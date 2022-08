« Dans l'éventualité (que nous espérons improbable) où Twitter forcerait la conclusion de cet accord et où certains partenaires financiers ne viendraient pas, il est important d'éviter une vente d'urgence d'actions Tesla », a écrit Musk dans un tweet mardi soir. Les actions de Twitter ont bondi de 3,5 % pour atteindre 44,35 dollars dans les premiers échanges, mais elles étaient toujours nettement inférieures au prix de 54,20 dollars par action proposé par Musk dans son offre. Les actions Tesla étaient en hausse de près de 4 % à 882 dollars. La nouvelle intervient alors que Musk avait déclaré auparavant qu'il ne vendrait plus les actions de Tesla.Des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis montrent que ses transactions ont eu lieu entre le 5 et le 9 août, après l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla, qui s'est tenue le 4 août à Austin, au Texas. Musk a vendu pour 6,9 milliards de dollars d'actions de son entreprise de voitures électriques. Il a obtenu en moyenne 869 dollars pour ces actions, ce qui est nettement supérieur aux 628 dollars que valait l'action Tesla fin mai. L'action avait atteint son sommet de 2022, à 1 145 dollars, le 4 avril, le lendemain de la révélation par Musk de son achat de 9,2 % des actions en circulation de Twitter.Les dernières ventes d'actions Tesla effectuées par le milliardaire remontent à fin avril. À l'époque, des documents déposés auprès de la SEC ont révélé que Musk avait vendu un bloc d'actions de Tesla d'une valeur d'environ 8,4 milliards de dollars. Selon les analystes, en vendant les actions de Tesla maintenant, alors que l'action a rebondi depuis son nadir de mai, Musk évite une vente d'urgence des actions du constructeur automobile - éventuellement à un prix inférieur. Bien qu'il existe d'autres partenaires financiers, la part du prix de vente dont Musk est personnellement responsable pourrait s'élever à plus de 33 milliards de dollars.Le 8 juillet, Musk a annoncé à Twitter qu'il mettait fin à l'accord. Il a accusé Twitter de ne pas lui avoir donné toutes les informations dont il avait besoin pour procéder à l'acquisition, et d'avoir sous-estimé le nombre de bots, de spams et de faux comptes sur sa plateforme. Twitter n'était pas content et a intenté une action en justice pour s'assurer que l'accord de Musk soit conclu au prix promis, ce qui représenterait une aubaine pour nombre de ses actionnaires. À l'approche du procès, prévu pour octobre, bien que Musk tente de le repousser à 2023, il se prépare apparemment au pire scénario, à savoir être obligé de conclure l'accord.Comme Twitter l'a indiqué dans sa plainte, "les autres conditions proposées et acceptées par Musk étaient, comme il l'a dit, "favorables au vendeur". La plainte indique également qu'il n'y a pas de condition de financement ni de condition de diligence". La transaction est soutenue par des engagements étanches en matière de dette et de capitaux propres. Musk s'est personnellement engagé à hauteur de 33,5 milliards de dollars. En outre, bien qu'une indemnité de rupture d'un milliard de dollars soit prévue dans le contrat d'achat, il faut plus qu'un profond regret de la part de Musk pour se retirer de la transaction.Ou alors, il faut qu'il y ait un événement défavorable important chez Twitter ou qu'il soit établi que Musk a été matériellement trompé sur les activités de la plateforme de médias sociaux. Musk emprunte la seconde voie, arguant que Twitter est tellement infesté de bots spammeurs que ses financiers ne peuvent pas évaluer avec précision les perspectives commerciales de Twitter. Si Musk a déclaré qu'il ne vendrait plus des actions de Tesla, il est loin d'avoir atteint le montant de 33,5 milliards de dollars. De plus, certaines sources rapportent que Musk craint que certains des partenaires financiers de l'accord l'abandonnent avant le procès.Début mai, Musk avait trouvé un financement par actions auprès de 19 partenaires différents, dont le prince saoudien Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud, Qatari Holding, les sociétés de capital-risque Sequoia, le fonds de croissance DFJ, Vy Capital et la bourse de cryptomonnaies Binance. Après les actions qu'il a vendues cette semaine, Musk possèderait désormais un peu moins de 15 % du constructeur automobile.Et ces dernières ventes portent le total des actions de Tesla vendues par Musk à environ 32 milliards de dollars en moins d'un an. Enfin, mardi, il a confié qu'il rachèterait certaines de ses actions s'il ne devait pas aller jusqu'au bout de l'acquisition de Twitter. Il a également laissé entendre que si l'acquisition de Twitter n'a pas lieu, il envisagera de créer sa propre plateforme sociale, X.com.Source : Dépôts auprès de la SEC Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des ventes des actions de Tesla par Musk ?Ces ventes révèlent-elles que ses chances de gagner le procès sont minces ?Pensez-vous que la justice américaine obligera Musk à racheter Twitter ?