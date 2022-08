Créée en 2013, la Cyberspace Administration of China (CAC) est le régulateur chinois de l'Internet. L'organisme est chargé de créer et de faire appliquer les politiques entourant le contenu en ligne, les données des utilisateurs et la sécurité numérique. Il a ensuite créé un magazine qui, selon la chercheuse principale du China Media Project, Stella Chen, comprend généralement des annonces réglementaires et des recherches sur la politique Internet. Le magazine s'appelait initialement New Media avant d'être rebaptisé China Cyberspace au début de cette année. Le numéro de juillet du magazine contient une tribune de Musk.Dans cet article, Musk donne des nouvelles de trois de ses entreprises - Tesla, Neuralink et SpaceX - et appelle les "partenaires chinois partageant les mêmes idées" à l'aider à construire un "avenir qui vaut la peine d'être attendu". « Qu'il s'agisse de Tesla, de Neuralink ou de SpaceX, ces entreprises ont toutes été fondées dans le but ultime d'améliorer l'avenir de la vie humaine et de créer autant de valeur pratique pour le monde que possible - Tesla pour accélérer la transition du monde vers une énergie durable, Neuralink pour la réhabilitation médicale, SpaceX pour rendre possibles les connexions interstellaires », a déclaré Musk.Même si Tesla fait actuellement l'objet de nombreuses enquêtes aux États-Unis, Musk a présenté les avantages des véhicules électriques de la société. Sur ce point, il a également fait l'éloge des investissements de la Chine dans les énergies renouvelables, les véhicules électriques et la technologie des batteries, qualifiant les entreprises chinoises de "force avec laquelle il faut compter dans la cause de l'innovation énergétique". Musk a également présenté les usages potentiels du futur robot Optimus de Tesla . Il a déclaré que ce robot serait un jour "au service de millions de foyers", pour effectuer des tâches telles que "prendre soin des personnes âgées".« Les robots Tesla sont initialement positionnés pour remplacer les personnes dans des tâches répétitives, ennuyeuses et dangereuses. Mais la vision est qu'ils puissent servir à des millions de foyers, comme cuisiner, tondre les pelouses et s'occuper des personnes âgées. Optimus aura à peu près la même taille et la même corpulence qu'un adulte moyen et sera capable de porter ou de ramasser des objets lourds, de marcher rapidement à petits pas ; et l'écran sur son visage est une interface interactive pour communiquer avec les gens. Nous le croirons quand nous le verrons », a écrit le milliardaire américain dans sa tribune.En effet, selon les analystes, la population chinoise vieillit rapidement en raison de la baisse du taux de natalité, ce qui fait des soins aux personnes âgées une priorité pour Pékin qui s'efforce d'atténuer la crise démographique du pays. « Peut-être que dans moins d'une décennie, les gens seront en mesure d'acheter un robot pour leurs parents comme cadeau d'anniversaire », a prédit Musk. À propos de SpaceX, il a adopté une vision à plus long terme de l'exploration spatiale. Musk a écrit que son "plus grand espoir" était de créer une "ville autonome sur Mars" et que sa volonté est de transformer les humains en "créatures multiplanétaires".Selon lui, cela vise à assurer l'avenir de la civilisation humaine, qu'il décrit comme "une petite lumière scintillante dans le vide". Musk est le premier étranger à écrire pour le magazine China Cyberspace. Les numéros précédents contenaient des articles de PDG chinois du secteur des technologies, tels que Pony Ma de Tencent et Daniel Zhang d'Alibaba. La CAC n'a pas encore mis en ligne une version de la tribune de Musk, mais le journaliste de Xinhua Yang Liu a traduit une copie physique de l'article en anglais dans sa lettre d'information Beijing Channel. Les propos de Musk montrent qu'il tente de se rapprocher davantage de la Chine.Cela rappelle les efforts déployés précédemment par Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Sundar Pichai, PDG de Google, lorsque ces sociétés aspiraient à travailler avec la Chine. « Musk essaie de marcher sur la même corde raide que Zuckerberg et Pichai avant lui, mais les temps sont différents. Les dirigeants des entreprises technologiques qui tentent de maintenir des relations saines avec la Chine voient de plus en plus souvent cette décision leur être retirée par la réglementation chinoise, les utilisateurs américains ou le gouvernement américain », a déclaré Kendra Schaefer, responsable de la recherche sur la politique technologique chez Trivium China.« Si Musk n'est pas assis devant une commission du Congrès dans un an pour être interrogé sur ses relations avec la Chine, je serai sidérée », a ajouté Schaefer. Musk a déjà été critiqué pour ses liens étroits avec Pékin. Cela dit, la Chine est un élément clé de la chaîne d'approvisionnement de Tesla ; l'une des cinq grandes usines du constructeur est basée à Shanghai. Pendant le confinement, Tesla serait parvenu à maintenir les chaînes de montage de l'usine de Shanghai en fonctionnement grâce à un système peu connu qui obligeait les travailleurs à vivre sur place. Il aurait bénéficié de l'aide du gouvernement chinois pour cela.Toutefois, l'usine n'a pas pu échapper à la pénurie d'équipements électroniques. Les opérations de Tesla en Chine semblent être de nouveau sur les rails. Lundi, Musk a tweeté que la gigafactory de Tesla à Shanghai avait fabriqué sa millionième voiture sur un total de 3 millions de voitures produites dans le monde depuis la création du constructeur automobile. L'entreprise a également déclaré le mois dernier qu'un prototype du Tesla Bot devrait être lancé en septembre 2022. Mais en Chine, en plus des véhicules électriques, Tesla pourrait également faire face à une concurrence locale sur le marché des robots humanoïdes.Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi semble avoir devancé Tesla dans la construction d'un robot humanoïde fonctionnel. Il y a quelques jours, Xiaomi a dévoilé son premier aperçu de CyberOne, un robot humanoïde, lors d'un événement en direct à Pékin. Le robot était capable de traverser la scène et semblait communiquer avec le PDG de Xiaomi, Lei Jun. Mais le design de CyberOne ressemble étrangement à celui d'Optimus de Tesla.Cependant, contrairement à Tesla, Xiaomi ne semble pas avoir l'intention de transformer CyberOne en une sorte de majordome humain. Dans son communiqué de presse, la société indique que "CyberOne donnera naissance à davantage de scénarios d'application dans d'autres domaines", estimant que le robot agira davantage comme un outil marketing que comme un produit majeur.Source : La tribune d'Elon Musk Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des propos de Musk ?Que pensez-vous de la relation entre Musk et la Chine ?Selon vous, Musk pourrait-il avoir des démêlés avec la justice américaine en raison de cela ?