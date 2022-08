AppLovin propose des technologies pour permettre aux développeurs de toutes tailles de commercialiser, de monétiser, d'analyser et de publier leurs applications grâce à ses plateformes de publicité, de marketing et d'analyse mobiles MAX, AppDiscovery et SparkLabs. AppLovin exploite Lion Studios, qui travaille avec des développeurs de jeux pour promouvoir et publier leurs jeux mobiles. Fondé en 2012, AppLovin se targue d'avoir contribué à définir de nombreuses applications mobiles et studios de jeux parmi les plus populaires au monde. L'entreprise tente désormais de racheter Unity afin de renforcer sa position dans l'univers des jeux vidéo.Adam Foroughi, PDG d'AppLovin, a déclaré qu'il pensait que l'opération pourrait conduire à une croissance significative pour les entreprises et profiter aux développeurs de jeux. « Nous pensons qu'ensemble, AppLovin et Unity créent une société leader sur le marché qui a un énorme potentiel de croissance. Avec l'échelle qui vient de l'unification de nos solutions de pointe et l'innovation qui serait réalisée avec la combinaison de nos équipes, nous nous attendons à ce que les développeurs de jeux soient les plus grands bénéficiaires alors qu'ils continuent à mener le secteur des jeux mobiles vers son prochain chapitre de croissance », a-t-il déclaré.AppLovin propose une transaction entièrement en action (all-stock deal) et a offert 58,85 dollars pour chaque action d'Unity, ce qui représente une prime de 18 % par rapport au cours de clôture de lundi d'Unity. Pour rappel, les termes "all-stock deal" et "all-paper deal" sont souvent utilisés en référence aux fusions et acquisitions. Dans ce type d'acquisition, les actionnaires de la société cible reçoivent des actions de la société acquéreuse en guise de paiement, plutôt que des espèces. Selon les termes de la proposition, Unity détiendra 55 % des actions en circulation de l'entreprise combinée, soit environ 49 % des droits de vote.L'offre intervient environ un mois après que Unity a annoncé son intention d'acquérir ironSource dans une opération considérée comme une menace pour les activités d'AppLovin. En effet, ironSource est une entreprise israélienne qui développe des technologies pour la monétisation et la distribution des applications. L'objectif de l'accord avec Unity est de permettre aux créateurs, éditeurs et producteurs de publicités d'avoir de meilleurs outils à portée de mains pour garantir le succès et la monétisation du produit. De manière concrète, cela permettra aux entreprises et aux développeurs d'avoir accès aux outils Supersonic d'ironSource dans Unity.Après l'annonce, AppLovin aurait engagé des conseillers pour élaborer une offre afin de racheter Unity. Dans le cadre de l'accord proposé, le directeur général d'Unity, John Riccitiello, deviendra le PDG de l'entreprise issue de la fusion, tandis que le directeur général d'AppLovin, Adam Foroughi, prendra le rôle de directeur de l'exploitation. Cependant, le conseil d'administration d'Unity devra mettre fin à l'accord avec ironSource s'il veut poursuivre une fusion avec AppLovin. Le rachat d'ironSource donne aux créateurs plus d'outils pour développer et monétiser leurs applications, mais celui proposé par AppLovin offrirait des avantages similaires aux développeurs.Unity a déclaré que son conseil d'administration évaluerait l'offre d'AppLovin. Mais selon certains, Unity devrait refuser l'offre d'AppLovin. « Le prix proposé pour Unity semble bien inférieur à sa valeur intrinsèque, et nous nous attendons à ce qu'Unity le rejette pour cette raison. Nous pensons que l'interférence avec l'acquisition d'ironSource est problématique, et amènera le conseil d'administration d'Unity à faire très attention avant d'accepter une vente pure et simple », a déclaré Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities. Unity a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel de 297 millions de dollars, en hausse de 9 % sur un an.Unity est le moteur de milliers de jeux sur consoles, PC et mobile. Lorsqu'il s'agit d'applications mobiles, Unity est surtout connu pour être le logiciel derrière des titres mobiles à gros budget comme Pokémon Go, Animal Crossing: Pocket Camp, Call of Duty: Mobile et Monument Valley. Toutefois, la société affirme que son logiciel fait tourner plus de 70 % des principaux jeux mobiles et que plus de 50 % des nouveaux jeux mobiles sont créés à l'aide du moteur de jeu Unity. Les actions d'AppLovin - basé à Palo Alto, en Californie, et qui est entrée en bourse l'année dernière - ont chuté de 10,29 % mardi. Les actions d'ironSource ont chuté de 11,21 %.Si Unity décide de se retirer de l'accord avec ironSource, ce dernier pourrait recevoir 150 millions de dollars d'indemnité de rupture. En outre, la proposition d'AppLovin intervient également après que les développeurs de jeux et les fabricants de consoles ont mis en garde contre un ralentissement du secteur. Les joueurs se tournent davantage vers des activités en plein air après que les pays ont commencé à assouplir les restrictions prises pendant la pandémie du coronavirus. À titre d'exemple, les géants du jeu vidéo ont connu un deuxième trimestre 2022 médiocre. D'autres facteurs sont également à l'origine de ce ralentissement.Plusieurs grandes entreprises de l'industrie du jeu vidéo, dont Microsoft, Sony et Nintendo, ont affiché des résultats médiocres dans leurs activités de jeu respectives. Ces chiffres reflètent une contraction générale des dépenses des consommateurs en matière de jeux vidéo. « La croissance du marché global des jeux vidéo s'est récemment ralentie, car les possibilités de sortir de chez soi se sont multipliées, les infections par le coronavirus ayant diminué sur les principaux marchés », a déclaré Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise en juillet.Sony a annoncé une baisse de 2 % des ventes liées aux jeux en glissement annuel au cours du dernier trimestre, tandis que les bénéfices d'exploitation ont plongé de près de 37 %. L'entreprise a publié des perspectives sombres, en réduisant de 16 % ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Elle a également annoncé que le temps de jeu total des joueurs de PlayStation a baissé de 15 %. Chez le rival Microsoft, les recettes globales des jeux ont chuté de 7 % en glissement annuel. Les ventes de consoles Xbox de la société ont chuté de 11 %, tandis que les revenus des contenus et services de jeux ont baissé de 6 %.Dans un contexte de baisse des valorisations technologiques, les fusions et acquisitions deviennent de plus en plus populaires, et les jeux ne font pas exception. Microsoft devrait conclure l'année prochaine l'acquisition de la société de jeux Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, mais l'opération n'a pas été sans susciter l'attention des actionnaires et des régulateurs.Par ailleurs, Unity aurait conclu un accord d'un milliard de dollars pour créer une coentreprise en Chine. Les partenaires de cette entreprise, qui s'appellera Unity China, comprendraient des géants de la technologie comme ByteDance, la société mère de TikTok, Alibaba et bien d'autres. L'accord devrait aider Unity à développer des versions locales de ses produits pour les développeurs de jeux.Source : Proposition d'AppLovin Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la proposition d'AppLovin ?En quoi cette fusion pourrait être avantageuse pour Unity ?Que pensez-vous du rachat d'ironSource par Unity ? Unity devrait-il rompre l'accord ?En quoi une fusion avec AppLovin pourrait être bénéfique pour les utilisateurs des plateformes d'Unity et d'AppLovin ?