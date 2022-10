Envoyé par EPS Envoyé par À la suite d'une longue enquête au cours de laquelle aucun témoin, aucune vidéosurveillance, aucune information publique ou aucune correspondance ADN n'ont été trouvés, les détectives ont décidé de faire appel à Parabon NanoLabs, une société de technologie ADN de Virginie spécialisée dans les services avancés d'analyse ADN. Le service utilisé dans ce cas était le phénotypage ADN, le processus de prédiction de l'apparence physique et de l'ascendance à partir de preuves ADN non identifiées. Les forces de l'ordre utilisent le service de phénotypage ADN Snapshot de la société pour réduire les listes de suspects et générer des pistes dans les enquêtes criminelles.



En utilisant les preuves ADN de cette enquête, Parabon a produit des prédictions de traits pour la personne d'intérêt associée (POI). Des prédictions individuelles ont été faites pour l'ascendance du sujet, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, les taches de rousseur et la forme du visage. En combinant ces attributs d'apparence, un composite "Snapshot" a été produit illustrant à quoi pouvait ressembler le POI à 25 ans et avec un indice de masse corporelle (IMC) moyen de 22. Ces valeurs par défaut ont été utilisées car l'âge et l'IMC ne peuvent pas être déterminée à partir de l'ADN.



Il est important de noter que les composites de phénotypage d'ADN sont des approximations scientifiques de l'apparence basées sur l'ADN et ne sont probablement pas des répliques exactes de l'apparence. Les facteurs environnementaux tels que le tabagisme, l'alcool, l'alimentation et d'autres facteurs non environnementaux - par exemple, les poils du visage, la coiffure, les cicatrices, etc. - ne peuvent pas être prédits par l'analyse de l'ADN et peuvent entraîner une variation supplémentaire entre les apparences prédites et réelles du sujet.



En raison des vêtements d'hiver épais, y compris un couvre-visage, portés par le suspect au moment de l'agression, le plaignant n'a pu fournir qu'une description limitée. La description du suspect, basée sur les informations fournies par le plaignant ainsi que sur l'analyse de l'ADN, indique que c'est un homme noir d'ascendance entièrement africaine avec des cheveux brun foncé à noir et des yeux brun foncé qui mesurerait environ 5 pieds et 4 pouces [ndlr. environ 1,62 m]. Comme mentionné précédemment, le suspect peut être plus âgé, avoir une composition corporelle différente et avoir une pilosité faciale ou une coiffure différente de celle représentée sur la photo.

Des experts de la vie privée s'inquiètent

Face à la pression, la police retire l'image

Parabon NanoLabs se défend en présentant des cas où le phénotypage de l'ADN a, à lui seul, permis de résoudre des cas de meurtre et d'agression

La semaine dernière, le service de police d'Edmonton (EPS pour Edmonton Police Service) a partagé une image générée par ordinateur d'un suspect qu'ils ont créé avec le phénotypage de l'ADN, que la police a utilisé pour la première fois dans l'espoir d'identifier un suspect dans une affaire d'agression sexuelle en 2019. En utilisant des preuves ADN de l'affaire, une société appelée Parabon NanoLabs a créé l'image d'un jeune homme noir. L'image composite ne tenait pas compte de l'âge, de l'IMC ou des facteurs environnementaux du suspect, tels que les poils du visage, les tatouages et les cicatrices.La décision de l'EPS de produire et de partager cette image est extrêmement préjudiciable, selon des experts de la vie privée, soulevant des questions sur les préjugés raciaux dans le phénotypage de l'ADN pour les enquêtes criminelles et les violations de la vie privée des bases de données ADN dans lesquelles les enquêteurs peuvent effectuer des recherches.En réponse au tweet de l'EPS sur l'image, de nombreux experts de la vie privée et de la justice pénale ont répondu avec indignation face à l'irresponsabilité du service de police. Callie Schroeder, Global Privacy Counsel au Electronic Privacy Information Center, a retweeté le tweet, s'interrogeant sur l'utilité de l'image : « Même s'il s'agit d'une nouvelle information, qu'allez-vous en faire ? Interrogez chaque homme noir d'environ 5 pieds 4 pouces que vous voyez? ... ce n'est pas une suggestion, ne le faites absolument pas ».« Une large diffusion de ce qui est essentiellement une supposition générée par ordinateur peut conduire à une surveillance de masse de tout homme noir d'environ 5 pieds et 4 pouces, à la fois par leur communauté et par les forces de l'ordre », a noté Schroeder. « Ce groupe de suspects est beaucoup trop large pour justifier des augmentations de surveillance ou de suspicion qui pourraient s'appliquer à des milliers d'innocents ».« Diffuser une de ces images Parabon au public comme la police d'Edmonton l'a fait récemment est dangereux et irresponsable, surtout lorsque cette image implique une personne noire et un immigrant », a déclaré Jennifer Lynch, directrice du contentieux de surveillance de l'Electronic Frontier Foundation. « Les personnes de couleur sont déjà ciblées de manière disproportionnée pour les enquêtes criminelles, et cela ne fera pas qu'exacerber ce problème, cela pourrait entraîner un vigilantisme public et un réel préjudice pour les personnes mal identifiées ».Comme pour souligner les dangers que cela peut représenter de diffuser une telle image, l'avocat Max Kennerly a déclaré avoir trouvé le suspect, publiant une photo de l'acteur Kieron L. Dyer, qui a participé dans le long métrage, à la droite de l'image diffusée par la police avec le message « Je l'ai trouvé. Oh, attendez, c'est le fils de Heimdall. Solide travail de détective, Service de police d'Edmonton ».Voir l'image composite sans contexte ni connaissance du phénotypage ADN peut induire les gens en erreur en leur faisant croire que le suspect ressemble exactement au profil ADN. « De nombreux membres du public qui voient cette image générée ne sauront pas qu'il s'agit d'une approximation numérique, que l'âge, le poids, la coiffure et la forme du visage peuvent être très différents et que la précision de la couleur de la peau/des cheveux/des yeux est approximative », a déclaré Schroeder.En réponse aux critiques après la publication de l'image et l'utilisation du phénotypage ADN, le service de police d'Edmonton a partagé un communiqué de presse jeudi, dans lequel il a annoncé avoir retiré l'image composite de son site Web et de ses médias sociaux.« Bien que la tension que je ressentais à ce sujet était très réelle, j'ai donné la priorité à l'enquête – qui dans ce cas impliquait la poursuite de la justice pour la victime, elle-même membre d'une communauté racialisée, plutôt que le préjudice potentiel à la communauté noire. Ce n'était pas un compromis acceptable et je m'en excuse », a écrit Enyinnah Okere, directrice de l'exploitation d'EPS.Cependant, les études de cas ne répondent pas aux préoccupations plus larges, qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer, telles que le nombre de personnes innocentes interrogées avant l'arrestation du suspect final et la manière dont l'image du suspect peut avoir affecté les préjugés raciaux du public.Selon Parabon, il a travaillé sur des centaines d'enquêtes d'application de la loi. Sur son site se trouvent un certain nombre d'études de cas, dont beaucoup montrent la comparaison entre le profil ADN et la photo réelle du suspect. Il existe certaines similitudes entre les deux photos, en ce sens qu'elles reflètent toutes les deux la même race, le même sexe, les mêmes yeux et la même couleur de cheveux. Souvent, cependant, la ressemblance entre l'image générée et le suspect s'arrête là.« Nous faisons des prédictions uniquement à partir de l'ADN, nous n'avons donc qu'une quantité limitée d'informations. Et donc, lorsque nous faisons ces prédictions, c'est une description et celles-ci sont présentes. Si la police avait un témoin, elle n'aurait pas besoin de nous », a déclaré le Dr Ellen Greytak, directrice de la bioinformatique et responsable technique de la division Snapshot de Parabon NanoLabs. « Nous fournissons des faits, comme un témoin génétique, fournissant ces informations que les détectives ne peuvent pas obtenir autrement ».« C'est comme si la police avait obtenu une description de quelqu'un qui, vous savez peut-être, ne l'a pas vu d'assez près pour voir s'il avait des tatouages ​​ou des cicatrices, mais a décrit la personne. Ce que nous constatons, c'est que cela peut être extrêmement utile, en particulier pour déterminer qui cela pourrait être et éliminer les personnes qui ne correspondent vraiment pas à cette prédiction », a déclaré Greytak. « Dans ces cas, par définition, ils ont toujours de l'ADN et nous n'avons donc pas à nous soucier du fait que la mauvaise personne soit récupérée, car ils correspondraient toujours à l'ADN ».Selon Greytak, la technologie crée l'image composite en exécutant l'ADN du suspect à travers des modèles d'apprentissage automatique qui sont construits sur des milliers d'ADN de personnes et leurs apparences correspondantes.« Les données que nous avons sur les personnes ayant des apparences connues proviennent de diverses sources, certaines d'entre elles sont accessibles au public, vous pouvez en demander l'accès. Certains d'entre eux proviennent d'études que nous avons menées, où nous avons recueilli ces informations », a déclaré Greytak.L'ensemble de données ADN utilisé pour créer ces composites soulève davantage de signaux d'alarme concernant les questions de confidentialité du profilage ADN. La « variété de sources » comprend GEDmatch et FamilyTree DNA, qui sont des sites Web de généalogie gratuits et open source qui vous donnent accès à des millions de profils ADN.« Les gens doivent savoir que s'ils envoient leur ADN à une entreprise en contact avec les consommateurs, leurs informations génétiques peuvent tomber entre les mains des forces de l'ordre pour être utilisées dans des enquêtes criminelles contre eux ou leurs proches génétiques. Aucune de ces données n'est couverte par les règles fédérales de confidentialité en matière de santé aux États-Unis », a déclaré Lynch. « Alors que 23 and Me et Ancestry exigent généralement des mandats et limitent la divulgation des données de leurs utilisateurs aux forces de l'ordre, d'autres sociétés de généalogie génétique grand public telles que GEDmatch et FamilyTree DNA fournissent un accès presque en gros aux forces de l'ordre à leurs bases de données ».Parabon NanoLabs affirme que les images qu'ils génèrent ne sont pas basées sur la race, mais sur leur ascendance génétique. « Lorsque nous parlons de l'ascendance génétique d'une personne, ou de son ascendance biogéographique, [qui] est le terme que nous utilisons pour cela, il s'agit d'une mesure continue par rapport à la race, qui est catégorique », a déclaré Greytak.Cependant, les chercheurs affirment que la prise en compte de l'origine familiale lors du profilage ADN, comme le fait Parabon NanoLabs, n'est pas une mesure objective car elle fait que les populations générales sont considérées comme plus criminelles que les autres.Sources : EPS ( 1 2 ), Parabon NanoLabs ( 1 Partagez-vous les inquiétudes des chercheurs quant à la diffusion de telles images générées en 3D ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous de l'approche de la police qui se tourne vers la génération d'image à partir de l'ADN ?Que pensez-vous du fait que Parabon NanoLabs se servent de l'apprentissage automatique sur des bases de données d'ADN disponibles en open source ?