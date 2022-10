Automatiser ses tâches est-il éthique ?

L'automatisation des tâches côté développeurs n'a rien de nouveau

La crainte de se faire renvoyer ou voler son code

En 2016, une confession anonyme apparaissait sur les réseaux sociaux par le billet d'un développeur faisant usage du pseudonyme FiletOfFish1066 (appelons le FOF) qui prétendait qu'après avoir passé six ans à travailler pour une entreprise technologique réputée dans la région de la baie de San Francisco, il a été remercié dans des circonstances que chacun pourrait qualifier sur le ton qui lui plaît.Voici un rappel de ce qu'il a affirmé, bien que son histoire n'a pas été prouvée (fable ? Farce ? Histoire vraie ? À chacun de le déterminer) :Après avoir obtenu un diplôme en sciences informatiques sept ans auparavant, FOF a été engagé dans la section Assurance Qualité d’une entreprise technologique. Pendant les huit premiers mois, il a choisi d’automatiser toutes ses tâches de programmation. Une fois cet ouvrage terminé, il s’est vu avoir beaucoup de temps libre qu’il a employé à faire ce qu’il voulait.Il explique que « depuis six ans jusqu’à maintenant, je n’ai rien fait au boulot. Je ne plaisante pas. Pendant 40 heures par semaine que je suis allé au boulot, j’ai joué à League of Legends, parcouru les forums, et fait tout ce qui me plaisait. Durant les six années écoulées, je n’ai probablement fait que 50 heures de vrai travail, donc en gros je n’ai rien foutu. Et personne ne s’en soucie vraiment. Les tests ont tous été concluants. Je n’avais pas d’amis au bureau donc personne ne me parlait en dehors de mon boss et, à quelques occasions, des développeurs pour les logiciels que je testais ».Et combien était-il payé à ne « rien faire » ? L’entreprise lui versait en moyenne 95 000 dollars par an. Ce scénario aurait pu encore continuer si le service informatique ne s’était pas rendu compte de la supercherie qui a été la raison de son licenciement.FOF a employé un ton marquant son découragement suite à son licenciement dans la mesure où il affirme avoir oublié comment coder, ayant relégué ce travail à un ordinateur pendant six ans et ne disposant donc plus de compétences en développement qu’il pourrait mettre en avant pour obtenir un nouvel emploi. Fort heureusement pour lui, il a fait des économies qui s’élèvent à 200 000 dollars étant donné qu’il vit encore chez ses parents, donc pas d’argent à dépenser sur le loyer.« Après six ans, je ne sais littéralement plus comment écrire un bon programme. J’ai pratiquement tout oublié. J'ai joué à League of Legends et je n’ai rien fait d'autre. Je suis physiquement en forme, ce qui est un plus, depuis que j’allais en salle de gym tous les jours pendant le travail. Mais je ne sais plus rien sur la programmation ou toute autre chose. J’ai 28 ans, je suis sans emploi (bien qu'ils me donnent trois mois de salaire), et je n’ai pas de compétences. J'ai environ 200 000 dollars dans mon compte bancaire et je vis toujours avec mes parents. Je vis frugalement, donc je ne vais pas mourir de faim ou quelque chose comme ça, et je peux certainement subvenir à mes besoins », a-t-il continué.Il a également exprimé un vif désir de surmonter ces dépendances et de reprendre sa vie ensemble : « Le moment est venu pour moi de surmonter mon addiction à la bière et à League of Legends… Je vais essayer par la pratique Cracking the Coding Interview ainsi que me plonger dans la lecture de bouquins parlant de structures de données et d’algorithmes. Je vais également postuler à certains emplois. Après y avoir pensé un moment, je crois qu’une fois que je vais étudier tout ce que j’ai oublié, ma motivation va revenir. J’ai toujours aimé le développement logiciel, j’étais juste paresseux ».L'histoire est rapidement devenue virale dans les forums technologiques du Web, incitant finalement son protagoniste à supprimer non seulement le message, mais l'intégralité de son compte.Environ un an plus tard, un internaute répondant au pseudonyme Etherable a posté une requête sur un forum de développeurs pour demander : « Est-ce contraire à l'éthique pour moi de ne pas dire à mon employeur que j'ai automatisé mon travail ? » Ledit développeur a indiqué avoir accepté un travail de programmation qui s'était avéré être une « saisie de données glorifiée » et, il y a six mois, avoir écrit des scripts qui mettaient tout le travail sur pilote automatique. Après cela, « ce qui prenait auparavant un mois au dernier gars, prend maintenant peut-être 10 minutes ». Le travail était à temps plein, avec des avantages sociaux, et permettait à Etherable de travailler à domicile. Le programme a produit des résultats presque parfaits; pour autant que la direction le sache, son employé a simplement fait un travail irréprochable.Les réactions ont été partagées entre ceux qui estimaient qu'Etherable trichait, ou du moins trompait l'employeur, et ceux qui pensaient que le codeur avait simplement trouvé un moyen intelligent d'effectuer le travail à accomplir. Etherable n'a jamais répondu à la discussion qui a suivi. Peut-être effrayé par l'attention (il faut dire que les médias du monde entier ont repris l'histoire), l'utilisateur a disparu, laissant cette seule contribution à une conversation de plus en plus cruciale sur qui peut automatiser le travail et à quelles conditions.À un moment où le spectre de l'automatisation de masse hante les travailleurs, des développeurs démontrent comment la menace peut devenir une aubaine lorsqu'elle est prise entre leurs mains, avec ou sans la connaissance de leurs employeurs. Étant donné que FiletOFish1066 et Etherable ont posté de manière anonyme et ont rapidement disparu, aucun des deux n'a pu être joint pour commenter. Mais leurs histoires montrent que l'automatisation du lieu de travail peut prendre de nombreuses formes et être dirigée par des personnes autres que des cadres.Bien sûr, les développeurs écrivent du code qui automatise leur travail depuis des décennies. La programmation implique généralement l'utilisation d'outils qui ajoutent de l'automatisation à différents niveaux, du formatage du code à la fusion de différentes bases de code. La plupart ne poussent pas à l'extrême l'automatisation complète ou presque complète de leur travail.Certains développeurs qui font appel à l'automatisation des tâches se sont attaqués par exemple à la gestion des stocks, à la rédaction de rapports, au rendu graphique, à l'administration de bases de données et à la saisie de données en tous genres. Un développeur a indiqué qu'il a également automatisé toute la charge de travail de sa femme.« Quand j'ai commencé, mon travail me prenait littéralement huit heures par jour », a expliqué un développeur qui a parlé sous couvert de l'anonymat. Il a travaillé pour une grande chaîne d'hôtels d'entreprise qui commençait à informatiser son flux de travail dans les années 90. Il a rapidement reconnu qu'il passait beaucoup de temps à répéter les mêmes tâches, alors il a commencé à apprendre à coder après les heures de travail. « En l'espace d'environ trois mois, j'ai développé un morceau de code dans Lotus [qui était alors un tableur PC populaire] qui non seulement automatise les tâches répétitives individuelles, mais qui automatise efficacement l'ensemble du travail », a-t-il indiqué. Il n'a pas dit exactement à ses patrons ce qu'il avait fait et la qualité de sa vie professionnelle s'est considérablement améliorée.« C'était bizarre d'avoir du temps libre pendant la journée », a-t-il reconnu. « J'ai passé ce temps à apprendre les autres systèmes de l'hôtel ». Il s'est ensuite rendu utile, aidant la direction à résoudre les goulots d'étranglement de ces systèmes. L'auto-automatisation avait effacé le labeur subalterne, réduit son stress et lui avait permis de poursuivre ses intérêts réels. « En effet, j'ai fait de mon poste quelque chose que j'aime, qui est le dépannage », a-t-il déclaré. Deux semaines avant son départ, il a remis à son patron une disquette chargée du programme et de la documentation sur son fonctionnement. Son patron était contrarié qu'il démissionne jusqu'à ce qu'il lui remette la disquette, lui montre le fonctionnement du programme et lui dise d'appeler en cas de problème. Aucun appel n'est jamais venu.Un autre individu avait pour tâche de compiler des rapports pour une compagnie d'assurance de Pennsylvanie en 2000 lorsqu'il s'est rendu compte que son travail pouvait être effectué par un programme informatique. « J'étais un débutant à l'époque, avec seulement un an d'expérience en informatique », a-t-il reconnu, lorsqu'il a commencé à écrire du code qui pourrait remplacer son travail. « Il m'a fallu environ un an pour l'automatiser. J'ai toujours pensé que mes patrons seraient impressionnés et trouveraient plus de travail pour moi. Ils étaient impressionnés, mais ils n'avaient pas non plus d'autre travail pour lui ». Il passait ses journées à jouer aux échecs en ligne. « Je n'étais vraiment complètement inactif que pendant environ 6 à 9 mois », a-t-il indiqué, après quoi il a reçu une promotion.Dans la plupart des domaines, les travailleurs ont rarement une entrée formelle pour savoir si leur travail est automatisé ou comment et quand l'automatisation pourrait être mise en œuvre. Les personnes ayant eu recours à l'automatisation offrent un aperçu de ce à quoi cela ressemble lorsque l'automatisation n'est pas orchestrée par une décision d'entreprise descendante, mais par les mêmes travailleurs qui en récoltent les bénéfices. Certains embrassent le temps libre supplémentaire, tandis que d'autres utilisent les heures libres pour acquérir de nouvelles compétences et relever de nouveaux défis programmatiques.« Ce que j'aime bien dans ces histoires, c'est qu'elles montrent que l'automatisation a encore le potentiel de réduire la quantité de travail ennuyeux que nous devons faire », a noté Jamie Woodcock, sociologue du travail à l'Oxford Internet Institute. « Ce qui était la promesse de l'automatisation, c'est-à-dire que nous n'aurions pas à travailler 60 heures par semaine et que nous pourrions faire des choses plus intéressantes comme rester à la maison avec nos enfants ».Pourtant, de nombreux professionnels qui ont fait usage de l'automatisation ont peur d'indiquer qu'ils ont eu recours à un code. Même si un programme exécute impeccablement son travail, beaucoup pensent que l'automatisation pour son propre bénéfice est une erreur. Que le travail humain est intrinsèquement vertueux et que les employés doivent toujours maximiser la productivité de leurs employeurs. D'ailleurs, la plupart des contrats de travail stipulent que la propriété intellectuelle développée sur le temps de l'entreprise appartient à l'employeur. Ainsi, tout hacking d'efficacité ou gain d'automatisation qu'un employé pourrait réaliser est susceptible d'être absorbé par l'employeur, les avantages étant redirigés en amont.Un développeur a indiqué qu'il a préféré garder pour lui le fait qu'il avait entièrement automatisé son travail au sein de son entreprise parce qu'il craignait qu'elle revendique la propriété intellectuelle comme la sienne et refuse de le dédommager. Un autre a déclaré qu'il avait une fois automatisé par inadvertance un département entier en redondance. Il gagne désormais «*plusieurs semaines*» par an grâce aux scripts d'automatisation. Il a précisé que lui et ses collègues gardent un contrôle strict sur leurs techniques d'automatisation, pour garder le contrôle sur la façon dont elles sont utilisées : « Nous gardons généralement ces outils pour nous ».Un autre développeur s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler les contours de son travail entièrement automatisé de 50 000 $ par an à son patron. La direction pouvait se connecter sur l'écran de son ordinateur via le réseau, il a donc lancé une boucle de vidéo préenregistrée pour masquer le fait qu'il ne travaillait pas réellement. Il a pourtant écrit : « Je n'ai pas l'impression de faire la bonne chose ».« Je ne comprends pas pourquoi les gens penseraient que c'est contraire à l'éthique », a déclaré Woodcock. « Vous utilisez de toute façon divers outils et formes d'automatisation ; quiconque travaille avec un ordinateur automatise le travail ». Il estime que si l'un de ces développeurs s'était assis devant l'ordinateur, saisissant manuellement les données jour après jour, il ne serait jamais réprimandé. Mais en démontrant qu'ils sont capables de niveaux d'efficacité plus élevés, certains peuvent, de manière perverse, avoir l'impression de se soustraire à un devoir envers les entreprises qui les emploient. C'est peut-être pourquoi l'automatisation du travail peut ressembler à de la triche et être traitée comme telle par la politique de l'entreprise. Sur Amazon Mechanical Turk, le marché de l'entreprise technologique pour le micro-travail, l'automatisation est explicitement contraire à ses conditions de service - pourtant les travailleurs comme ceux de la plateforme, qui travaillent pour des centimes par tâche, pourraient surtout bénéficier de l'automatisation.Certains développeurs disent qu'ils ont été licenciés pour avoir automatisé leur travail. En 2011, un développeur a écrit*: « Ils ont pris ce que j'avais développé, m'ont remplacé par un idiot à qui ils ont montré comment le faire fonctionner, et m'ont rapidement renvoyé pour "insubordination". J'avais pris un actif commercial qui leur donnait 30 000 $ de profit par an et je l'ai transformé en un programme qui rapportait un million de dollars par an pour l'entreprise, et ils m'ont viré pour économiser environ 30 000 $ par an sur mon salaire. Créateurs d'emplois mon cul ».En tant que telles, les préoccupations des auto-automatistes rémunérés sont moins probablement ancrées dans des questions éthiques et plus dans le fait de ne pas vouloir être licenciés ou exploités par un employeur qui, comme le note Woodcock, « attend non seulement tout notre temps, mais tout ce que nous créons ». Les auto-automatistes méfiants, spécule-t-il, « ne font pas confiance à nos lieux de travail ».Lorsqu'un professionnel de l'informatique automatise son travail, qui devrait en bénéficier ? Lui ou son entreprise ? Pourquoi ?Avez-vous déjà automatisé une partie de votre travail ?Si oui, en avez-vous parlé à votre hiérarchie ? Pourquoi ? En avez-vous profité pour faire autre chose ? Quoi par exemple ?Si non, envisagez-vous de le faire ? Qu'est-ce qui vous en empêche ?La situation soulève-t-elle, selon vous, un problème d'éthique ? Dans quelle mesure ?Un professionnel qui automatise son travail devrait-il être payé moins, pareil ou plus ? Pourquoi ?Des risques de se voir « confisquer » son code et se voir coller un motif quelconque, pioché dans les caractères chinois en petits caractères sur son contrat de travail, pour se faire renvoyer ?