Alors que les parties se préparent à aller au procès en octobre, Musk pourrait avoir du mal à se retirer de l'accord de 44*milliards de dollars visant à racheter Twitter. Le PDG de Tesla et de SpaceX a fait valoir que Twitter a trompé les régulateurs et les investisseurs sur le nombre réel de faux comptes et de comptes de spam sur la plateforme. Musk estime que ce chiffre dépasse de loin le chiffre de 5 % cité par l'entreprise depuis des années. Mais au cours d'une audience de trois heures devant un tribunal du Delaware mardi, les avocats de Twitter ont déclaré que Musk n'est toujours pas parvenu à prouver les allégations sur le nombre de faux bots sur Twitter.Ils ont déclaré que les documents qu'ils avaient reçus au cours de la procédure de divulgation montraient que deux consultants différents engagés par Musk, Cyabra et CounterAction, avaient produit des estimations de la quantité de comptes de spam sur Twitter de 11 % et 5 %, respectivement - des chiffres largement conformes aux estimations publiques de Twitter. « Aucune de ces analyses, pour autant que nous puissions le dire, n'a soutenu à distance ce que Musk a dit à Twitter et au monde entier dans la lettre de licenciement », a déclaré Bradley Wilson, un des avocats de l'entreprise de médias sociaux. Mais les avocats de Twitter vont encore plus loin.Selon leurs déclarations, les rapports ont été remis à Musk un jour avant qu'il annonce son intention de mettre fin à l'accord de rachat. Twitter a également critiqué les méthodologies des deux experts en mégadonnées engagés par Musk, malgré leurs résultats apparemment favorables. Twitter a demandé au tribunal d'obliger Musk à partager davantage d'informations sur le travail d'autres consultants qu'il a engagés. La société a déclaré que si Musk avait partagé certains détails produits par ses consultants, il s'était également engagé dans un "modèle de retard et d'obstruction" au cours des deux derniers mois, ce que les avocats de Musk ont nié.Mardi, un avis du tribunal a indiqué que la déposition de Musk était reportée de cette semaine aux 6 et 7 octobre. La déposition de Musk devrait être un élément clé du litige. Lors de ses précédents témoignages, il s'est montré combatif sous serment. Brian Quinn, professeur à la Boston College Law School, a déclaré que le calendrier des dépositions est important et que Twitter ferait mieux de retarder l'interview de Musk jusqu'à ce qu'il ait obtenu ses communications. « Vous allez retarder vos meilleurs témoins pour la fin, autant que possible, de sorte que vous ayez toute la découverte », a déclaré Quinn.Par ailleurs, Twitter a accusé l'équipe de Musk de ne pas avoir remis les discussions pertinentes que le PDG avait eues sur Signal et nié que Musk utilisait l'application de messagerie chiffrée, citant la preuve d'un échange avec l'investisseur Marc Andreessen en avril, dans lequel les messages ont été automatiquement supprimés après un certain temps. L'échange n'a été révélé qu'après qu'Andreessen en a envoyé une capture d'écran à d'autres personnes par courrier électronique. Twitter a également déclaré que l'équipe de Musk avait omis de transmettre des messages texte entre Musk et James Gorman, directeur général de Morgan Stanley.L'équipe de Musk aurait également manqué de remettre les messages avec Larry Ellison d'Oracle. Mais les avocats de Musk ont nié qu'il avait intentionnellement retenu des communications, arguant que "des erreurs mineures peuvent se produire dans le cadre d'un litige accéléré". De son côté, Twitter a demandé au tribunal d'imposer des sanctions à Musk pour ce qu'il a décrit comme "sa mauvaise conduite pour ne pas avoir produit les messages". Il s'agit notamment d'une conclusion de "déduction défavorable" qui permettrait au tribunal de supposer que Musk a dissimulé des détails qui mineraient son argument juridique.La chancelière Kathaleen McCormick de la Cour de chancellerie du Delaware n'a pas statué immédiatement, déclarant qu'elle prendrait l'affaire en délibéré. Le procès de cinq jours doit commencer le 17 octobre. Elle avait déclaré précédemment que Musk pouvait utiliser sur les allégations du lanceur d'alerte de Twitter Peiter Zatko dans le cadre du procès. L'équipe de Musk a cité Zatko à comparaître dans le cadre de sa défense juridique contre Twitter. Zatko a affirmé , dans une plainte déposée par le Washington Post et CNN, que les dirigeants de Twitter avaient menti au sujet des vulnérabilités informatiques et de la sécurité des données.Lors de son audition devant le Sénat américain plus tôt ce mois, Zatko a déclaré que Twitter ne supprime pas toujours les données des comptes désactivés et qu'il n'a pas réussi à débarrasser la plateforme des comptes robots automatisés connus pour diffuser de la propagande. Zatko a ajouté en outre que le gouvernement indien a fait pression sur Twitter pour qu'il engage au moins un agent du gouvernement du pays. Zatko a déclaré que lorsqu'il a rejoint Twitter à la fin de 2020, l'entreprise avait "plus d'une décennie de retard sur les normes de sécurité de l'industrie".Pirate informatique de renom et ancien employé du ministère de la Défense, Zatko a déclaré que les lacunes de Twitter en matière de cybersécurité "seraient une mine d'or" pour les gouvernements étrangers ou les agences de renseignement, transformant les lacunes de l'entreprise en un risque pour la sécurité nationale. « Les défaillances de l'entreprise en matière de cybersécurité la rendent vulnérable à l'exploitation, causant un préjudice réel à des personnes réelles. Il n'est pas exagéré de dire que des employés de l'entreprise pourraient s'emparer des comptes de tous les sénateurs présents dans cette salle », a-t-il déclaré.Quel est votre avis sur le sujet ?