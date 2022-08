GitLab prévoit de supprimer automatiquement les projets s'ils sont inactifs depuis un an et appartiennent à des utilisateurs de son niveau gratuit. Selon des informations évoquées par un média américain, ces projets représentent jusqu'à un quart des coûts d'hébergement de GitLab et la suppression automatique des projets pourrait permettre au service de collaboration de codage sur le cloud d'économiser jusqu'à 1*million de dollars par an. La politique a donc été suggérée pour aider les finances de GitLab à rester viables.Des personnes au courant de la situation, qui ont demandé l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à en discuter avec les médias, ont déclaré que la politique devrait entrer en vigueur en septembre 2022.GitLab est conscient du potentiel d'opposition furieuse au plan, et donnera donc aux utilisateurs des semaines ou des mois d'avertissement avant de supprimer leur travail. Un seul commentaire, commit ou même une seule issue (une demande de changement sur votre système qui couvre la création, la modification pour changement de fonctionnement, la modification pour correction de fonctionnement erroné, la suppression) publié sur un projet pendant une période de 12 mois suffira à maintenir le projet en vie.Certains membres de la communauté GitLab au sens large craignent que la politique ne voie les projets disparaître avant que les utilisateurs aient la possibilité d'archiver le code sur lequel ils s'appuient. Comme de nombreux projets open source sont largement utilisés, il est à craindre que la décision n'ait un impact négatif considérable.Geoff Huntley, un défenseur de l'open source et un membre de la communauté open.Net, a décrit la politique comme « absolument délirante ». « Le code source ne prend pas beaucoup d'espace disque », a-t-il déclaré. « Que quelqu'un supprime tout ce code, c'est la destruction de la communauté. Ils vont détruire leur marque et leur bonne volonté ».« Les gens hébergent leur code là-bas parce qu'il y a cette idée qu'il sera accessible au grand public pour le réutiliser et le remixer », a-t-il ajouté. « Bien sûr, il n'y a aucune garantie qu'il y sera toujours hébergé, mais les règles non écrites de l'open source sont que vous rendez le code disponible et que vous ne le supprimez pas ».« Nous avons eu des mainteneurs qui ont retiré du code et il y a eu une énorme indignation de la communauté à ce sujet », a-t-il déclaré, soulignant que d'autres projets qui dépendent d'un produit supprimé en souffriront.« Toutes les dépendances ne peuvent pas compiler », a-t-il déploré.Huntley a également contesté la notion d'inactivité d'un dépôt : « Le logiciel est écrit et ensuite c'est fait. Quand vous atteignez un point de perfection, cela le rend-il inactif ? »Le niveau gratuit de GitLab offre 5 Go de stockage, 10 Go de transferts de données et 400 minutes CI/CD par mois, plus cinq utilisateurs par espace de noms. Gitlab promeut ouvertement son niveau gratuit en tant qu'outil de recrutement et de fidélisation des clients.« Des utilisateurs gratuits fidèles et heureux deviennent les défenseurs de GitLab, ce qui attire plus d'utilisateurs et renforce notre marque », indique l'entreprise sur sa page de tarification. « Nous voyons souvent des utilisateurs de GitLab pour des projets personnels puis devenir des champions internes pour inciter leurs employeurs à acheter GitLab. Cette utilisation personnelle -> utilisation organisationnelle croisée et croissance ascendante ne peut se produire sans notre produit gratuit ».Le document du modèle de tarification indique également*: « Les utilisateurs gratuits augmentent notre base d'utilisateurs totale, et une large base d'utilisateurs rend les outils/API/intégrations tiers plus susceptibles de prendre en charge GitLab, de développer notre écosystème et d'améliorer le statut de notre plateforme », et suggère que les utilisateurs gratuits baisse des coûts d'acquisition de clients.Pourtant, la société prévoit de décourager doucement une certaine utilisation du produit gratuit, avec le contrôle des coûts comme objectif principal.Comprenez-vous la décision de Gitlab ? Qu'en pensez-vous ?Partagez-vous l'opinion de Geoff Huntley qui s'oppose à cette mesure et la voit comme une « trahison » d'une règle tacite sur la disponibilité du code open source ?