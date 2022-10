Cela fait un peu plus de dix ans que les députés européens font pression en faveur de cette mesure relative aux déchets électroniques. Le vote massif d'aujourd'hui en plénière - 602 voix en faveur de la directive et seulement 13 contre (plus 8 abstentions) - n'est donc pas un choc. Les parlementaires avaient également fait pression pour étendre les règles relatives aux chargeurs communs à d'autres types d'appareils électroniques portables (y compris les ordinateurs portables). La directive n'a pas encore force de loi. Elle doit encore être approuvée par le Conseil de l'Union européenne, qui coordonne les politiques des pays de l'UE.Mais cette étape est considérée comme une formalité compte tenu de l'accord politique provisoire déjà conclu entre les pays membres cet été. Après l'accord du Conseil, la directive entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l'UE. Les États membres disposeront alors de 12 mois pour transposer les règles, puis de 12 mois après la fin de la période de transposition pour les appliquer. La directive devrait donc commencer à faire sentir ses effets vers la fin de l'année 2024, date à laquelle tous les téléphones mobiles, tablettes et appareils photo vendus dans l'UE devront être équipés d'un port de charge USB Type-C.En outre, les nouvelles exigences s'étendront aux ordinateurs portables au printemps 2026. Le Parlement a écrit dans un communiqué de presse aujourd'hui : « quel que soit leur fabricant, tous les nouveaux téléphones mobiles, tablettes, appareils photo numériques, casques et écouteurs, consoles de jeux vidéo portables et haut-parleurs portables, liseuses électroniques, claviers, souris, systèmes de navigation portables, oreillettes et ordinateurs portables rechargeables via un câble filaire, fonctionnant avec une puissance délivrée pouvant atteindre 100 watts, devront être équipés d'un port USB Type-C ».« En vertu des nouvelles règles, les consommateurs n'auront plus besoin d'un chargeur différent à chaque fois qu'ils achètent un nouvel appareil, puisqu'ils pourront utiliser un seul chargeur pour toute une série d'appareils électroniques portables de petite et moyenne taille. Tous les appareils prenant en charge la charge rapide auront désormais la même vitesse de charge, ce qui permettra aux utilisateurs de charger leurs appareils à la même vitesse avec n'importe quel chargeur compatible », poursuit le Parlement. Selon plusieurs observateurs, de nombreux équipementiers ont déjà effectué la transition vers l'USB-C.Mais Apple propose toujours son connecteur Lightning propriétaire sur les iPhone, les AirPod et d'autres accessoires. Cependant, avec les nouvelles règles, Apple se retrouve obligé d'abandonner le connecteur Lightning en faveur de l'USB-C. Apple s'est longtemps opposé à ce projet de loi, déclarant qu'une telle approche étouffait l'innovation. « Nous pensons qu'une réglementation qui force la conformité à travers le type de connecteur intégré à tous les smartphones étouffe l'innovation au lieu de l'encourager, et nuirait aux consommateurs en Europe et à l'économie dans son ensemble », a déclaré Apple dans un communiqué en 2020.En outre, même si Apple est désormais obligé de passer à l'USB-C, des analystes indiquent que la législation de l'UE arrive peut-être un peu trop tard. Selon la rumeur, Apple lui-même aurait entrepris depuis quelque temps de basculer vers de l'USB-C, qui est plus performant en matière de rapidité de charge. Apple aurait prévu cela pour 2023, soit au moins un an avant la date d'entrée en vigueur de la législation européenne. Parallèlement, certains indiquent que le texte adopté par le Parlement de l'UE n'est pas une révolution, car le port USB-C s’impose naturellement depuis plusieurs années sur toutes les catégories de produits citées ci-dessus.Par ailleurs, les eurodéputés ont également demandé à la Commission de s'attaquer à l'interopérabilité de la recharge sans fil à court terme, en précisant que l'exécutif européen devra présenter une proposition visant à harmoniser les exigences d'interopérabilité pour cette technologie d'ici à la fin de 2024, au fur et à mesure de l'adoption de la recharge sans fil (et pour s'assurer que les fabricants ne se contentent pas d'échanger des ports de charge propriétaires contre des technologies de recharge sans fil propriétaires, générant ainsi un nouveau déluge de déchets électroniques).L'UE s'attend à ce que les obligations relatives aux chargeurs communs favorisent la réutilisation des chargeurs, réduisant ainsi l'impact environnemental des achats d'électronique grand public tout en aidant les acheteurs à économiser jusqu'à 250 millions d'euros par an sur les achats inutiles de chargeurs. Un autre volet de la directive exige des fabricants d'appareils qu'ils apposent des étiquettes spéciales informant les consommateurs des caractéristiques de charge des nouveaux appareils, afin de leur permettre de vérifier plus facilement si leurs chargeurs existants sont compatibles.L'idée de l'obligation d'étiquetage est de permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé sur l'achat ou non d'un nouveau chargeur avec un nouveau produit. Il pourrait, cependant, avoir un risque que les consommateurs incertains achètent un nouveau chargeur "au cas où" - générant ainsi de nouveaux déchets électroniques inutiles de chargeurs - ou soient incités à acheter un autre chargeur par des détaillants véreux repérant une occasion de générer plus de revenus. Selon des chiffres de la Commission, les chargeurs jetés et inutilisés représentent chaque année environ 11 000 tonnes de déchets électroniques dans l'UE.Il sera donc intéressant de voir si la directive entraînera une réduction réelle des déchets électroniques ou si elle aura des répercussions plus complexes. Toutefois, des analystes notent déjà que l'interopérabilité accrue entre différents gadgets pourrait en fait augmenter la consommation d'appareils électroniques portables en créant une demande supplémentaire liée à une utilité accrue. Mais nous sommes probablement tous d'accord pour dire que les chargeurs inutilisés qui passent leur vie à l'état brut et dans des boîtes fraîches avant d'être mis à la poubelle sont un type de déchet électronique particulièrement triste.La pression exercée par l'Europe en faveur d'un chargeur commun suscite une certaine réflexion ailleurs. Cet été, un trio de législateurs américains s'est saisi de la directive européenne pour faire pression sur les États-Unis afin qu'ils suivent le mouvement et adoptent une norme commune pour les chargeurs USB-C d'ici 2024.Source : Communiqué de presse du Parlement européen Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la loi européenne imposant le chargeur unique ?Selon vous, cette législation pourrait-elle nuire à l'innovation comme le prétend Apple ?Pensez-vous que cette législation constitue une approche idéale pour réduire les déchets électroniques ?