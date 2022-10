Qu'est-ce qu'un travail non promouvable ?

Il ne contribue pas directement à la mission de l'organisation. Il peut s'agir de siéger à des comités internes ou d'organiser la fête de fin d'année du bureau ou une conférence à venir, plutôt que de travailler sur des projets qui génèrent des revenus ou apportent de nouveaux clients. Il s'agit généralement d'un travail invisible. Par exemple, vous acceptez de préparer les diapositives, mais vous ne faites pas la présentation. Il s'agit d'un travail qui ne requiert pas vos compétences uniques, comme un chirurgien qui passe du temps à effectuer des tâches administratives plutôt que de passer du temps en salle d'opération.

Pourquoi les femmes se portent-elles davantage volontaires pour accomplir ces tâches et d'où vient cette habitude ?

Pourquoi les femmes risquent plus que les hommes lorsqu'elles disent non

Pourquoi les femmes de couleur perdent le plus

Comment les femmes peuvent-elles dire non plus efficacement sans mettre leur carrière en péril ?

Dans leur livre The No Club : Putting a Stop to Women's Dead-End Work, les auteures Linda Babcock, Brenda Peyser, Laurie Weingart et Lise Vesterlund mettent les femmes au travail au défi de faire quelque chose qui va généralement à l'encontre de leurs habitudes : dire non. En effet, comme le suggèrent leurs recherches, des tâches non promouvables sont confiées de manière disproportionnée aux femmes par rapport aux hommes. Cela peut avoir de graves conséquences pour les femmes. Si elles sont disproportionnellement chargées de tâches qui ont peu de visibilité ou d'impact, il leur faudra beaucoup plus de temps pour progresser dans leur carrière. Leurs travaux, intiutlés « Gender Differences in Accepting and Receiving Requests for Tasks with Low Promotability », permettent d'expliquer pourquoi ces différences entre les sexes se produisent et ce que les managers peuvent faire pour répartir ce travail de manière plus équitable.Le travail non promouvable est une tâche qui aide l'organisation mais qui ne fait pas avancer votre carrière, explique Vesterlund. En général, ce type de travail présente trois caractéristiques :Ce qui n'est pas promouvable varie selon les domaines et les carrières. Par exemple, dans l'industrie, les tâches génératrices de revenus sont plus promouvables que les tâches non génératrices de revenus ; dans le milieu universitaire, les tâches liées à la recherche sont plus promouvables que les tâches liées aux services ; et pour les individus, une tâche peut être promouvable pour les employés subalternes mais non promouvable pour les cadres supérieurs. « En termes d'ampleur, le problème est présent dans pratiquement toutes les professions et tous les métiers que nous avons examinés. "Peu importe que vous soyez avocat, ingénieur, architecte, agent de sécurité ou employé de supermarché, les femmes font plus de tâches non promouvables que les hommes. Cela se produit dans toutes les professions que nous avons examinées, a déclaré Vesterlund».Selon leurs conclusions, les femmes consacrent jusqu'à 200 heures de plus par an au travail non valorisable que leurs collègues masculins, soit l'équivalent d'un mois de travail. Leur recherche a également montré que les femmes sont 48 % plus susceptibles de se porter volontaires pour des tâches que personne d'autre ne veut faire, et que les managers ( hommes et femmes) sont 44 % plus susceptibles de confier aux femmes des tâches non promouvables.« Nos données suggèrent que tout vient du fait que l'on s'attend à ce que les femmes soient plus susceptibles de dire oui », a déclaré Vesterlund. Il s'agit d'une attente profondément ancrée et inconsciente qui peut être mise en parallèle avec la vie domestique, où les femmes américaines moyennes effectuent toujours plus de travaux ménagers non rémunérés que les hommes. En tant que principale responsable des jeunes enfants, les femmes sont également considérées comme des aides par défaut. Mais le fait de transposer ce genre d'attentes sur le lieu de travail ne rend service ni aux employeurs ni aux femmes, a déclaré Vesterlund. « Si nous confions inconsciemment aux femmes tous les travaux non promouvables, nous ne serons jamais en mesure d'identifier qui est l'employé le plus compétent sur le lieu de travail. Si, dès le début, les femmes entrent sur le marché du travail et se voient confier des missions où elles ne peuvent pas démontrer leurs compétences uniques, nous ne serons pas en mesure de promouvoir les bons employés ou de les retenir », souligne-t-elle.Lorsqu'elle était présidente de son propre département, Vesterlund admet qu'elle aussi se tournait instinctivement vers ses employées lorsqu'elle devait déléguer des tâches moins souhaitables, sachant que les femmes étaient moins susceptibles de s'y opposer que ses employés masculins. « Lorsque nous sommes pressés, nous avons tendance à attribuer les tâches en fonction de qui fera du bon travail et l'assumera sans me causer de problème. Et malheureusement, cela finit souvent par être une femme », déclare-t-elle.Les recherches montrent que les femmes qui refusent une mission sont évaluées beaucoup plus durement que les hommes. Lorsqu'une femme défie les attentes du demandeur, elle risque de subir un retour de bâton et d'être accusée de ne pas avoir l'esprit d'équipe. En revanche, la même étude a montré que les hommes qui refusent des missions ne risquent pas grand-chose quant à leur réputation professionnelle. « Nous avons cette tendance à dire que les femmes doivent simplement se comporter comme des hommes et dire non. Mais il y a des conséquences négatives pour les femmes qui disent non. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas que les femmes disent non, mais que les hommes commencent à dire oui » a déclaré Vesterlund.Dans l'ensemble, il ne s'agit pas seulement d'amener les femmes à dire non, mais de changer la façon dont le travail non promouvable est distribué au sein de l'équipe, et comment ces tâches sont récompensées et reconnues au sein de l'organisation, a-t-elle ajouté.Dans le sillage de la Grande Démission, alors que la fidélisation des employés est plus importante que jamais, par exemple, il serait peut-être temps de considérer l'accueil des nouveaux employés comme un travail promouvable et récompensable, plutôt que comme une tâche supplémentaire confiée à la première employée qui arrive au bureau ce jour-là. Au lieu de demander des volontaires, on pourrait tirer des noms au sort dans un chapeau. Un système de points incite également les employés à s'inscrire à des tâches non promouvables et égalise la charge de travail, car les employés risquent de ne pas obtenir une évaluation satisfaisante s'ils ne font pas leur part.« Malheureusement, les femmes de couleur sont encore plus touchées par le travail non promouvable que les autres femmes », souligne Vesterlund. On peut s'attendre à ce que les femmes issues de groupes minoritaires sous-représentés soient le visage des comités de diversité, d'équité et d'inclusion, par exemple. Mais cette imposition culturelle impose aux femmes des exigences supplémentaires en matière de travail, non récompensées et non compensées, et peut être interprétée comme une forme de symbolisme sur le lieu de travail.Évitez de donner de longues explications et indiquez clairement que le fait de travailler sur une tâche non promouvable a un coût pour votre travail et votre contribution à l'organisation. En même temps, proposez une solution au problème du demandeur, par exemple en suggérant le nom d'un nouvel employé ou d'un employé junior qui pourrait bénéficier de la tâche. Car, comme le souligne Vesterlund, le travail promouvable et non promouvable change tout au long de notre carrière.Dans une situation où vous avez peu de moyens de dire non, négociez votre oui, ajoute-t-elle. Vous pouvez par exemple accepter une mission à condition qu'elle vous libère d'une autre tâche non promouvable qui figure sur votre liste de tâches, ou demander à diviser la mission en trois parties différentes entre vos collègues. Enfin, assurez-vous qu'il existe une stratégie de sortie. Si vous êtes chargé d'organiser une conférence cette année, demandez que quelqu'un d'autre prenne le relais l'année suivante. « Car ce que nous constatons souvent, c'est que si vous avez fait du bon travail dans le cadre d'une mission, vous êtes souvent récompensé en la recevant à nouveau », note Vesterlund.Sources : The No Club Que pensez-vous des conclusions mises en avant par ces études ? Sont-eless en accord avec la réalité dont vous êtes au fait ?Avez-vous aussi le sentiment que vos collègues développeurs informatique de sexe féminin doivent faire beaucoup plus que les hommes pour être considérées à leur juste valeur ?À votre avis est-il possible de répartir équitablement le travail non promouvable alors que 48 % de femmes sont susceptibles de se porter volontaires pour des tâches que personne d'autre ne veut faire ?