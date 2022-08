Des courriels compromettants

IBM préfère l'arrangement à l'amiable pour que des documents potentiellement préjudiciables ne soient pas exposés

En septembre 2018, une vaste enquête a mis en lumière les abus présumés de la discrimination fondée sur l'âge au sein de l'industrie technologique. Le rapport avait fait état de ce que IBM a licencié environ 20 000 employés américains âgés de plus de 40 ans, ce qui représente environ 60 % du total de ses suppressions d'emplois aux États-Unis pendant la période en question. L'enquête a porté sur des témoignages recueillis auprès de plus de 1100 anciens employés d'IBM. Shannon Liss-Riordan a intenté une action collective devant le tribunal fédéral de Manhattan au nom de trois anciens employés d'IBM qui affirment que l'entreprise technologique les a discriminés en raison de leur âge lorsqu'elle les a licenciés.Les documents déposés révèlent des échanges montrant une animosité à l'encontre des employés plus âgés de la part de hauts responsables de l'entreprise. Des courriels internes présentés dans le rapport montrent que des cadres d'IBM qualifient les travailleurs âgés de bébés dinosaures et discutent de plans visant à les pousser hors des bureaux de l’entreprise « et à les transformer en une espèce éteinte ». Les mêmes responsables de la société se sont en sus plaints de ce que la « main-d'œuvre d’IBM date » et qu’elle doit changer tout en mettant en avant leur frustration de voir IBM employer une part beaucoup plus faible de personnes nées entre 190 et 1990 dans sa main-d'œuvre qu'un concurrent.Les documents décrivent des objectifs d'embauche, tels que « faire évoluer la composition de l'effectif vers un pourcentage plus élevé d'embauches de professionnels jeunes » et des efforts pour « financer un afflux de professionnels précoces afin de corriger le mélange d'ancienneté ».Dans l'une des nombreuses poursuites contre IBM pour discrimination fondée sur l'âge, Big Blue a reçu l'ordre de produire des courriels internes dans lesquels l'ancienne PDG Ginny Rometty et l'ancienne vice-présidente des ressources humaines Diane Gherson discutent des efforts pour se débarrasser des employés plus âgés.Le 31 août 2020, la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC) a conclu que « des messages descendants des plus hauts gradés d'IBM ordonnant aux gestionnaires de s'engager dans une approche agressive pour réduire considérablement l'effectif des travailleurs âgés afin de faire de la place aux premières embauches professionnelles ». Pourtant, en février, IBM a nié toute « discrimination systémique fondée sur l'âge ». Nickle LaMoreaux,chez IBM, a affirmé :« La stratégie de gestion du personnel d'IBM a toujours été façonnée par un principe fondamental : avoir les bonnes compétences aux bons niveaux dans les bons postes pour soutenir nos clients. Elle n'a jamais été motivée par l'âge d'un individu ou d'un groupe d'employés.« La discrimination ou le manque de respect fondé sur l'âge - ou toute autre forme de discrimination - n'a absolument pas sa place chez IBM. Alors que nous clôturons notre recertification des lignes directrices sur la conduite des affaires pour 2022, rappelons-nous qu'elles constituent une norme de conduite à laquelle nous sommes tous tenus responsables, et qu'elles interdisent expressément la discrimination sous toutes ses formes.« Je rappelle également à tous que nous disposons de plusieurs canaux que les IBMers peuvent utiliser pour signaler des problèmes de discrimination ou de harcèlement - ou tout autre comportement contraire aux lignes directrices sur la conduite des affaires, à nos valeurs et à notre culture. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose ».Une réaction qui a suscité le scepticisme dans les discussions internes des employésSans compter que la multiplication des affaires contre IBM a prouvé le contraire.Comme dans l'affaire Lohnn, si IBM ne parvient pas à convaincre un juge de rejeter les plaintes pour discrimination fondée sur l'âge de quelqu'un à un stade précoce, la grande enseigne de la technologie cherchera probablement un arrangement à l'amiable pour éviter un procès public qui pourrait exposer des documents potentiellement préjudiciables.réglé en 2020, après l'ordonnance d'un juge de remettre les courriels des dirigeants. Il en a été de même pourégalement après une ordonnance de remise des e-mails des dirigeants. Iacano c. IBM, Keebaugh c. IBM et VanDeWeghe c. IBM, toutes les plaintes pour discrimination fondée sur l'âge, ont également été réglées.En 2019, IBM a conclu un accord avec 281 personnes sur 285 au Royaume-Uni qui ont porté plainte pour discrimination fondée sur l'âge.Aux États-Unis, 26 autres personnes qui ont affirmé qu'IBM avait fait preuve de discrimination à leur encontre en raison de leur âge n'ont pas été autorisées en juin à participer à un recours collectif en cours, Rusis contre IBM, car elles avaient précédemment signé un accord d'arbitrage avec Big Blue.Lundi, dans l'affaire Lohnn, conjointement avec Lohnn et IBM acceptant tous deux de mettre fin à leur combat juridique, le juge Liman a rendu un avis et une ordonnance indiquant si les déclarations et pièces déposées pendant le litige resteront sous scellés ou si elles seront mises à disposition, avec des expurgations limitées.Étant donné que le tribunal ne se prononcera pas sur le différend désormais réglé entre les deux parties, le juge affirme qu'il est peu utile de rendre ces documents disponibles, car ils ne serviront pas à aider le public à évaluer la fonction du tribunal en vertu de l'article III de la Constitution américaine.« Il n'y a plus d'intérêt public à accéder à des documents qui pourraient constituer la base d'une décision judiciaire », a indiqué le juge dans son opinion, ajoutant que le tribunal a également un intérêt contraire à la divulgation dans le but d'encourager un règlement.Les membres du public intéressés par ce que les dirigeants d'IBM ont réellement dit devront se contenter du texte expurgé qui a fait surface en février pour le moment.Ou presque. Il y avait un dossier judiciaire dans l'affaire Schenfeld qui décrivait les preuves par e-mail liées à l'e-mail de « bébés dinosaures » cité dans l'affaire Lohnn. Il a identifié l'auteur de l'e-mail et a déclaré que l'ancienne PDG d'IBM Ginny Rometty et l'ancienne vice-présidente des ressources humaines Diane Gherson faisaient partie des personnes impliquées dans des discussions qui révèlent « un intérêt au niveau du PDG d'alors pour changer le profil des employés d'IBM afin que cela reflète un personnel plus jeune ».Sources : documents judiciaires ( 1 2 ), communiqué d'IBM Qu'en pensez-vous ?