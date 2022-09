La blockchain Ethereum a réduit sa consommation d'énergie de plus de 99 %





La mise à niveau logicielle "The Merge" supprime l'activité de minage





Ethereum est sans doute le réseau (blockchain) le plus important du secteur des cryptomonnaies, une couche d'infrastructure logicielle qui constitue la base de milliers d'applications traitant plus de 50 milliards de dollars de fonds clients. Après des années de retards, de discussions et d'expérimentations frénétiques, la mise à niveau "The Merge" est enfin effective. Elle devrait réduire la consommation d'énergie d'Ethereum et ouvrir la voie à de futures améliorations qui rendront la plateforme plus facile et moins chère à utiliser. La Fondation Ethereum estime que ce changement réduira les coûts énergétiques du réseau de plus de 99 %.En effet, avant le projet "The Merge", Ethereum fonctionnait sur le principe de la preuve de travail (Proof of Work - PoW), où les ordinateurs du monde entier rivalisaient pour résoudre des problèmes complexes afin d'ajouter un nouveau bloc à la chaîne. Cette méthode était plutôt inefficace sur le plan énergétique, car tous ces mineurs étaient en compétition pour résoudre le problème en même temps, mais un seul pouvait gagner ; toute l'énergie restante était gaspillée. Par contre, la preuve d'enjeu a des validateurs qui ont mis leur Ethereum comme garantie. S'ils se comportent mal, ils perdent l'Ethereum qu'ils ont mis en jeu.Selon des estimations faites par certains analystes, du point de vue des coûts énergétiques, c'est comme si la Finlande avait soudainement fermé son réseau électrique. Les développeurs d'Ethereum affirment que la mise à niveau rendra le réseau - qui abrite un écosystème de 50 milliards de dollars d'échanges de cryptomonnaies, de sociétés de prêt, de marchés de jetons non fongibles (NFT) et d'autres applications - plus sûr et plus évolutif également. Ils citent également d'autres avantages. « Joyeuse fusion à tous. C'est un grand moment pour l'écosystème Ethereum », a déclaré le créateur d'Ethereum Vitalik Buterin dans un tweet.Lors d'interviews précédant le lancement de la mise à niveau, les développeurs d'Ethereum ont déclaré qu'ils s'étaient préparés à des accrocs, bien qu'ils aient minimisé la possibilité d'un effondrement du système dans son ensemble. « Je ne veux pas prétendre que tout se passera parfaitement sans accroc. Nous sommes plutôt confiants dans le fait que nous ne verrons pas de problèmes au niveau du réseau, simplement parce que nous avons exécuté la chose tant de fois auparavant », a déclaré Tim Beiko, de la Fondation Ethereum. Dans les heures et les jours à venir, il y a un risque de bogues, de piratages et d'instabilité des prix.Il y a également le risque de forks, où plusieurs versions d'ether sont créées par des mineurs sur différentes chaînes, ce qui crée de la confusion et un environnement propice aux escroqueries. La valeur de l'ether (ETH), la cryptomonnaie native de la blockchain Euthereum, a chuté jusqu'à 9 % à 1 485 dollars jeudi, un mouvement que les analystes mettent sur le compte d'une humeur prudente pour les actifs à risque plus généralement. Avant la mise à niveau, les investisseurs ont parié qu'elle soutiendrait le prix de l'ether. L'éther a gagné environ 85 % depuis son plus bas niveau de juin, dépassant le gain de 15 % de son grand rival, le bitcoin.Dans l'ensemble, cependant, les cryptomonnaies ont souffert cette année, le bitcoin et l'éther ayant tous deux baissé d'environ 55 %. L'ETH a pris des parts de marché au bitcoin avant la mise à niveau de cette semaine, et représente maintenant environ un cinquième du marché des cryptomonnaies de 1 000 milliards de dollars. La part du bitcoin est tombée à 39,1 % après avoir atteint un pic de 47,5 % à la mi-juin.Le nouveau système d'Ethereum, la preuve d'enjeu, supprime complètement le minage. Les mineurs sont remplacés par des validateurs, c'est-à-dire des personnes qui "mettent en jeu" au moins 32 ETH en les envoyant à une adresse du réseau Ethereum où ils ne peuvent être ni achetés ni vendus. Les jetons ETH mis en jeu agissent comme des billets de loterie : plus un validateur met d'ETH en jeu, plus l'un de ses billets a de chances d'être tiré au sort, ce qui lui permet d'écrire un nouveau "bloc" de transactions sur le grand livre numérique d'Ethereum. Rappelons qu'Ethereum a introduit un réseau de preuve d'enjeu en 2020 appelé Beacon Chain.Mais jusqu'à la mise à niveau, ce réseau n'était qu'une zone de transit permettant aux validateurs de se préparer à la transition. La transition d'Ethereum vers la preuve d'enjeu a impliqué la fusion de Beacon Chain avec le réseau principal d'Ethereum. Selon Tim Beiko de la Fondation Ethereum, la consommation énergétique de la preuve d'enjeu "n'est même pas une erreur d'arrondi en matière d'impact environnemental". « La preuve d'enjeu est comme l'exécution d'une application sur votre MacBook. C'est comme exécuter Slack. C'est comme exécuter Google Chrome ou Netflix », a-t-il déclaré.« Évidemment, votre MacBook a besoin d'être branché sur le secteur et utilise de l'électricité pour fonctionner. Mais personne ne pense à l'impact environnemental du fonctionnement de Slack, n'est-ce pas ? », note-t-il. Plutôt qu'une seule pièce de logiciel libre, le réseau Ethereum est mieux compris comme un État-nation : une sorte d'organisme vivant qui se met en place lorsqu'un tas d'ordinateurs se parlent dans la même langue, tous suivant un ensemble de règles identiques. Le nouveau système d'Ethereum introduit une nouvelle série d'incitations pour que les personnes qui exploitent ces ordinateurs suivent les règles telles qu'elles sont écrites.Selon la Fondation Ethereum, le but est de protéger le grand livre de comptes contre toute altération indésirable. « La preuve de travail est un mécanisme par lequel vous prenez des ressources physiques et vous les convertissez en sécurité pour le réseau. Si vous voulez que votre réseau soit plus sûr, vous avez besoin de plus de ces ressources physiques. Sur la preuve d'enjeu, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons des ressources financières pour les convertir en sécurité », a expliqué Beiko. Ethereum compte des milliers de mineurs individuels qui exploitent et sécurisent son réseau de preuve de travail;Mais les ordinateurs de seulement trois pools miniers dominent la majorité du hashrate du réseau, une mesure de la puissance de calcul collective de tous les mineurs. Si certaines des grandes sociétés minières d'Ethereum s'étaient entendues pour amasser la majorité du hashrate du réseau, elles auraient été en mesure d'exécuter une attaque dite des "51 %", rendant difficile, voire impossible, la mise à jour du grand livre par quiconque. Dans le cas de la preuve d'enjeu, c'est la quantité d'ETH mise en jeu, et non la quantité d'énergie dépensée, qui détermine le contrôle du réseau.Les partisans de la preuve d'enjeu affirment que cela rend les attaques plus coûteuses et qu'elles sont vouées à l'échec : les attaquants peuvent voir leur mise en ETH supprimée, ou réduite, pour les punir d'avoir essayé de nuire au réseau. Tout le monde n'adhère pas à l'engouement pour la preuve d'enjeu. Ainsi, rien n'indique que le bitcoin abandonnera un jour la preuve de travail, qui, selon ses partisans, reste le système le plus sûr et le plus éprouvé. En outre, les critiques insistent sur le fait que, même si la prise de contrôle du réseau n'est plus possible, les anciens acteurs du pouvoir seront simplement remplacés par de nouveaux.Lido, une sorte de collectif de validateurs géré par la communauté, contrôle plus de 30 % de l'enjeu sur la chaîne de preuve d'enjeu d'Ethereum. Coinbase, Kraken et Binance, trois des plus grandes bourses de cryptomonnaies, détiennent 30 % des parts du réseau. Le scepticisme à l'égard de la preuve d'enjeu a incité Chandler Guo, un mineur de cryptomonnaies de premier plan, à annoncer, avant la mise à niveau, qu'il allait lancer un fork de l'ancienne chaîne de preuve de travail d'Ethereum - un clone de la blockchain d'Ethereum qui fonctionne en utilisant l'ancien mécanisme basé sur les mineurs.Les principaux développeurs d'Ethereum ont généralement tourné en dérision les forks de preuve de travail en les qualifiant de spectacles et d'escroqueries, mais l'effort "ETHPOW" de Guo et d'autres comme lui a gagné une modeste traction dans certains coins de la communauté cryptographique. Enfin, outre la consommation d'énergie, les coûts élevés et la lenteur des transactions sont les principaux problèmes auxquels est confronté le réseau Ethereum. La mise à niveau "The Merge" ne s'attaquera pas immédiatement à ces problèmes, mais certains analystes estiment qu'elle jette les bases de l'expansion d'Ethereum.« Le renforcement des références environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) d'Ethereum serait une bonne chose pour les institutions soumises à la réglementation qui veulent commencer à explorer l'écosystème Ethereum », a déclaré Marc Arjoon, analyste de recherche sur Ethereum chez le gestionnaire d'actifs numériques CoinShares.Source : La Fondation Ethereum