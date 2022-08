PS5 avec lecteur de disques Blu-ray Ultra HD - €549.99

Le prix des Nintendo switch et xbox series n’augmentera pas

Alors que Nintendo et Microsoft déclarent que les prix resteront inchangés, Sony pour sa part a annoncé officiellement dans un communiqué sur son site officiel qu'il a décidé d'augmenter le prix de la PS5 en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et au Canada en raison de l'environnement économique mondial et des taux d'inflation élevés. Les prix aux États-Unis resteront inchangés.Il y a peu d'entreprises sur le marché, chacune d'entre elles détient une partie de la part de marché et elles se font concurrence en différenciant leurs produits par des caractéristiques et des fonctions distinctes. À ce stade, avec une norme ouverte et partagée, ces entreprises sont considérées comme adoptant une stratégie de migration contrôlée.Selon le communiqué de Sony, l'augmentation du prix est le résultat de la situation financière critique des régions susmentionnées et des taux d'inflation élevés qui semblent mettre Sony et ses filiales sous pression. L'augmentation des prix concerne presque toutes les régions du monde, à l'exception des États-Unis.« L'environnement économique mondial est un défi que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. Nous observons des taux d'inflation mondiaux élevés, ainsi que des tendances monétaires défavorables, qui ont un impact sur les consommateurs et créent une pression sur de nombreuses industries. En raison de ces conditions économiques difficiles, SIE a pris la décision difficile d'augmenter le prix de vente au détail recommandé (RRP) de la PlayStation 5 sur certains marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA), d'Asie-Pacifique (APAC), d'Amérique latine (LATAM), ainsi que du Canada. Il n'y aura pas d'augmentation de prix aux États-Unis », a publié Sony sur son site Officiel.Les nouveaux prix ci-dessous sont effectifs immédiatement afin d'éviter toute chance de scalper les consoles, mais la seule exception concerne le Japon, où les nouveaux prix seront appliqués à partir du 15 septembre 2022.Bien que cette augmentation de prix soit une nécessité compte tenu de l'environnement économique mondial actuel et de son impact sur les activités de SIE, notre priorité absolue reste d'améliorer la situation de l'approvisionnement de la PS5 afin que le plus grand nombre de joueurs possible puisse faire l'expérience de tout ce que la PS5 offre et de ce qui est encore à venir.Depuis cette annonce, les fans de Xbox et les commentateurs de toute la sphère du jeu se sont demandés si Microsoft allait faire de même avec la Xbox Series X ou la Xbox Series S. Microsoft a gagné beaucoup de terrain dans la génération actuelle de consoles en se concentrant sur la valeur via Xbox Game Pass, et la Xbox Series S plus abordable, qui vise le 1080p tout en apportant des vitesses next-gen. On pourrait dire que cela ferait un peu de tort à cet argument si Microsoft augmentait les prix de ses consoles à un moment où les familles se débattent dans une économie difficile, et il semblerait que Microsoft soit d'accord. Un porte-parole de Microsoft a confirmé qu'il n'y a aucun plan pour augmenter le prix de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S, réitérant qu'ils resteront à leurs prix de base RRP dans différentes devises, y compris USD, GBP et EUR.Nintendo n'envisage pas pour l'instant d'augmenter les prix de sa console de jeu vidéo phare Switch pour compenser la hausse des coûts de production et d'expédition, a déclaré le président Shuntaro Furukawa à Nikkei, soulignant que l'entreprise veut « éviter d'imposer des prix aux gens. »Les ventes de la Switch ont chuté de 23 % en volume sur l'année au cours du trimestre avril-juin, en raison de pénuries de semi-conducteurs et d'autres pièces. Les bénéfices de Nintendo suivent une trajectoire similaire : Le bénéfice net annuel a triplé depuis le lancement de la Switch en 2017, mais il devrait chuter de 29 % au cours de l'exercice fiscal se terminant en mars 2023, après avoir légèrement baissé un an plus tôt.Nintendo vise toujours à vendre 21 millions d'unités de Switch au cours de cette année fiscale. La console âgée de cinq ans est à un point de sa durée de vie où ses prédécesseurs ont eu tendance à ralentir, mais Furukawa a souligné une gamme de grandes sorties de jeux dans les mois à venir qui pourraient donner un coup de pouce.Il reste à voir si Sony finira par augmenter les prix aux États-Unis ou non, mais le taux d'inflation aux États-Unis ne semble pas être aussi critique que celui de l'Europe et du Royaume-Uni pour le moment. En outre, la concurrence des consoles Xbox Series X|S aux États-Unis pourrait être une autre raison pour Sony d'éviter une augmentation des prix.Sony est aux prises avec le problème de la pénurie de matériel depuis un an maintenant, ce qui l'oblige à limiter sa production de PS5 malgré une demande énorme sur le marché pour la nouvelle console de jeu.Source : Sony Comment trouvez-vous l'augmentation des prix de la PS5 ?Quelle est votre préférence pour les jeux vidéo ? PS5, Nintendo Switch ou Xbox Series