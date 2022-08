Envoyé par Jon Friedman Envoyé par

Lorsque nous parlons de collaboration à grande échelle, nous l'entendons au niveau le plus global. Une incroyable équipe de concepteurs et d'ingénieurs a passé plus d'un an à s'assurer que nos emoji pouvaient être utilisés dans n'importe quel format nécessaire. Tout comme les sous-titres sont disponibles dans différentes langues, les emoji doivent exister sous forme de fichiers SVG, PNG et JPG pour permettre une véritable polyvalence. Et pour chacun d'entre eux, une version vectorielle, plate et monochrome doit être créée pour l'évolutivité et la flexibilité.



Ce n'est pas une mince affaire quand on parle de 1 538 emoji, mais nous voulions nous assurer que chaque créateur puisse créer des expériences qui répondent aux besoins de sa communauté. Cela s'applique particulièrement aux développeurs et aux publics qui n'ont pas été inclus historiquement. Une coiffure, un afro, un sari - permettant à la majorité du monde (c'est-à-dire les Noirs et les Bruns) de s'exprimer comme ils veulent, à qui ils veulent et quand ils veulent, ce n'est pas seulement puissant, mais nécessaire.



Prenez le teint de la peau, par exemple. Avec les emoji, notre industrie a célébré l'inclusion lorsque le ton de peau Unicode jaune prescrit a été étendu pour inclure les six tons de peau de l'échelle Fitzpatrick. Développée en 1975 par le dermatologue Thomas Fitzpatrick, l'échelle classe le teint de la peau en fonction de sa tolérance au soleil. Il a finalement été appliqué aux emoji comme moyen de créer l'inclusion et même comme un excellent premier pas, il reste normatif. Il est dit ici que vous adhérez à ce que nous considérons comme un spectre inclusif utile. N'est-il pas préférable de créer des outils et des expériences de support qui permettent aux gens de concevoir leur propre spectre*?



Sortir de l'échelle de Fitzpatrick était l'une de nos motivations pour publier notre emoji Fluent open source, mais cela va bien au-delà des attributs physiques. Culture, religion, orientation sexuelle, politique, nourriture - personne ne connaît vos contextes et réalités mieux que vous et compte tenu de l'importance des emoji dans le domaine de l'expression numérique, nous voulions les rendre largement disponibles.



Donner aux créateurs les moyens de créer de superbes expériences est une chose à laquelle Microsoft s'est engagé à fond. Nos applications de conception express récemment présentées en avant-première apportent une belle conception à des scénarios avec peu ou pas de code, et restez à l'écoute pour d'autres expériences de créateurs qui seront déployées cet automne.