Meta en février, le chef de produit de la société, Chris Cox, a donné aux employés une mise à jour inédite sur la croissance du nombre d'utilisateurs d'Horizon. Le chef de produit a informé ses employés du nombre d'utilisateurs mensuels de la plateforme de réalité virtuelle. Selon un rapport concernant cette annonce, le monde basé sur la réalité virtuelle avait alors enregistré 300 000 utilisateurs par mois. Bien que la plateforme n'était disponible que pour les utilisateurs américains et canadiens depuis décembre, les chiffres indiquaient qu'elle commençait à attirer l'attention du public. L'information sur ce chiffre a été révélée par un employé de la société qui connaissait la situation.Joe Osborne, porte-parole de Meta, a confirmé ce chiffre et a précisé qu'il incluait les utilisateurs d'Horizon Worlds et d'Horizon Venues, une application distincte permettant d'assister à des événements en direct dans la réalité virtuelle, qui utilise les mêmes avatars et les mêmes mécanismes de base. Ce chiffre n'inclut pas Horizon Workrooms, une expérience de conférence en réalité virtuelle qui repose sur un système d'invitation.Avant son lancement en décembre, Horizon Worlds était en version bêta privée pour permettre aux créateurs de tester ses outils de création de monde. À l'instar de la plateforme de jeux Roblox ou de Minecraft de Microsoft, Horizon Worlds permet aux utilisateurs de créer des environnements personnalisés dans lesquels ils peuvent se retrouver et jouer à des jeux en tant qu'avatars sans jambes. Meta a annoncé en février que 10 000 mondes distincts ont été construits dans Horizon Worlds, et son groupe Facebook privé pour les créateurs comptait désormais plus de 20 000 membres.« Un monde vide est un monde triste ». C'est apparemment l'une des préoccupations exprimées dans un document Meta interne lié à Horizon Worlds.Des documents internes, y compris des notes aux employés, montrent qu'Horizon Worlds n'attire pas le nombre de visiteurs espéré par Meta, et que les visiteurs qui se présentent ne retournent généralement pas à Horizon après le premier mois, a rapporté le Wall Street Journal.Avec la plateforme de réalité virtuelle sociale de Meta, la société mère de Facebook, les utilisateurs peuvent enfiler l'un des casques de réalité virtuelle Quest de l'entreprise pour explorer des espaces numériques tels qu'un club de comédie ou une salle de concert en tant qu'avatars. Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres mondes virtuels. Meta a présenté l'application pour la première fois en 2019 et l'a ouverte au public fin 2021.C'est une partie importante du gros pari de Meta qu'un domaine virtuel plus vaste connu sous le nom de métavers sera l'avenir de l'informatique, remplaçant les réseaux sociaux actuels ainsi que les outils de réunion en ligne comme Zoom.« Nous pensons que la prochaine plateforme informatique a le potentiel d'être plus sociale, plus humaine que tout ce qui a précédé », a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, lors d'une présentation liminaire durant la conférence Meta Connect de l'entreprise mardi dernier.Jusqu'à présent, cependant, Horizon Worlds semble avoir des problèmes.Meta s'est d'abord fixé pour objectif d'atteindre 500 000 utilisateurs actifs mensuels d'Horizon Worlds d'ici la fin de cette année, avant de revoir l'objectif à 280 000. Mais le nombre actuel est inférieur à 200 000, a rapporté le Wall Street Journal, citant les documents. Combinés, les produits de médias sociaux de Meta, y compris Facebook, Instagram et WhatsApp, attirent plus de 3,5 milliards d'utilisateurs mensuels moyens, note le Journal.Autres informations des docs internes, selon le Journal :Néanmoins, un porte-parole de la société a déclaré au quotidien que Meta travaillait sur des améliorations qui seront apportés à Horizon Worlds, y compris des changements destinés à assurer la sécurité des utilisateurs. Le porte-parole a également déclaré que Meta continue de penser que le métavers est l'avenir de l'informatique et que ses efforts dans ce domaine ont toujours été censés être un projet pluriannuel.Dans le but de susciter l'enthousiasme autour du métavers, Zuckerberg a dévoilé mardi le tout dernier casque de réalité virtuelle de sa société, surnommé le Meta Quest Pro, lors de la conférence Meta's Connect. L'appareil coûte 1 500 $, soit 1 100 $ de plus que le casque Quest 2 et contient de nouvelles technologies comme une puce informatique mobile Snapdragon avancée, développée avec Qualcomm, qui aide l’appareil à produire des graphiques plus avancés. Le Quest Pro dispose également de contrôleurs tactiles améliorés qui contiennent des capteurs intégrés, permettant un meilleur suivi des mains, et de nouveaux objectifs pour des expériences de lecture améliorées.Meta vante deux nouvelles fonctionnalités majeures que vous ne trouverez pas sur ses anciens casques. La première est un ensemble de caméras orientées vers l'intérieur qui suivent vos yeux et votre visage. Celles-ci ont plusieurs utilisations, en plus de tout ce que les développeurs extérieurs à Meta pourraient en faire. Elles sont censées laisser le Quest Pro détecter s'il est correctement ajusté et activer le rendu fovéal, ce qui réduit les exigences de traitement en ne rendant que les détails fins là où vos yeux sont pointés. Elles alimentent également les expressions faciales des avatars de Meta, qui pourront sourire, faire un clin d'œil et lever un sourcil lorsque vous le ferez.La deuxième fonctionnalité est la vidéo relais en couleur (une étape intermédiaire entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée holographique). Le Quest Pro utilise des caméras haute résolution orientées vers l'extérieur pour capturer des images du monde et les restituer à l'intérieur du casque, qui peut ensuite placer des objets virtuels dans la pièce avec vous. Cela signifie que vous pouvez faire quelque chose comme épingler une image virtuelle sur votre vrai mur ou (puisqu'il s'agit d'un casque orienté entreprise) utiliser un ensemble d'écrans virtuels tout en continuant à voir le monde qui vous entoure.Dans l'un des mémos adressés aux employés, daté du 15 septembre, le vice-président de Meta chargé des métavers, Vishal Shah, a déclaré que l'équipe resterait en « confinement de la qualité » pour le reste de l'année afin de « s'assurer que nous corrigions nos lacunes en matière de qualité et nos problèmes de performance avant d'ouvrir Horizon à davantage d'utilisateurs ».« Depuis le lancement à la fin de l'année dernière, nous avons constaté que la thèse de base d'Horizon Worlds - un réseau social synchrone où les créateurs peuvent créer des mondes attrayants - est solide », a écrit Shah. « Mais actuellement, les retours de nos créateurs, utilisateurs, testeurs et de beaucoup d'entre nous dans l'équipe sont que le poids cumulé des problèmes de stabilité et des bugs rend trop difficile pour notre communauté de vivre la magie d'Horizon. En d'autres termes, pour qu'une expérience devienne délicieuse et mémorable, elle doit d'abord être utilisable et bien conçue. »Bien que Meta ait annoncé qu'elle travaillait sur des avatars plus réalistes, la qualité actuelle des graphismes d'Horizon fait pâle figure par rapport à certains de ses concurrents non VR comme Fortnite. Mark Zuckerberg a posté une capture d'écran de son avatar numérique devant la tour Eiffel pour annoncer le lancement d'Horizon Worlds en France et en Espagne. Malheureusement pour lui, Internet s'est plus ou moins immédiatement mis à mimétiser la capture d'écran de la plateforme de réalité virtuelle - probablement parce que les graphismes étaient, comme l'a décrit un utilisateur de Twitter, à peu près équivalents à ceux du jeu Teletubbies pour la PlayStation One.Zuckerberg aurait vu les mèmes et a publié de nouvelles captures d'écran sur Facebook et Instagram, montrant une version de lui-même nettement plus réaliste et une place d'apparence ancienne. « Des mises à jour majeures d'Horizon et des graphiques d'avatar arrivent bientôt », a-t-il alors déclaré (il a partagé des détails durant la conférence Connect dédiée aux développeurs qui s'est tenue la semaine dernière).Selon les notes internes de Shah, l'un des principaux problèmes du développement d'Horizon à ce jour est que les personnes qui le construisent au sein de Meta ne semblent pas l'utiliser beaucoup. « Pour beaucoup d'entre nous, nous ne passons pas beaucoup de temps dans Horizon et nos tableaux de bord de dogfooding le montrent assez clairement », a-t-il écrit aux employés le 15 septembre. « Pourquoi cela ? Pourquoi n'aimons-nous tellement pas le produit que nous avons construit que nous ne l'utilisons pratiquement pas ? La simple vérité est que, si nous ne l'aimons pas, comment pouvons-nous espérer que nos utilisateurs l'aiment ? »Shah aurait déclaré dans un mémo de suivi daté du 30 septembre que les employés n'utilisaient toujours pas assez Horizon, écrivant qu'un plan était en cours d'élaboration pour « tenir les gestionnaires responsables » de l'utilisation d'Horizon par leurs équipes au moins une fois par semaine. « Chacun dans cette organisation devrait se donner pour mission de tomber amoureux d'Horizon Worlds. Vous ne pouvez pas le faire sans l'utiliser. Allez-y. Organisez des moments pour le faire avec vos collègues ou vos amis, à la fois dans les builds internes, mais aussi dans la build publique afin que vous puissiez interagir avec notre communauté. »Il aurait poursuivi en signalant des problèmes spécifiques à Horizon, écrivant que « notre expérience d'accueil est confuse et frustrante pour les utilisateurs » et que l'équipe devait « présenter aux nouveaux utilisateurs des mondes de premier ordre qui garantiront la réussite de leur première visite ».Shah a déclaré que les équipes travaillant sur Horizon devaient mieux collaborer ensemble et s'attendre à d'autres changements à venir. « Aujourd'hui, nous ne fonctionnons pas avec suffisamment de flexibilité », peut-on lire dans son mémo. « Je tiens à être clair sur ce point. Nous travaillons sur un produit qui n'a pas encore trouvé sa place sur le marché. Si vous travaillez sur Horizon, j'ai besoin que vous acceptiez pleinement l'ambiguïté et le changement. » Il a déclaré que les employés travaillant sur Horizon auront leurs objectifs pour augmenter le nombre d'utilisateurs dans la RV et que la version 2D à venir d'Horizon pour le web n'aurait probablement pas d'objectif d'utilisateur, mais plutôt une « barre de haute qualité. »Pour mémoire, Meta a déclaré qu'il publierait une version Web d'Horizon pour les appareils mobiles et les ordinateurs cette année, mais le porte-parole de Meta n'avait aucune date de lancement à communiquer.Source : rapportQue pensez-vous du concept Horizon Worlds en particulier et du métavers en général ?Avec le Quest Pro, Meta pourrait-il sauver un métaversselon vous ? Les atouts vantés par le PDG de Meta pour son casque vous font-ils penser que les entreprises pourraient les adopter et surtout les utiliser sur le moyen / long terme ? Pourquoi ?