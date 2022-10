Les points centraux du décret

Ajoute des garanties supplémentaires pour les activités de renseignement électromagnétique des États-Unis, notamment en exigeant que ces activités soient menées uniquement dans la poursuite d'objectifs de sécurité nationale définis*; prend en considération la vie privée et les libertés civiles de toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité ou de leur pays de résidence*; ces activités de renseignement sont menées uniquement lorsque cela est nécessaire pour faire avancer une priorité validée en matière de renseignement et uniquement dans la mesure et d'une manière proportionnées à cette priorité.

Mandate les exigences de traitement des informations personnelles collectées dans le cadre des activités de renseignement électromagnétique et étend les responsabilités des responsables juridiques, de la surveillance et de la conformité pour garantir que des mesures appropriées sont prises pour remédier aux incidents de non-conformité.

Exige que les éléments de la communauté du renseignement des États-Unis mettent à jour leurs politiques et procédures afin de refléter les nouvelles garanties de confidentialité et de libertés civiles contenues dans l'E.O.

Crée un mécanisme à plusieurs niveaux pour les individus des États éligibles et des organisations d'intégration économique régionale, tels que désignés conformément à l'E.O., pour obtenir un examen indépendant et contraignant et une réparation des réclamations selon lesquelles leurs informations personnelles collectées via le renseignement électromagnétique américain ont été collectées ou traitées par les États-Unis États en violation de la loi américaine applicable, y compris les garanties renforcées de l'E.O.

Demande au Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles d'examiner les politiques et procédures de la communauté du renseignement pour s'assurer qu'elles sont conformes au décret et de procéder à un examen annuel du processus de recours, notamment pour vérifier si la communauté du renseignement s'est pleinement conformée aux décisions prises par le CLPO et le DPRC.

Des limites déjà soulignées

Envoyé par NYOB Envoyé par La surveillance en masse se poursuit via deux types de « proportionnalité ». Les États-Unis soulignent que le nouveau décret utilise le libellé du droit de l'UE ("nécessaire" et "proportionné" comme dans l'article 52 CFR) au lieu du terme précédent "aussi adapté que possible" utilisé dans la section 1 (d) du PPD- 28. Cela pourrait résoudre le problème si les États-Unis suivaient la même compréhension et appliquaient également le test de proportionnalité de la CJUE.



Cependant, malgré la modification de ces mots, rien n'indique que la surveillance de masse aux États-Unis changera dans la pratique. La soi-disant "surveillance en masse" se poursuivra dans le cadre du nouveau décret exécutif (voir la section 2 (c)(ii)) et toutes les données envoyées aux fournisseurs américains se retrouveront toujours dans des programmes comme PRISM ou Upstream, bien que la CJUE ait déclaré à deux reprises que les lois et pratiques américaines en matière de surveillance n'étaient pas "proportionnées" (au sens européen du terme).



Comment est-ce possible? Il semble que l'UE et les États-Unis aient convenu de copier les mots "nécessaire" et "proportionné" dans le décret exécutif, mais n'ont pas convenu qu'il aurait la même signification juridique. Si cela avait le même sens, les États-Unis devraient fondamentalement limiter leurs systèmes de surveillance de masse pour se conformer à la compréhension de l'UE de la surveillance "proportionnée".

Envoyé par NYOB Envoyé par Les entreprises américaines n'ont pas besoin de se conformer au RGPD. Ce qui est frappant, c'est que la Commission européenne n'a pas demandé que les soi-disant «Privacy Shield Principles» soient alignés sur le RGPD, qui est en vigueur depuis 2018. Les principes sont en grande partie les mêmes que les précédents principes «Safe Harbor», qui ont été rédigées en 2000 et continueront d'être utilisées dans le nouveau cadre. Cela signifie que les entreprises américaines peuvent continuer à traiter des données européennes sans se conformer au RGPD. Par exemple, ils n'ont même pas besoin d'une base légale pour le traitement, comme le consentement. Dans le cadre du Privacy Shield, les entreprises américaines doivent uniquement proposer une option de désactivation aux utilisateurs. Ceci malgré le fait que la CJUE souligne qu'il doit y avoir des protections "essentiellement équivalentes" aux États-Unis.

L’accord « Privacy Shield » est venu remplacer l’accord « Safe Harbor ». Ce dernier, qui organisait une partie du transfert des données entre l’Union européenne et les États-Unis, a été annulé par la Cour de justice de l’Union européenne le 6 octobre 2015. Après cette décision, la Commission européenne a donc négocié rapidement un nouvel accord avec les États-Unis, afin d'assurer la continuité du flux massif de données entre les deux continents. C’est ainsi qu’a été proposé le Privacy Shield, qui est entré en vigueur dès le 1août 2016.Puis est venu le règlement général relatif à la protection des données (RGPD) qui dispose que le transfert de telles données vers un pays tiers ne peut, en principe, avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat à ces données. Selon ce règlement, la Commission peut constater qu’un pays tiers assure, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de protection adéquat. En l’absence d’une telle décision d’adéquation, un tel transfert ne peut être réalisé que si l’exportateur des données à caractère personnel, établi dans l’Union, prévoit des garanties appropriées, pouvant notamment résulter de clauses types de protection des données adoptées par la Commission, et si les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives. Par ailleurs, le RGPD établit, de manière précise, les conditions dans lesquelles un tel transfert peut avoir lieu en l’absence d’une décision d’adéquation ou de garanties appropriées.Maximillian Schrems, ressortissant autrichien résidant en Autriche et défenseur des droits numériques, a lancé une plainte contre Facebook qui a conduit la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) à annuler la validité de Privacy Shield, en partie parce que les citoyens de l'UE n'avaient pas de moyen de s'opposer à la collecte de leurs données par le gouvernement américain s'ils estimaient que leurs données avaient été collectées de manière inappropriée.L'ordonnance de Biden vient résoudre ces problèmes en limitant la manière dont les renseignements électromagnétiques peuvent être recueillis par les agences d'espionnage américaines et en plaçant la collecte d'informations derrière plusieurs couches de conditions, notamment en veillant à ce que seules des données étroitement adaptées soient collectées.Le nouveau framework met également en place un tribunal de révision de la protection des données composé d'employés non gouvernementaux pour entendre les cas des citoyens de l'UE, à condition que leurs plaintes soient d'abord transmises à l'équipe des libertés civiles du bureau du directeur du renseignement national pour examen.La Maison-Blanche explique que :« Les flux de données transatlantiques sont essentiels à la relation économique entre l’UE et les États-Unis, qui représente 7 100 milliards de dollars. Le Data Privacy Framework (DPF) UE-États-Unis rétablira une base juridique importante pour les flux de données transatlantiques en répondant aux préoccupations que la Cour de justice de l’Union européenne a soulevées en invalidant l’ancien framework du Privacy Shield UE-États-Unis en tant que mécanisme de transfert de données valide en vertu du droit communautaire.« Le décret renforce un éventail déjà rigoureux de garanties en matière de confidentialité et de libertés civiles pour les activités de renseignement électromagnétique des États-Unis. Il crée également un mécanisme indépendant et contraignant permettant aux individus des États éligibles et des organisations d'intégration économique régionale, tels que désignés dans le cadre de l'E.O., de demander réparation s'ils pensent que leurs données personnelles ont été collectées par le biais du renseignement électromagnétique américain d'une manière qui viole la loi américaine applicable.« Les grandes et petites entreprises américaines et européennes de tous les secteurs de l'économie s'appuient sur les flux de données transfrontaliers pour participer à l'économie numérique et élargir les opportunités économiques. L'UE-États-Unis. Le DPF représente l'aboutissement d'un effort conjoint des États-Unis et de la Commission européenne pour rétablir la confiance et la stabilité dans les flux de données transatlantiques et reflète la force de la relation entre l'UE et les États-Unis fondée sur nos valeurs communes ».En particulier, le décret exécutif :Cela dit, Schrems estime que le décret de Biden est peu susceptible de satisfaire au droit de l'UE, et il devrait le savoir – il a déjà mis fin aux versions précédentes. Selon Schrems, bien que certains termes aient pu changer dans le nouvel accord, l'UE et les États-Unis ne semblent toujours pas définir certains termes, tels que « proportionné », de la même manière.« En fin de compte, la définition de la CJUE prévaudra, tuant probablement à nouveau toute décision de l'UE. La Commission européenne ferme à nouveau les yeux sur la législation américaine, pour permettre la poursuite de l'espionnage des Européens », a regretté Schrems.NOYB, l'organisation de protection de la vie privée de Schrems, a déclaré dans sa réponse à l'EO de Biden que la Cour de révision de la protection des données n'était pas un véritable tribunal tel que défini légalement par la loi américaine, et a critiqué le nombre de recours pour les citoyens de l'UE, affirmant qu'il n'y avait aucune garantie supplémentaire qu'ils seraient entendus au-delà des frameworks précédents.Et Schrems de déclarer : « Il est étonnant que l'UE et les États-Unis conviennent que les écoutes téléphoniques nécessitent une cause probable et une approbation judiciaire. Cependant, les États-Unis estiment que les étrangers n'ont pas le droit à la vie privée. Je doute que les États-Unis aient un avenir en tant que fournisseur de cloud dans le monde, si les personnes non américaines n'ont aucun droit en vertu de leurs lois. Il est contradictoire pour moi que la Commission européenne travaille sur un accord qui accepte que les Européens sont des citoyens de "seconde classe" et ne méritent pas les mêmes droits à la vie privée que les citoyens américains ».« A première vue, il semble que les problèmes fondamentaux n'aient pas été résolus et cela reviendra tôt ou tard devant la CJUE , a déclaré Schrems.Le Royaume-Uni et les États-Unis sont parvenus à un accord de partage de données la semaine dernière.Sources : Maison-Blanche Que pensez-vous des propositions de Joe Biden pour rétablir les échanges US-UE ?Quelle lecture faites-vous des limites relevées par NYOB ?