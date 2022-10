Les automobilistes ont une confiance aveugle dans les systèmes d'aide à la conduite





L'Autopilot de Tesla semble avoir plus de problèmes que les systèmes concurrents

Malgré des années de gros titres sur les systèmes d'assistance au conducteur impliqués dans d'horribles accidents de voiture, les automobilistes continuent d'avoir une confiance aveugle dans ces systèmes. Il n'est pas nécessaire de remonter très loin dans le temps. Ce n'est que le mois dernier que l'unité Cruise de General Motors a lancé un rappel de sécurité pour corriger le comportement du véhicule lors de virages à gauche non protégés, après un accident à San Francisco. Au début de l'été, des recherches menées par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) américaine ont abouti à des statistiques accablantes sur l'Autopilot de Tesla.Le système d'aide à la conduite de Tesla est impliqué dans 70 % des accidents dans lesquels le logiciel d'aide à la conduite est un facteur. Cependant, l'étude de l'IIHS menée auprès de 600 automobilistes qui utilisent régulièrement des systèmes avancés d'aide à la conduite comme la Super Cruise de General Motors, le ProPILOT Assist de Nissan et l'Autopilot (l'enquête a porté sur 200 utilisateurs de chaque système) a révélé qu'"ils étaient plus susceptibles d'effectuer des activités qui n'ont aucun lien avec la conduite, comme manger ou envoyer des SMS, tout en utilisant leurs systèmes d'automatisation partielle que lorsqu'ils conduisaient sans assistance".Plus inquiétant encore, 53 % des utilisateurs de Super Cruise, 42 % des utilisateurs de l'Autopilot et 12 % des utilisateurs de ProPILOT Assist ont déclaré qu'ils étaient à l'aise avec l'idée de considérer leur véhicule comme entièrement autonome. « Le message général ici est que les premiers utilisateurs de ces systèmes ont encore une mauvaise compréhension des limites de la technologie. Cependant, nous constatons également des différences nettes entre les trois populations de propriétaires. Il est possible que la conception du système et le marketing ajoutent à ces idées fausses », a déclaré David Harkey, président de l'IIHS.Les utilisateurs des trois systèmes ont déclaré être plus susceptibles de manger en conduisant avec le système actif ; 65 % des utilisateurs de Super Cruise, 46 % des utilisateurs d'Autopilot et 43 % des utilisateurs de ProPilot Assist ont tous déclaré qu'ils grignoteraient au volant. Selon le rapport, les utilisateurs d'Autopilot (40 %) et de Super Cruise (44 %) étaient plus nombreux à retirer leurs mains du volant pendant de longues périodes lorsque le système était actif, par rapport aux utilisateurs de ProPilot Assist (15 %). Les résultats étaient similaires lorsqu'on leur demandait s'ils détournaient le regard de la route pendant plusieurs secondes.Environ 54 % des utilisateurs de Super Cruise et 44 % des utilisateurs d'Autopilot ont déclaré l'avoir fait, contre 22 % des utilisateurs de ProPilot Assist. Le même schéma est apparu concernant l'utilisation du téléphone portable au volant. Quarante-neuf pour cent des propriétaires de Cadillac ont déclaré avoir envoyé des SMS en conduisant et en utilisant le Super Cruise, mais seulement 21 % ont déclaré avoir utilisé des applications pour smartphone, et seulement 5 % ont déclaré avoir regardé une vidéo sur un téléphone portable. Le même pourcentage a déclaré avoir utilisé un ordinateur portable ou une tablette en conduisant.En effet, l'évolution des systèmes avancés d'aide à la conduite s'est faite parallèlement au développement de la technologie de conduite totalement autonome. De nombreuses fonctions ADAS sont axées sur la sécurité, comme la surveillance des angles morts ou le freinage d'urgence automatique. La plupart des systèmes ADAS d'aujourd'hui se composent de deux fonctions principales qui sont conçues pour aider à la conduite sur autoroute. Le régulateur de vitesse adaptatif maintient le véhicule à une vitesse donnée, en ralentissant et en accélérant automatiquement pour maintenir une distance de suivi donnée par rapport aux véhicules qui le précèdent.En même temps, le centrage de voie fournit un soutien continu de la direction pour aider à maintenir le véhicule au milieu de la voie de circulation. Certains systèmes sont capables d'effectuer des changements de voie et d'autres manœuvres avancées. Aucun des systèmes actuels n'est conçu pour remplacer un conducteur humain ou pour permettre à un conducteur d'effectuer en toute sécurité d'autres activités qui détournent son attention de la route. Les essais sur piste et les accidents réels ont démontré amplement que ces systèmes peinent à reconnaître et à réagir à des situations de conduite et caractéristiques routières courantes.Des recherches antérieures ont également montré que le niveau élevé d'assistance qu'ils fournissent rend difficile l'engagement des conducteurs et incite ces derniers à porter leur attention sur d'autres choses. Étant donné qu'une voiture équipée d'un système ADAS peut accélérer, freiner et se diriger en réponse à des capteurs qui lui indiquent ce que font les autres usagers de la route, il peut être tentant de considérer ces systèmes comme autonomes. Mais en réalité, ils ne sont que partiellement automatisés ; leurs concepteurs et les autorités supposent qu'un être humain est attentif et surveille le système à tout moment.Par exemple, malgré le nom « Autopilot », Tesla couvre ses arrières en insistant sur le fait que le système ne doit être utilisé que par des conducteurs attentifs ayant les mains sur le volant. Le système dispose d'une fonction de verrouillage qui désactive Autopilot si l'utilisateur est jugé inattentif, et le système Super Cruise fait de même. Environ 40 % des personnes utilisant ces systèmes ADAS ont admis avoir été mises à la porte pour de bon. Selon l'IIHS, les publicités de Super Cruise mettent l'accent sur les capacités mains libres, tandis qu'Autopilot "laisse entendre que le système de Tesla est plus performant qu'il ne l'est réellement".Cela est en corrélation avec le nombre plus faible d'utilisateurs faisant confiance à ProPILOT Assist, dont le nom indique plus clairement au conducteur qu'il s'agit simplement d'une aide. Le sexe peut également avoir influencé les résultats. La majorité des propriétaires de Super Cruise et d'Autopilot étaient des hommes, tandis que les deux sexes étaient plus ou moins également représentés parmi les propriétaires de ProPILOT. La plupart des propriétaires de Super Cruise avaient plus de 50 ans, les propriétaires d'Autopilot avaient tendance à être plus jeunes, et les propriétaires de ProPILOT Assist étaient plus uniformément répartis dans la tranche d'âge.« Ces résultats, obtenus auprès d'utilisateurs fréquents de trois systèmes d'automatisation partielle différents, indiquent qu'il est nécessaire de disposer de dispositifs de protection robustes et polyvalents. Beaucoup de ces conducteurs ont dit avoir vécu des expériences où ils ont dû soudainement reprendre la conduite parce que l'automatisation a fait quelque chose d'inattendu, parfois alors qu'ils faisaient quelque chose qu'ils n'étaient pas censés faire », a déclaré Alexandra Mueller, chercheuse à l'IIHS et auteur principal de l'étude. Cela montre que les conducteurs n'ont pas réagi aux avertissements leur demandant d'être attentif au volant.La plupart des conducteurs des trois systèmes ont déclaré avoir reçu des alertes de leur voiture leur demandant de faire attention, et dans une écrasante majorité, cela s'est produit lorsqu'ils étaient engagés dans une activité secondaire non liée à la conduite (Super Cruise, 82 % ; Autopilot, 82 % ; ProPilot Assist, 73 %). Ces alertes ont gêné certains utilisateurs, mais la majorité d'entre eux (Super Cruise, 56 % ; Autopilot, 57 % ; ProPilot Assist, 57 %) ont déclaré qu'ils trouvaient ces rappels utiles, et environ la moitié (Super Cruise, 49 % ; Autopilot, 50 % ; ProPilot Assist, 49 %) ont déclaré se sentir extrêmement en sécurité grâce aux alertes.Presque autant de conducteurs (Super Cruise, 45 % ; Autopilot, 43 % ; ProPilot Assist, 43 %) ont déclaré que l'idée d'un verrouillage du système était "extrêmement utile pour inciter les conducteurs à faire attention", et 44 % des conducteurs de Super Cruise et 39 % des conducteurs d'Autopilot ont déclaré avoir été bloqués dans leur système partiellement automatisé à un moment donné. Cependant, 54 % de ces utilisateurs ont déclaré avoir été quelque peu ou très ennuyés lorsque cela s'est produit. En outre, le rapport indique qu'il est également possible de voir l'effet de la purge des capteurs de Tesla dans les données de l'étude.Seuls 25 % des conducteurs de Super Cruise et 23 % des conducteurs de ProPilot Assist ont signalé un comportement inhabituel de leur système partiellement automatisé, ce chiffre passant à 48 % chez les propriétaires de Tesla. À ce propos, l'Autopilot fait actuellement l'objet de plusieurs enquêtes de sécurité fédérales, dont une portant sur des centaines de cas de freinage fantôme maintenant que le système est entièrement basé sur des caméras et n'utilise plus de radars prospectifs à longue portée. Elon Musk, PDG de Tesla, a admis en avril que la construction de voitures entièrement autonomes était plus difficile qu'il ne le pensait au départ.« Il y a juste tellement de fausses aubes avec la conduite autonome, où vous pensez avoir maîtrisé le problème, et puis, non, il s'avère que vous venez de toucher un plafond. Rétrospectivement, [cela] semble évident, mais pour résoudre correctement la conduite autonome complète, il suffit en fait de résoudre l'IA dans le monde réel », a-t-il déclaré. Depuis 2016, la NHTSA a ouvert 37 enquêtes spéciales impliquant 18 décès dans des accidents impliquant des véhicules Tesla, où des systèmes comme Autopilot étaient soupçonnés d'être utilisés. Tesla se défend toujours en affirmant que l'Autopilot ne rend pas les véhicules autonomes.General Motors a déclaré qu'il pense que l'engagement du conducteur est essentiel et nécessaire pour faire fonctionner tout système avancé d'aide à la conduite dans tout véhicule que l'entreprise vend. En août, General Motors a déclaré que les propriétaires pouvaient utiliser Super Cruise sur 643 740 km de routes nord-américaines et prévoit d'offrir Super Cruise sur 22 modèles d'ici la fin de 2023. La NHTSA et les constructeurs automobiles affirment qu'aucun de ces systèmes ADAS ne rend les véhicules entièrement autonomes.Source : Rapport de l'étude Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des données de l'étude de l'IIHS ?Pensez-vous que Tesla devrait changer le nom de l'Autopilot pour lutter contre la confiance aveugle dans son système ?Quelle comparaison faites-vous entre l'Autopilot et ses concurrents Super Cruise et ProPILOT Assist ?