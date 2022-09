La Chine aurait représenté un peu moins de la moitié de toutes les installations de robots industriels lourds l'année dernière, renforçant le statut de la nation en tant que marché numéro un pour les fabricants de robots dans le monde. Les données de l'IFR montrent que la Chine a installé près de deux fois plus de nouveaux robots que les usines d'Amérique et d'Europe. L'automatisation rapide refléterait également la prise de conscience croissante de la deuxième puissance économique mondiale que ses usines doivent s'adapter à la diminution de la main-d'œuvre bon marché et à la hausse des salaires.Certains experts notent également que l'automatisation rapide de la Chine s'explique en partie par le fait qu'elle rattrape tout simplement ses homologues plus riches. La Chine serait à la traîne derrière les États-Unis et des puissances manufacturières telles que le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud en matière de prévalence des robots sur les chaînes de production. Ainsi, les usines chinoises peuvent combler le fossé qui se creuse sur le marché du travail et maintenir les coûts à un bas niveau, ce qui rend moins avantageux pour les entreprises occidentales de délocaliser leur production vers d'autres marchés émergents ou vers leur propre pays.Les économistes indiquent également que, étant donné que la Chine ne peut plus compter sur une main-d'œuvre en expansion pour stimuler la croissance économique, l'automatisation représente le moyen le plus sûr pour elle d'améliorer la productivité des travailleurs dont elle dispose, ce qui est essentiel si elle veut échapper au rang des pays à revenu intermédiaire. Des données provenant du Conference Board montrent que la production par heure travaillée en Chine en 2021 représentait un quart de la moyenne du Groupe des sept économies avancées et un cinquième du niveau des États-Unis.Après avoir augmenté à un rythme annuel moyen de 9 % entre 2000 et 2010, la production par heure travaillée en Chine aurait augmenté de 7,4 % par an au cours de la décennie suivante. « On ne peut pas attendre d'être à court de personnel pour commencer à s'en occuper », a déclaré Andrew Harris, économiste chez Fathom Consulting à Londres. Malgré les tensions commerciales avec les États-Unis et l'inquiétude croissante de l'Occident face à la perception d'une dépendance excessive à l'égard des produits manufacturés chinois, la Chine reste l'usine du monde, représentant 29 % de la production mondiale.Plusieurs études ont rapporté ces dernières années que la population chinoise vieillit rapidement en raison de la baisse du taux de natalité et d'autres problèmes liés à la démographie. Ainsi, les usines chinoises sont aux prises avec des pénuries de main-d'œuvre. L'ONU prévoit que l'Inde dépassera la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde dès 2023. Selon les projections de l'ONU, la population chinoise âgée de 20 à 64 ans, qui constitue l'essentiel de la main-d'œuvre, a peut-être déjà atteint son maximum et devrait diminuer fortement après 2030, en raison du vieillissement de la population et du faible taux de natalité.En outre, le ministère chinois de l'Éducation estime que d'ici 2025 il y aura une pénurie de près de 30 millions de travailleurs dans le secteur manufacturier. Selon les spécialistes du secteur, le problème s'explique également en partie par l'idée longtemps répandue selon laquelle les emplois de cols bleus sont de qualité inférieure et réservés aux personnes peu instruites. Un rapport de China International Intellectech, une société de ressources humaines, paru en 2021 note que près de 70 % des entreprises chinoises seraient confrontées à des pénuries de main-d'œuvre, et 55 % d'entre elles peineraient à trouver des cols bleus.De nombreux jeunes travailleurs délaissent le travail en usine pour des emplois plus flexibles dans le secteur des services en pleine expansion, et la longue période d'essor des migrations internes est en train de prendre fin. Selon les estimations de l'Organisation internationale du travail (OIT), le secteur manufacturier chinois employait environ 147 millions de personnes en 2021, soit une baisse par rapport au pic de 169 millions atteint en 2012. L'OIT estime que sur la même période, l'emploi dans le secteur des services a augmenté de 32 % pour atteindre un nombre estimé à 365 millions.Selon les analystes, en plus d'aider à résoudre les pressions exercées par ces changements, l'automatisation peut aider les usines chinoises à se concentrer davantage sur les tâches de fabrication haut de gamme qui exigent plus de précision que la plupart des humains ne peuvent gérer, tandis que les robots eux-mêmes deviennent moins chers et plus adaptables. Par exemple, Dobot, un fabricant de petits bras robotisés basé à Shenzhen, en Chine, utilisé dans l'industrie et l'éducation, a développé un système robotique pour un client en Chine qui fabrique des écouteurs sans fil pour Apple.Le système utilise des bras robotisés pour installer des aimants dans le boîtier des écouteurs, un processus qui nécessitait auparavant quatre personnes. Xie Junjie, chef des produits chez Dobot, a déclaré que l'équipe humaine pouvait réaliser environ 650 cas en une heure, mais les bras robotisés peuvent en gérer 800. « L'automatisation est une tendance inévitable », a-t-il ajouté. Les données de l'IFR montrent que les installations de robots industriels dans le monde ont augmenté de 27 % en 2021 par rapport à 2020, pour atteindre 486 800. La croissance des expéditions en 2020 a peu évolué par rapport à l'année précédente.Les États-Unis et les autres parties du continent américain ont ajouté 49 400 robots en 2021, soit une hausse de 27 % pour l'année, et les installations en Europe ont rebondi de 15 % pour atteindre 78 000. Bien que le terme "robot industriel" englobe une gamme de produits, les machines doivent être des dispositifs programmables et polyvalents utilisés dans des applications industrielles automatisées afin d'être incluses dans les statistiques de l'IFR. Les données préliminaires de la Chine montrent que les installations des fabricants de produits électroniques ont augmenté de 30 % en 2021.Les constructeurs automobiles et les fabricants de plastique, de caoutchouc, de métaux et de machines sont d'autres secteurs qui investissent beaucoup dans la robotique. Selon les données de l'IFR, les installations de robots dans le secteur automobile chinois ont augmenté de près de 90 % l'année dernière. Elles révèlent également que bien que le secteur chinois de la robotique soit en pleine expansion, la plupart des robots industriels installés en Chine l'année dernière ont été fabriqués à l'étranger, principalement au Japon.Manabu Okahisa, qui dirige l'unité chinoise du fabricant japonais de robots Yaskawa Electric a déclaré que le rythme d'adoption des robots en Chine reflète la volonté des entreprises d'expérimenter les nouvelles technologies. « C'est une puissance manufacturière. Lorsqu'une nouvelle chose apparaît, ils l'essaient rapidement », a-t-il déclaré. Jay Huang, directeur de la recherche sur la Grande Chine chez Bernstein, a déclaré que l'économie de l'évolution du marché du travail en Chine et l'amélioration de la technologie des robots signifient que la Chine va probablement entrer dans un boom d'adoption des robots.Huang prévoit que la Chine comptera entre 3,2 et 4,2 millions de robots industriels sur les chaînes de production d'ici 2030, contre environ un million actuellement. « L'expérience de la Chine en matière de pandémie a mis en évidence les avantages de l'automatisation, car les fermetures généralisées ont provoqué des pénuries de personnel qui ont gravement perturbé la production des usines. Les fabricants ont fait l'expérience directe que si vous n'êtes pas automatisé, vous ne pouvez pas produire », a-t-il déclaré.Tout comme les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont commencé à remettre en question leur dépendance excessive à l'égard de la Chine pour les produits manufacturés, Pékin, sous la direction de Xi Jinping, a préconisé de réduire la dépendance de la Chine à l'égard des marchés étrangers et d'accroître la part des entreprises nationales dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Susanne Bieller, secrétaire générale de l'IFR, a déclaré que les pressions sur le marché du travail signifient que les robots seront également essentiels pour atteindre cet objectif.Quel est votre avis sur le sujet ?