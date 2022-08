Les chercheurs et les sociétés Internet ont compris depuis plusieurs années que les fausses informations ont un avantage déterminant : elles apparaissent rapidement et se propagent à la vitesse des électrons, et il faut un certain temps avant que les vérificateurs de faits puissent les démentir. Diverses études ont proposé différentes approches pour lutter contre la désinformation, mais les résultats sont loin d'être satisfaisants, et les recherches continuent. Des chercheurs de Google, de l'université de Cambridge et de l'université de Bristol ont récemment testé une approche qui tente de saper les fausses informations avant que les gens ne les voient.Ils l'ont appelée "pre-bunking" (inoculation). L'étude rapporte que le fait d'inoculer psychologiquement les internautes contre les mensonges et les théories du complot pourrait leur permettre de facilement distinguer les vraies informations des fausses à l'avenir. Le rapport détaille sept expériences avec près de 30 000 participants au total. Les chercheurs ont acheté de l'espace publicitaire sur YouTube pour montrer aux utilisateurs des États-Unis des vidéos animées de 90 secondes visant à leur apprendre les tropes de la propagande et les techniques de manipulation. Les chercheurs ont sensibilisé les participants sur plusieurs points.Les participants à l'étude ont été sensibilisés à des tactiques comme la désignation de boucs émissaires et l'incohérence délibérée, c'est-à-dire l'utilisation d'explications contradictoires pour affirmer que quelque chose est vrai, afin qu'ils soient en mesure de repérer facilement les mensonges. L'une des vidéos utilisées dans le cadre de l'expérience s'ouvre sur un air de piano triste et une petite fille tenant un ours en peluche dans les mains, tandis qu'un narrateur déclare : "ce qui va suivre va vous faire pleurer." Le narrateur explique ensuite que le contenu émotionnel incite les gens à prêter plus d'attention qu'ils ne le feraient autrement.Le narrateur a également déclaré que l'apologie de la peur et les appels à l'indignation sont essentiels pour diffuser des idées morales et politiques sur les médias sociaux. La vidéo donne des exemples, comme des titres décrivant un accident "horrible" au lieu d'un accident "grave", avant de rappeler aux téléspectateurs que si quelque chose qu'ils voient les met en colère, "quelqu'un tire peut-être les ficelles". Les chercheurs ont testé certains participants dans les 24 heures suivant la vision d'une vidéo de pre-bunking et ont constaté une augmentation de 5 % de leur capacité à reconnaître les techniques de désinformation.Beth Goldberg, l'un des auteurs de l'article et responsable de la recherche et du développement chez Jigsaw, un incubateur technologique au sein de Google, a déclaré dans une interview que le pre-bunking s'appuyait sur le désir inné des gens de ne pas être dupé. « C'est l'une des rares interventions en matière de désinformation que j'ai vues et qui a fonctionné non seulement dans le spectre de la conspiration, mais aussi dans celui de la politique », a déclaré Goldberg. Jigsaw lancera une campagne publicitaire sur YouTube, Facebook, Twitter et TikTok à la fin du mois d'août pour les utilisateurs de la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque.Jigsaw cherche à dissiper les craintes concernant les réfugiés ukrainiens qui sont entrés dans ces pays après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette opération sera menée en collaboration avec des vérificateurs de faits, des universitaires et des experts en désinformation locaux. Les chercheurs ne prévoient pas de vidéos de pre-bunking avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, mais ils espèrent que d'autres entreprises technologiques et groupes civils utiliseront leurs recherches comme modèle pour lutter contre la désinformation. Selon Google, les résultats ont été suffisamment convaincants.L'étude a été publiée mercredi dans la revue Science Advances et s'inscrit dans le cadre d'un vaste effort déployé par des entreprises technologiques, des universitaires et des organes de presse pour trouver de nouveaux moyens de reconstruire l'éducation aux médias, car d'autres approches, telles que la vérification des faits, n'ont pas réussi à réduire la désinformation en ligne. « Des mots comme "vérification des faits" deviennent eux-mêmes politisés, et c'est un problème. Il faut donc trouver un moyen de contourner ce problème », a déclaré Jon Roozenbeek, auteur principal de l'étude et chercheur postdoctoral à l'université de Cambridge.Les chercheurs ont comparé ces effets à ceux de la vaccination, qui consiste à "vacciner" les gens contre les effets néfastes des théories du complot, de la propagande ou d'autres informations erronées. Pour éviter de rebuter les partisans politiques, ils ont créé leurs vidéos sans utiliser de véritables personnalités politiques ou médiatiques, choisissant plutôt d'illustrer leurs propos avec des personnages fictifs. Il en résulte des vidéos qui sont à moitié des cours de rhétorique, à moitié des coupes profondes de la culture pop. « Nous pouvons, d'une manière très apolitique, aider les gens à acquérir une résistance à la manipulation en ligne », a déclaré Goldberg.Cependant, la méthode du pre-bunking n'est pas une solution miracle. Les chercheurs ont reconnu certains inconvénients. Par exemple, ils ne savent pas combien de temps l'"effet d'inoculation" dure - une question que Goldberg a déclaré qu'ils étudient actuellement. Toutefois, Brendan Nyhan, professeur au Dartmouth College a déclaré que l'approche a du potentiel : « elle fait progresser l'état de l'art en démontrant ces effets à travers de multiples études de pre-bunking et en montrant qu'ils peuvent être obtenus sur le terrain sur YouTube et que les effets semblent persister au moins brièvement après l'exposition ».Nyhan n'a pas participé à l'étude. En revanche, selon Shannon McGregor, chercheuse principale en communication à l'Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, une campagne de "pre-bunking" pourrait ne pas faire grand-chose pour endiguer la vague de désinformation provenant de sources importantes telles que les influenceurs d'extrême droite sur YouTube. « Au final, les auteurs proposent que ceux qui s'inquiètent de la désinformation sur les médias sociaux (y compris YouTube) dépensent plus d'argent sur ces plateformes pour diffuser des publicités visant à se protéger de la désinformation », a-t-elle déclaré.« À bien des égards, cette proposition est totalement insatisfaisante pour toutes les parties prenantes, à l'exception des plateformes », a-t-elle ajouté. Elle n'a pas non plus participé à l'étude. Roozenbeek a déclaré qu'il était optimiste quant au fait que les vidéos de "pre-bunking" pourraient éduquer les utilisateurs de médias sociaux sur les tactiques de manipulation, même si elles ne résoudront pas entièrement le problème de la désinformation.Sources : Rapport de l'étude Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'approche des chercheurs pour lutter contre la désinformation ?Pensez-vous que le "pre-bunking" pourrait lutter efficacement contre la désinformation ?Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de cette approche ?Quelle comparaison faites-vous entre le "pre-bunking" et la "vérification des faits" ?