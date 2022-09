Un investisseur porte plainte, rejoint très vite par d'autres plaignants. Les accusations s'étendent sur d'autres entités morales

Un hiver crypto ?

Créé en 2013 par les ingénieurs en logiciels Billy Markus et Jackson Palmer, le dogecoin était une réponse ironique aux deux phénomènes internet de l’année : les cryptomonnaies, qui se multipliaient dans le sillage du bitcoin, et les montages d’une photo de chien de race Shiba Inu très reprise sur internet. Le prix du dogecoin a évolué à moins d’un cent pendant la majorité de son histoire. Mais il est passé de « pièce mème » de l'ombre à l'un des actifs numériques qui ont le plus fait parler de lui entre 2020 et 2021.Le PDG de Tesla, Elon Musk, a peut-être joué un rôle important dans l'ascension du dogecoin. Musk a périodiquement tweeté au sujet de la cryptomonnaie, et ces tweets sont fréquemment suivis par des hausses du prix du dogecoin. Par exemple, le 15 avril 2021, Musk a tweeté l’image ci-dessous, et juste derrière, le prix du dogecoin a triplé.Musk a indiqué que le dogecoin est sa cryptomonnaie préférée. En février 2021, il l'avait appelé « La crypto du peuple », ce qui aurait contribué à faire grimper son cours.Puis en mai, Musk était l'invité du show télévisé Saturday Night Live (SNL), une occasion pour le milliardaire d'aborder des sujets comme le dogecoin, Tesla, mais aussi SpaceX. Dans un sketch lors du SNL, Musk a joué le rôle d'un expert en cryptomonnaies portant un nœud papillon dans le segment Weekend Update de l'émission.À la question qui demandait ce qu'est le dogecoin, Musk a répondu : « C'est l'avenir de la monnaie. C'est un véhicule financier imparable qui va conquérir le monde ». Lorsqu'un membre de l'équipe de l'émission, Michael Che, a rétorqué : « Alors, c'est une arnaque ? », Musk a répondu : « Oui, c'est une arnaque », et a ri. Il s'agissait sans doute d'une blague de la part du milliardaire, car le PDG non conventionnel a publié de nombreux commentaires sur les cryptomonnaies sur Twitter et a critiqué l'argent liquide ordinaire pour avoir des taux d'intérêt réels négatifs.Cela dit, la blague a eu pour effet de plonger le coût du dogecoin d'environ 12 %.Keith Johnson se décrit comme un « citoyen américain s’étant fait escroquer par une fraude pyramidale autour du dogecoin montée par les accusés ». Il demande à ce que sa plainte, déposée auprès d’un tribunal new-yorkais, soit classifiée en recours collectif au nom d’investisseurs ayant encaissé des pertes en pariant sur le dogecoin depuis 2019.« Les accusés savaient depuis 2019 que Dogecoin n'avait aucune valeur mais ont promu Dogecoin pour tirer profit de ses échanges », indique la plainte. « Musk a utilisé son piédestal en tant qu'homme le plus riche du monde pour exploiter et manipuler le système pyramidal Dogecoin à des fins de profit, d'exposition et d'amusement ».La plainte regroupe également les commentaires de Warren Buffett, Bill Gates et d'autres remettant en question la valeur de la cryptomonnaie.Johnson réclame 86 milliards de dollars de dommages et intérêts, ce qui représente la baisse de la valeur marchande de Dogecoin depuis mai 2021, et veut que ce montant soit triplé.Il inclut aussi deux entreprises dirigées par l’entrepreneur : le fabricant de véhicules électriques Tesla pour avoir accepté le dogecoin comme moyen de paiement pour certains produits dérivés, et la société spatiale SpaceX pour avoir baptisé un de ses satellites d’après le dogecoin.En effet, Elon Musk a annoncé en décembre 2021 que l’on pourrait acheter des véhicules Tesla en Dogecoin. Un mois plus tard, on pouvait effectivement acheter un quad pour enfant – électrique et signé Tesla – grâce au DOGE. Ou encore une boucle de ceinture, un sifflet et autres petits objets de merchandising. Le 27 mai 2022, Elon Musk en a remis une couche avec son entreprise aérospatiale; il a annoncé sur son compte Twitter que la boutique de SpaceX serait bientôt, elle aussi, ouverte aux paiements en Dogecoin en déclarant : « Les produits de merchandising de Tesla peuvent être achetés avec du DOGE, ce sera aussi bientôt le cas de ceux de SpaceX. »D'ailleurs, il est allé plus loin. Lorsqu'il lui a été demandé si l’on pourra payer les abonnements de son réseau Internet satellitaire Starlink en Dogecoin, Elon Musk répond (presque) par la positive : « peut-être un jour »Keith Johnson assimile le dogecoin à une fraude pyramidale, dans la mesure où, selon la plainte, la devise virtuelle n’a aucune valeur intrinsèque, ne produit rien, ne repose sur aucun actif tangible, et que le nombre de « pièces » en circulation est illimitée.Il veut également empêcher Musk et ses entreprises de promouvoir Dogecoin et voudrait qu'un juge déclare que le commerce de Dogecoin est un jeu de hasard en vertu de la loi fédérale et de la loi de New York.La plainte a déclaré que la liquidation de Dogecoin a commencé à peu près au moment où Musk a animé l'émission NBC "Saturday Night Live" et, jouant un expert financier fictif sur un segment "Weekend Update", a qualifié Dogecoin « d'arnaque ».Le procès a vu s'ajouter plusieurs nouveaux plaignants ainsi que l'entreprise Boring Company d'Elon Musk et la Dogecoin Foundation, l’organisation à but non lucratif derrière le jeton meme, parmi les nouveaux accusés.La situation baissière de Dogecoin est loin d'être la seule. Le monde de la cryptomonnaie traverse des difficultés, avec des prix qui chutent à des niveaux jamais vus depuis la fin de 2020. La chute est probablement due à plusieurs facteurs, notamment l'incertitude économique générale observée sur le marché boursier, l'inflation, la panique provoquée par les ventes massives des baleines, etc.Cela n'a certainement pas aidé le secteur de la cryptomonnaie lorsque la cryptobanque londonienne Celsius Network a annoncé le gel des retraits, des échanges et des transferts entre comptes dimanche soir.Dans les heures qui ont suivi cette annonce, les valeurs des autres cryptomonnaies ont également chuté : Bitcoin a chuté de 10 %, Ethereum a perdu 19 % de sa valeur et Dogecoin a perdu près de 15 % de sa valeur, soit environ 0,01 $. Dans son ensemble, le marché total des cryptomonnaies pointait sous la barre symbolique des 1000 milliards $ US, contre 3 000 milliards de dollars en novembre dernier.Les cryptobanques comme Celsius s’inspirent du modèle des banques traditionnelles. Elles mettent en commun les dépôts de cryptomonnaies comme le bitcoin et offrent des prêts et des intérêts, souvent supérieurs à 10 %, aux déposants. Le hic, c’est que ces nouveaux acteurs ne sont pas réglementés et que rien ne protège l’argent des déposants. De plus, ils ne sont pas assujettis à un seuil minimal de capital dans leurs réserves, contrairement aux institutions financières traditionnelles.Le crash de la cryptomonnaie fait partie d'un crash plus large du marché. L'indice boursier S&P 500 a chuté de près de 4% lundi dans un contexte de crainte d'une hausse plus rapide des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. Les taux d'intérêt élevés exercent une pression à la baisse sur tous les actifs, y compris les actions et les cryptomonnaies.Source : plainte Que pensez-vous de cette plainte ? A-t-elle, selon vous, des chances d'aboutir ?Les revendications vous semblent-elles légitimes ?Que pensez-vous de la demande en dommage et intérêts de 258 milliards de dollars, qui représentent le triple de la baisse estimée de la valeur marchande de Dogecoin depuis mai 2021 ? Raisonnable, farfelue ou autre ? Pourquoi ?