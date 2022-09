Les investisseurs ont perdu des millions de dollars depuis le début de la crise sur ce marché qui a connu un pic sans précédent des échanges en 2021. Les nouvelles ne sont pas toutes horribles pour les propriétaires de NFT. Les statistiques indiquent que la plupart des vendeurs de NFT au cours des 30 derniers jours ont encore réalisé un bénéfice sur leurs actifs numériques. Beaucoup d'autres s'accrochent à leur vie, en espérant survivre au crash. Toutefois, la demande stérile de NFT montre peu de signes de retour à son apogée du début des années 2022, lorsque le battage médiatique effréné était à son plus haut niveau, mettant le marché en ébullition.Alors, où va l'écosystème NFT à partir de maintenant ? C'est en effet une question à laquelle les adeptes de la blockchain doivent de plus en plus répondre à la suite de la désintégration des valeurs NFT. Et malheureusement pour les propriétaires d'objets de collection NFT, qui ont alimenté une grande partie de l'engouement récent, les réponses les plus courantes se concentrent sur le commerce plutôt que sur l'art. Par exemple, Vitalik Buterin, cofondateur de la blockchain Ethereum et sceptique de la folie NFT, a récemment déclaré que l'écosystème des jetons non fongibles gravitera davantage vers l'utilitarisme que vers l'enthousiasme axé sur le marché.Buterin a cité comme exemple la popularité des domaines "Ethereum Name Service", qui permettent aux utilisateurs de convertir de longues adresses blockchain en simples noms qui peuvent être achetés, vendus et échangés. « Je pense que les NFT qui vont être durables sont les NFT qui vont être utiles. Au début, il y a de l'art négociable et des photos de chats, et beaucoup de ces choses se sont vraiment effondrées. Pour qu'un NFT ait une valeur durable, il faut qu'il y ait un avantage à le détenir autre que le simple fait de pouvoir dire que vous le détenez », a déclaré Buterin lors d'une interview la semaine dernière.Beaucoup pensent que la plupart des NFT n'auront plus de valeur dans les 3 à 5 prochaines années. Par exemple, Fred Ehrsam, cofondateur de Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies, a déclaré en juin 2021 que 90 % des NFT auront probablement peu ou pas de valeur dans 3 à 5 ans. Il a établi des parallèles entre la montée des cryptomonnaies et le boom des dotcom des années 1990. « Je vais jusqu'à dire que 90 % des NFT produits auront probablement peu ou pas de valeur dans trois à cinq ans. On pourrait dire la même chose des premières entreprises Internet à la fin des années 90 », a déclaré Ehrsam.Par ailleurs, vendu pour près de 3 millions de dollars en mars 2021, le NFT du premier tweet de Jack Dorsey, l'ex-PDG de Twitter, ne valait que 10 000 dollars en avril dernier. En seulement un an, cet actif numérique a perdu environ 99 % de sa valeur et cela pourrait baisser davantage, car l'acheteur de l'époque peine aujourd'hui à trouver quelqu'un à qui le "refourguer". L'entrepreneur iranien en cryptomonnaie Sina Estavi s'est laissé emporter par la frénésie et l'enthousiasme suscité par le battage médiatique autour des cryptomonnaies et des jetons non fongibles, achetant le NFT du premier tweet de Dorsey pour 2,9 millions de dollars.« Le prix de la bulle payé par Estavi illustre parfaitement la théorie du plus grand fou. Quelle est l'utilité de ce NFT ? Jack Dorsey vous invite-t-il à dîner dans la Silicon Valley ? Quelle est la véritable proposition de valeur ici ? Je pense que le temps nous l'a probablement dit, et ce n’est probablement rien », a déclaré Mitch Lacsamana, collectionneur de NFT et responsable du marketing d'un groupe d'échange de NFT. Lorsqu'il a mis en vente le NFT en avril 2022, Estavi espérait en tirer pas moins de 14 969 ethers, soit environ 50 millions de dollars à l'époque, mais il a été surpris par la réaction très peu enthousiaste du marché.C'est un exemple de l'insécurité et de la volatilité du marché des NFT qui vient conforter l'argument selon lequel "il constitue une escroquerie". « Le marché n'est pas prêt à se jeter sur tout ce qu'une célébrité ou quelqu'un de très important peut sortir. Je pense que l'année dernière [2021] était une très bonne période pour cela, mais beaucoup de gens se sont lassés des tactiques de captation d'argent », a déclaré Lacsamana. Estavi a expliqué qu'il ne vendra pas son NFT pour moins de 50 millions de dollars. Mais la question que se posent les analystes est : quel intérêt les gens ont-ils aujourd'hui à racheter ce NFT ?Un quatuor d'associés de Bain & Company, qui conseille les entreprises sur la stratégie des actifs numériques, voit également des applications pratiques pour les NFT. Dans un article publié début septembre, les quatre partenaires ont écrit que les billets d'événements, les programmes de récompenses et les articles échangeables pourraient bientôt devenir des actifs numériques sur une blockchain. D'autres pensent que les NFT pourraient également être utilisés pour représenter l'identité des personnes, les droits de propriété, réduire la probabilité de fraude, etc. La construction distincte de chaque NFT offre plusieurs possibilités d'utilisation.« Mettez un peu de côté les dépenses folles en JPEG d'art, de sport et de divertissement, ainsi que le récent krach des prix des cryptomonnaies. Les technologies sous-jacentes sont plus pertinentes et prometteuses pour les entreprises de consommation. Les NFT fournissent un ensemble idéal de capacité pour réinventer la façon dont les entreprises engagent leurs clients, non seulement dans les programmes de récompenses et de fidélisation, mais aussi d'autres façons créatives », ont-ils écrit. Les grands investisseurs, quant à eux, restent optimistes quant aux perspectives à long terme des NFT qui se mélangent bien avec les entreprises.Malgré l'effondrement du volume d'échange des NFT et des prix des cryptomonnaies, le financement par capital-risque des NFT et des jeux axés sur les NFT (dans lesquels les joueurs sont récompensés par des actifs numériques) ne s'est pas complètement évaporé. Selon The Block Research, qui fournit des informations sur l'écosystème des actifs numériques, au cours de la période de trois mois qui s'est terminée en août, les investisseurs ont injecté une moyenne mensuelle d'environ 625 millions de dollars dans des entreprises de NFT et de jeux. Au cours des neuf mois précédents, l'investissement moyen s'élevait à un peu moins d'un milliard de dollars.« Pour les sociétés de capital-risque qui investissent dans des startups d'actifs numériques, les NFT sont une porte d'entrée vers une utilisation plus large des cryptomonnaies. Les jeux impliquant ces jetons sont souvent des moyens amusants et à faible enjeu d'initier les gens à la blockchain. Le succès généralisé de l'un d'eux pourrait finalement légitimer et populariser les NFT au point qu'ils trouvent une présence plus ferme dans le monde réel et représentent des choses comme des billets d'avion, des actes de propriété ou des singles de musique », a écrit Hannah Miller, journaliste à Bloomberg, la semaine dernière.La demande pour le marché des objets de collection NFT pourrait-elle rebondir ? Selon certains, il est fort probable que cela soit le cas. Ils estiment que c'est la nature même des marchés hautement cycliques, qui dépendent des goûts et des tendances. En attendant, les arguments en faveur d'une acceptation généralisée des NFT semblent plus pratiques et plus commerciaux que jamais.Quel est votre avis sur le sujet ?