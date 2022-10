Celsius doit 4,7 milliards de dollars aux utilisateurs

Envoyé par Celcius Envoyé par Les conditions d'utilisation qui constituent la base du contrat entre Celsius et ses utilisateurs stipulent explicitement qu'en échange de la possibilité de gagner des récompenses sur les actifs, les utilisateurs transfèrent "tous les droits et titres" de leurs actifs crypto à Celsius, y compris les "droits de propriété" et le droit de "mettre en gage, remettre en gage, hypothéquer, réhypothéquer, vendre, prêter ou autrement transférer ou utiliser" toute quantité de ces cryptos, que ce soit "séparément ou avec d'autres biens", "pour toute période de temps" et "sans empêcher la possession et/ou le contrôle par Celsius d'une quantité similaire de [crypto] ou de tout autre argent ou actif, et d'utiliser ou sans empêcher l'investissement de ces [crypto] à l'entière discrétion de Celsius. Une version de cette déclaration figure dans chaque version des «*Conditions d'utilisation*» de Celsius depuis 2018. Et depuis 2019, la société a clairement indiqué qu'elle pourrait « subir des cyberattaques, des conditions de marché extrêmes ou d'autres difficultés opérationnelles ou techniques qui pourrait entraîner l'arrêt immédiat des transactions, temporairement ou définitivement »

Les dirigeants de Celsius ont encaissé 17 millions de dollars en crypto avant la faillite



Capture d'écran montrant quelques-uns des retraits effectués par l'ancien PDG de Celsius en mai 2022

Le 12 juin, la cryptobanque londonienne Celsius Network a annoncé le gel des retraits, des échanges et des transferts entre comptes :« En raison des conditions de marché extrêmes, nous annonçons aujourd'hui que Celsius suspend tous les retraits, échanges et transferts entre comptes. Nous prenons cette mesure aujourd'hui pour mettre Celsius en meilleure position pour honorer, au fil du temps, ses obligations de retrait.« Agir dans l'intérêt de notre communauté est notre priorité absolue. Au service de cet engagement et pour adhérer à notre cadre de gestion des risques, nous avons activé une clause dans nos Conditions d'utilisation qui permettra à ce processus d'avoir lieu. Celsius possède des atouts précieux et nous travaillons avec diligence pour respecter nos obligations.« Nous prenons cette mesure nécessaire au profit de l'ensemble de notre communauté afin de stabiliser les liquidités et les opérations tout en prenant des mesures pour préserver et protéger les actifs. De plus, les clients continueront d'accumuler des récompenses pendant la pause, conformément à notre engagement envers nos clients.« Nous comprenons que cette nouvelle est difficile, mais nous pensons que notre décision de suspendre les retraits, les échanges et les transferts entre comptes est la mesure la plus responsable que nous puissions prendre pour protéger notre communauté. Nous travaillons avec un seul objectif : protéger et préserver les actifs pour répondre à nos obligations envers les clients. Notre objectif ultime est de stabiliser la liquidité et de rétablir les retraits, les swaps et les transferts entre comptes le plus rapidement possible. Il y a beaucoup de travail à faire alors que nous examinons diverses options, ce processus prendra du temps et il pourrait y avoir des retards.« Nous remercions l'incroyable communauté Celsius pour votre soutien aujourd'hui. Il nous fait plaisir de vous servir. Nos opérations se poursuivent et nous continuerons à partager des informations avec la communauté dès qu'elles seront disponibles ».Celsius est un réseau de prêt peer-to-peer dans lequel les clients déposent des crypto-monnaies qui sont ensuite prêtées à d'autres. Les intérêts payés sur les prêts sont répartis entre Celsius et les prêteurs, jusqu'à 18,6 % APY avec des versements hebdomadaires. APY est l'abréviation du terme anglais « Annual Percentage Yield » qu'on peut traduire en français par « pourcentage annuel de rendement ». On utilise ce terme lorsqu'on décide de bloquer ses cryptoactifs pour une certaine période de temps en échange d'intérêts.Les cryptobanques comme Celsius s’inspirent du modèle des banques traditionnelles. Elles mettent en commun les dépôts de cryptomonnaies comme le bitcoin et offrent des prêts et des intérêts, souvent supérieurs à 10 %, aux déposants. Le hic, c’est que ces nouveaux acteurs ne sont pas réglementés et que rien ne protège l’argent des déposants. De plus, ils ne sont pas assujettis à un seuil minimal de capital dans leurs réserves, contrairement aux institutions financières traditionnelles.Puis, en juillet, Celsius a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11, laissant les utilisateurs se demander s'ils reverront un jour l'argent qu'ils ont investi dans la cryptobanque. Malheureusement pour l'utilisateur moyen, il devra faire la queue avec les autres créanciers de l'entreprise, ce qui a été rendu explicite dans les conditions de service incroyablement louches de la plateforme.Celsius répertorie 5,5 milliards de dollars de dettes dans son dossier de mise en faillite, dont 4,7 milliards de dollars sont dus aux utilisateurs de Celsius. Le problème est que Celsius ne répertorie que 4,3 milliards de dollars d'actifs, dont beaucoup sont illiquides, et cela en supposant même que ceux-ci ont été calculés correctement. Une grande partie des avoirs de Celsius se trouve dans son propre jeton cryptographique, également connu sous le nom de Celsius, qui a piqué du nez au cours de la dernière année. Et environ 1 milliard de dollars d'actifs sont immobilisés dans le centre de minage de bitcoins de la société.« Une partie de la crypto de Celsius est liée à des activités de déploiement de crypto à long terme et illiquides; certains des actifs crypto de Celsius ont été prêtés à des tiers ; et certains des actifs crypto de Celsius ont été promis à l'appui d'emprunts ou vendus pour générer des liquidités utilisées pour acquérir de l'équipement de minage de Bitcoin et l'activité de stockage GK8 », indique le dossier.« En raison de la variété des stratégies de déploiement d'actifs dans lesquelles la société s'est engagée, y compris les conditions et la durée pendant lesquelles ces stratégies "verrouillent" les actifs, et en raison de la baisse de la valeur des actifs numériques, Celsius n'a pas été en mesure à la fois de répondre aux retraits des utilisateurs et de fournir garantie supplémentaire pour soutenir ses obligations », poursuit le dossier.Le dossier de mise en faillite indique que les utilisateurs qui se sont inscrits à Celsius ont tous accepté les conditions de service qui permettaient à Celsius d'arrêter les retraits à tout moment. Et c'est honnêtement un peu choquant de voir tout cela énoncé dans les documents de faillite en des termes aussi crus :Vous l'aurez donc compris : vous n'achetiez pas de crypto et Celsius ne gardait pas de crypto pour vous. Vous transfériez « le droit et le titre » de votre crypto à l'entreprise.Les hauts dirigeants de la cryptobanque Celsius ont retiré un peu plus de 17 millions de dollars en crypto-monnaie entre mai et juin 2022, juste avant que la société ne suspende les retraits et ne dépose son bilan, selon de nouveaux dossiers judiciaires.Selon une déclaration des affaires financières déposée mercredi, l'ancien PDG Alex Mashinsky et l'ancien CSO Daniel Leon ont retiré les fonds en grande partie des comptes de dépôt sous forme de bitcoin (BTC), d'éther (ETH), d'USDC (USDC) et de jetons CEL (CEL).Plus d'une douzaine d'autres dirigeants, dont le directeur de la conformité de la société, Oren Blonstein, le directeur des risques Rodney Sunada-Wong et le nouveau PDG Chris Ferraro n'ont effectué aucun retrait significatif au cours de cette période, selon le document, l'un des nombreux déposés auprès de la Tribunal des faillites du district sud de New York.Mashinsky a retiré environ 10 millions de dollars en crypto-monnaie en mai 2022. Leon a retiré environ 7 millions de dollars (et 4 millions de dollars supplémentaires de CEL désignés comme « garantie ») entre le 27 mai et le 31 mai.Initialement, il est apparu que l'actuel CTO Nuke Goldstein avait retiré environ 13 millions de dollars (et 7,8 millions de dollars supplémentaires de CEL désignés comme "garantie"). Cependant, les transactions correspondantes via différentes entités affiliées suggèrent qu'en réalité, Goldstein a déplacé ses avoirs vers et depuis différents comptes, tous gérés par Celsius. Le montant net qu'il a retiré de son compte personnel est d'environ 550 000 $, principalement en ETH. Une partie liée de Goldstein, Bits of Sunshine LLC, a retiré un total de 5,7 millions de dollars en CEL les 9, 11, 13 et 25 mai d'un compte de dépôt. La majorité de ces fonds ont également été déposés sur son compte personnel chez Celsius, qu'il a mis en garantie.Curieusement, l'épouse de Mashinsky, Kristine, semble avoir retiré plus de 2 millions de dollars en jetons Celsius le 31 mai, selon les documents.Les documents de mercredi sont le dernier développement concernant la cryptobanque. Un examinateur indépendant, nommé par le bureau du fiduciaire américain, enquête actuellement sur les raisons de l'effondrement de Celsius et sur la manière dont il a géré et stocké les dépôts des clients.Mashinsky et Leon ont démissionné de Celcius au cours des deux dernières semaines. Plus tôt cette semaine, le Financial Times a rapporté que Mashinsky avait retiré 10 millions de dollars en crypto avant que Celsius ne gèle les retraits.Le dernier dossier judiciaire de Celsius, qui totalise plus de 14 000 pages, est disponible sur Internet Archives pour tous ceux qui veulent vraiment entrer dans le vif du sujet de l'affaire de faillite.Source : dossier judiciaire de Celsius Quelle lecture faites-vous de cette situation ?