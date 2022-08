Il est indéniable que les NFT ont pris un coup ces derniers mois. Les conditions du marché ont plongé, les escroqueries et les piratages sont fréquents, et le nombre de projets de mauvaise qualité ne cesse d'augmenter, ce qui pousse beaucoup de gens à remettre en question la valeur des NFT et leur place dans le Web3. Et même des projets populaires comme le Bored Ape Yacht Club (BAYC) ont pris un coup, avec des prix plancher tombant sous les 100 000 dollars cette année. Le fort intérêt suscité par les NFT en 2021 a créé la condition idéale pour une appréciation spectaculaire des prix. Mais ils sont retombés de façon encore plus spectaculaire.Ainsi, le volume de transactions sur OpenSea est en baisse de 99 % en un peu moins de quatre mois. Selon des données compilées par DappRadar, le 1er mai, OpenSea a traité un record de 2,7 milliards de dollars de transactions NFT, mais dimanche, la place de marché n'a enregistré que 9,34 millions de dollars. La baisse massive du volume des transactions sur les marchés de NFT a coïncidé avec une chute en piqué des prix des cryptomonnaies. La cryptomonnaie la plus populaire, le bitcoin, a baissé de plus de 60 % depuis le début de l'année pour atteindre 19 728 dollars ce jour. L'ETH a chuté d'environ 59 %, à 1 528 dollars, sur la même période.Les baisses massives des volumes quotidiens et mensuels ont coïncidé avec des baisses tout aussi drastiques des utilisateurs d'OpenSea et de leurs transactions. Cela suggère que la valeur et l'intérêt des objets de collection basés sur la blockchain ont diminué au cours des derniers mois. Cela est encore plus visible dans la chute des prix planchers - le montant minimum que l'on est prêt à payer pour un NFT - des principaux projets de pièces de collection numériques. Par exemple, le prix plancher des NFT de la collection Bored Ape Yacht Club a chuté de 53 % à 72,5 ETH (environ 110 000 dollars) lundi, contre un sommet de 153,7 ETH le 1er mai.De plus, le prix plancher de CryptoPunks, une autre collection de NFT populaire, a chuté de près de 20 % par rapport à son sommet de juillet de 83,72 ETH. En effet, les prix des NFT sont cotés dans la monnaie native de la blockchain sur laquelle ils sont lancés. Ainsi, un objet de collection numérique créé sur Ethereum est acheté en Ether, ce qui signifie également que les prix des NFT baisseront si la valorisation de l'ETH s'effondre. Un marché ETH baissier semble être l'un des principaux facteurs à l'origine des mauvaises statistiques NFT. Le prix d'un ETH est passé de 4 950 dollars en novembre 2021 à moins de 1 500 dollars en août 2022.Après la publication de ces statistiques, un porte-parole d'OpenSea a déclaré que la société n'était pas d'accord avec la méthodologie de DappRadar, notant que l'écart de 99 % comparait le jour de négociation le plus élevé de tous les temps de la plateforme avec l'un de ses plus bas. Mais selon la mesure proposée par OpenSea - le volume des transactions, qui ne tient pas compte des effets des fluctuations des prix des cryptomonnaies - les échanges sont toujours en forte baisse. Selon Dune Analytics, une plateforme de suivi des cryptomonnaies, le volume mensuel a chuté de 62 % entre mai et juillet, et devrait encore baisser en août.Le porte-parole a ajouté qu'OpenSea ne s'inquiète pas de la baisse du volume des échanges. « Nous jouons sur le long terme parce que nous voyons ce qui est possible, donc nous ne sommes pas si préoccupés par la volatilité à court terme. Nous nous sommes toujours attendus à de l'écume, de la hype et de la déflation à mesure que la communauté et les cas d'utilisation évoluent, que la technologie devient plus sophistiquée et que les créateurs comprennent comment intégrer plus d'utilité dans leurs projets », a déclaré le porte-parole. La baisse des cryptomonnaies a laissé de nombreux inventeurs particuliers sur le carreau.Une étude de Pew Research Center a révélé la semaine dernière que 46 % des Américains qui avaient placé de l'argent dans les cryptomonnaies ont déclaré que leurs investissements n'avaient pas répondu à leurs attentes. Bien que les cryptomonnaies soient devenues de plus en plus importantes au cours de l'année écoulée, Pew Research Center a constaté que seulement 16 % des adultes américains avaient investi dans ces actifs numériques, soit presque le même nombre qui a déclaré avoir investi en septembre dernier. Enfin, les conditions du marché sont également liées à l'évolution de l'écosystème.Ce dernier doit faire face à une fraude endémique et une sursaturation du contenu, entraînant une inquiétude accrue pour les parties déjà impliquées dans l'espace, et une hésitation pour les consommateurs et les entreprises qui cherchaient à entrer dans l'espace. Selon les partisans des cryptomonnaies, il s'agit d'une partie naturelle de l'évolution de l'espace NFT. Une surspéculation suivie d'une lutte contre la réalité est non seulement prévisible, mais nécessaire pour que l'on prenne des mesures et remédie aux problèmes actuels afin de garantir que ces actifs numériques puissent continuer à croître et à prospérer.Cependant, alors que les escroqueries et les piratages provoquent méfiance et malaise, le nombre croissant de projets de mauvaise qualité a entraîné une sursaturation générale du marché des NFT. Les gens en ont assez d'entendre parler des NFT qui n'ont aucune valeur artistique ou aucune utilité tangible. Dans un marché surpeuplé, il devient difficile de déterminer quels projets ou collections valent la peine d'être financés. Là encore, les partisans des cryptomonnaies estiment que le bon côté des choses, c'est que le ralentissement du marché est en train d'éliminer certains des projets de NFT ayant une faible qualité.Selon eux, les projets seront obligés de tenir leurs promesses, de modifier leurs stratégies pour rester compétitifs et de mieux répondre aux besoins de leur public. En attendant, le volume des ventes de NFT et les prix des cryptomonnaies continuent à baisser, un ralentissement qui a été surnommé "hiver cryptographique". Le marché des NFT et des cryptomonnaies s'est fortement résorbé depuis le début de l'année, faisant perdre des millions de dollars aux investisseurs.Source : DappRadar Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la baisse drastique du volume des transactions sur OpenSea ?Pensez-vous que le marché des NFT va continuer à chuter ? Va-t-il se stabiliser ou disparaître ?