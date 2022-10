Le premier "mixeur" de bitcoins sanctionné pour avoir enfreint la législation anti-blanchiment d'argent

Des rapports récents indiquent que plus de 5 millions de dollars de jetons crypto ont été volés d'un périphérique de stockage détenu par les autorités fédérales (plus précisément le périphérique contenait la clé d'accès à des bitcoins d'une valeur de 5 millions de dollars). Selon des rapports relayés par Bloomberg, les autorités fédérales ont acquis ce périphérique (et donc ces jetons) suite aux enquêtes criminelles sur Helix Mixer. Les fédéraux avaient saisis le périphérique de stockage qui était supposé contenir la clé d'accès à des actifs numériques mal acquis.C'était sans compter sur le piratage à distance de ce périphérique de stockage qui a conduit au vol de la clé d'accès. La personne accusé d'être derrière ce piratage n'est autre que Gary Harmon. Selon les procureurs, alors que Gary était dans une baignoire remplie de billets d'un dollar, il s'est pris en photo avec son téléphone portable. Les rapports indiquent que la photo est une preuve suffisante des méfaits d'Harmon.Les procureurs accusent Harmon d'avoir volé à distance des bitcoins stockés dans un appareil informatique qui était déjà sous le contrôle du gouvernement, ce qui est, rappelons le, un raccourci dans la mesure où des bitcoins ne peuvent pas être « détenus » sur un périphérique, mais uniquement la clé d'accès à ces bitcoins.Un document judiciaire indique que :« L'accusé Gary James Harmon a été inculpé pour avoir accédé à distance et s'être enfui avec 712,6 BTC des portefeuilles en question, représentant des biens saisis en vertu d'un mandat légal et soumis à une confiscation pénale dans le cadre d'une procédure en cours contre Larry Harmon ».D'autres rapports montrent que les fonds volés ont été initialement apportés au gouvernement fédéral par le frère de Gary, Larry Harmon. Les rapports montrent qu'environ 713 jetons Bitcoin, d'une valeur de plus de 5 millions de dollars au moment du vol, ont été récupéré alors qu'ils étaient détenus dans un casier à preuves. Le portefeuille en question était un portefeuille matériel Trezor 1.Toute cette affaire a commencé lorsque Larry Harmon, le frère aîné, a été accusé de blanchiment d'argent et d'exploitation d'un mixeur crypto illégal Helix. Ce dernier a été conçu principalement pour les services de mixage Bitcoin. Il a permis à de nombreux clients d'envoyer des bitcoins tout en dissimulant et en obscurcissant l'origine de la transaction.Selon les rapports, le mixeur Helix a aidé les investisseurs à effectuer des transactions sur 354468 Bitcoins, d'une valeur de plus de 311 millions de dollars. Les enquêteurs ont réussi à acquérir le portefeuille Trezor contenant les clés d'accès aux crypto-monnaies.Cependant, tout en le détenant, les fonds dans le portefeuille ont été épuisés. Selon un document lié au tribunal*;« À partir du 19 avril 2020 ou vers cette date et jusqu'au 24 avril 2020 ou vers cette date, l'IRS-CI a observé une série de huit transactions bitcoin des 16 portefeuilles concernés vers de nouveaux portefeuilles bitcoin jusque-là inconnus des forces de l'ordre… Les transferts ont totalisé environ 712,6003 BTC.*»L'accusé Gary Harmon, qui a d'abord vécu une vie modeste même à un moment donné en 2020, recevant des allocations de chômage, a commencé à dépenser énormément. Il a envoyé la plupart des fonds via des mixeurs Bitcoin comme Chipmixer.com et le portefeuille Wassabi. Des agents du gouvernement ont retracé environ 519 BTC via des mixeurs. Gary a déposé d'autres BTC dans la société de financement BlockFi. La date du procès a été fixée au mois de février.En octobre 2020, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain a annoncé la toute première sanction contre un service de "mixage" de cryptomonnaies. Larry Dean Harmon, le fondateur et l'exploitant des services de mixage de monnaies électroniques Helix et Coin Ninja, devait alors payer une amende civile de 60 millions de dollars, pour avoir violé la loi sur le secret bancaire (BSA) et ses règlements en exploitant les deux services en tant qu'entreprises de transfert de fonds non enregistrées (MSB), selon une publication de l’agence.Harmon était l'opérateur du service de mixage de bitcoins Helix entre 2014 et 2017, et l'opérateur et le directeur général de Coin Ninja de 2017 à 2020. La sanction civile contre Harmon, qui était déjà accusé par le ministère américain de la Justice au moment de la sanction du FinCEN, représentait la première du genre imposée par le réseau de lutte contre les crimes financiers du Trésor contre un mixeur ou "tumbler" de devises virtuelles. L’agence a défini un tumbler ou mixeur de cryptomonnaies comme une entreprise qui fait payer à ses clients des frais pour envoyer des devises virtuelles à une adresse désignée d'une manière conçue pour dissimuler la source ou le propriétaire de la devise.Cette mesure d'exécution est intervenue sept ans après que le FinCEN a publié ses premières directives exigeant des bureaux de change et des administrateurs de devises virtuelles convertibles qu'ils s'enregistrent en tant qu'entreprises de services monétaires et qu'ils adoptent des programmes de conformité à la législation sur le blanchiment d'argent. L'agence a précisé en 2019 que les institutions financières qui sont des mixeurs et des administrateurs de monnaie virtuelle convertible doivent également se conformer à ces exigences.Harmon était poursuivi devant la Cour de District des États-Unis pour le district de Columbia pour conspiration de blanchiment d'instruments monétaires et exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence en relation avec son exploitation de Helix. Selon le Wall Street Journal, Charles Flood, un avocat du cabinet Flood & Flood représentant Harmon dans l'affaire du ministère de la Justice, a déclaré que Harmon n'était pas représenté par le conseil dans l'affaire FinCEN.Cependant, Flood a déclaré que l'action du FinCEN était similaire à une partie de l'affaire pénale du DOJ, en ce sens qu'elle « repose sur une détermination incorrecte qu'un tumbler de bitcoins était un "transmetteur d'argent" conformément à la loi fédérale pendant la période sous-jacente à l'acte d'accusation », a-t-il écrit dans un courriel. « Nous sommes impatients d'expliquer tout cela à un jury de Washington dans le cadre du procès pénal », a-t-il ajouté.Harmon, d'Akron, Ohio, aurait exploité Helix comme une entreprise de services financiers non enregistrée, selon FinCEN. Faisant des affaires sous le nom de Helix, Harmon aurait accepté et transmis des millions de dollars de 2014 à 2017, selon les mesures d'exécution.L’enquête du FinCEN a révélé que « Harmon, faisant affaire sous le nom de Helix et Coin Ninja, opérait en tant qu'échangeur de devises virtuelles convertibles en acceptant et en transmettant des millions de dollars par divers moyens. De juin 2014 à décembre 2017, Helix a effectué plus de 1 225 000 transactions pour ses clients et a été associé à des adresses de portefeuilles de devises virtuelles qui ont envoyé ou reçu plus de 311 millions de dollars ». L'enquête du FinCEN a identifié au moins 356 000 transactions de bitcoins par le biais de Helix.« L'enquête de FinCEN a également révélé que Harmon a délibérément violé les exigences de la BSA en matière d'enregistrement, de programme et de déclaration en ne s'inscrivant pas en tant que MSB, en ne mettant pas en œuvre et en ne maintenant pas un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et en ne déclarant pas les activités suspectes », a déclaré FinCEN lundi dans sa publication.Harmon a fait la publicité des services des deux bureaux de mixage de bitcoins « dans les espaces les plus sombres de l'Internet » comme étant des moyens sûrs et anonymes de « payer pour des choses comme la drogue, les armes à feu et la pornographie enfantine ». Sur la base des enquêtes de FinCEN, alors qu'il opérait avec le mixeur de bitcoins Helix, Harmon s'est engagé dans des transactions avec des contrefacteurs, des fraudeurs, des trafiquants de stupéfiants, ainsi que divers autres criminels.Le plus grand volume de cryptomonnaies blanchies par le tumbler Helix provenait des marchés illégaux du dark Web, notamment AlphaBay, Dream Mark, Agora Market, Nucleus, et plusieurs autres, d’après l’acte d’accusation.Harmon a également été poursuivi pour conspiration de blanchiment d'instruments monétaires, exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence et transmission de fonds sans licence.« Helix aurait blanchi des centaines de millions de dollars de produits illicites des stupéfiants et d'autres profits criminels pour les utilisateurs de Darknet dans le monde entier », a déclaré en février 2020 Brian A. Benczkowski, procureur général adjoint de la division criminelle du ministère de la Justice. « Cet acte d'accusation souligne que le fait de chercher à dissimuler des transactions en monnaie virtuelle de cette manière est un crime, et que le ministère peut et va s'assurer que ce crime ne paie pas », avait-il ajouté.Harmon aurait également possédé et exploité le moteur de recherche dark Web Grams à partir d'avril 2014, selon l'acte d'accusation à trois chefs d'accusation. Il s'est également associé à AlphaBay en novembre 2016, qui était alors le plus grand marché du dark web, de décembre 2014 à juillet 2017, date à laquelle les forces de l'ordre l'ont fermé.« En ou vers juin 2014, peu avant le lancement de Helix, Harmon a mis en ligne que Helix a été conçu pour être un "tumbler de bitcoins" qui "nettoie" les bitcoins en fournissant aux clients de nouveaux bitcoins "qui n'ont jamais été sur le darknet avant", » peut-on lire dans l'acte d'accusation.En ou vers novembre 2016, le site AlphaBay a recommandé à ses clients d'utiliser un service de mixage de bitcoins pour « effacer toute trace de [leurs] jetons provenant d'AlphaBay », et a fourni un lien intégré vers le site de Tor pour Grams-Helix.Source : USA contre Gary Harmon Quelle lecture faites-vous de la situation ?