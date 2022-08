Des mesures de sécurité prioritaires à prendre

Les pirates, semble-t-il ont réussi à voler à la fois la propre crypto de Solana (SOL) et certaines compatibles avec la blockchain Solana, comme le stablecoin USD Coin (USDC). Comme l'attaque est en cours, la valeur des actifs volés n'est pas claire, mais les rapports d'analystes indépendants et de sociétés de sécurité comme PeckShield estiment que les pertes s'élèvent à 8 millions de dollars.La cryptomonnaie Solana devait faire partie des jetons numériques les plus prometteurs du secteur, à l'aube du "Web 3", des NFT, et de ses nouveaux échanges dans les mondes virtuels du Metaverse. L'altcoin (jeton alternatif) SOL a été créé en 2018 pour concurrencer les succès du bitcoin et de son rival l'ether. En terme de poids sur le marché des cryptos toujours dominé par le protocole Bitcoin (446 milliards de dollars de valorisation), Solana se classe au 9e rang des cryptomonnaies, à plus de 13 milliards de dollars de valorisation, selon le site Cryptoslate.Solana a connu des incidents de sécurité par le passé, notamment des spams et des attaques par déni de service distribué (DDoS). Dans le même temps, la société prend également des dépôts pour le téléphone Saga qui, selon elle, sera lancé l'année prochaine avec un support intégré pour les applications décentralisées du réseau. Un premier piratage impliquant Solana a eu lieu en février dernier entre des protocoles informatiques pour des services de finance décentralisée (DeFi) et des portefeuilles numériques. La somme de 320 millions de dollars au total, avaient finalement pu être récupérées suite à des négociations avec le hacker, rapportait Bloomberg.Le compte Twitter officiel de Solana indique maintenant qu'environ 8 000 portefeuilles (contre 7 767 auparavant) semblent avoir été touchés par l'attaque, y compris ceux exploités par des tiers, Phantom et Slope. La société n'a pas expliqué la cause de l'attaque, mais a noté qu'il n'y avait aucune preuve que les portefeuilles matériels (ceux qui ne sont pas connectés à Internet) avaient été affectés.Dans un tweet, la mise à jour du statut de l'entreprise indique : « Il ne semble pas s'agir d'un bug du code central de Solana, mais d'un logiciel utilisé par plusieurs portefeuilles logiciels populaires parmi les utilisateurs du réseau ».Sur Twitter, cependant, le cofondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, a donné un peu plus de détails, suggérant que le piratage semblait être une attaque de la chaîne d'approvisionnement ciblant à la fois les applications iOS et Android (ce qui signifie que les attaquants ont exploité une certaine faiblesse dans les applications connectées ou les extensions de navigateur). Les transactions sont signées avec les clés privées des utilisateurs, ce qui suggère que les attaquants ont d'une manière ou d'une autre compromis la phrase de démarrage qui est utilisée pour sécuriser leurs portefeuilles.Rapatriez vos fonds sur un stockage froid. Après avoir été vérifier que votre wallet n’a pas été concerné par le hack, un transfert de vos fonds vers un stockage froid pourrait se révéler être une bonne idée. En effet, des éléments qui remontent à l’heure actuelle, le piratage ne semble pas concerner les stockages froids (hardware wallet). Ainsi, si vous disposez d’une clef Ledger, NGrave ou Trezor, prenez quelques minutes pour rapatrier vos actifs.Si vous ne disposez pas de portefeuille froid, une solution provisoire pourrait être de transférer vos tokens vers une plateforme centralisée (CEX) comme Binance ou FTX. Même si certains y trouveront à redire, déléguer pour un temps la conservation et la sécurité de vos actifs à un acteur bien réputé vous permettra d’attendre plus sereinement que la tempête passe.Résiliez les autorisation d’accès à vos portefeuilles. Pensez à résilier l’ensemble des autorisations d’accès à votre portefeuille de navigateur. Ces dernières restent souvent ouvertes après un mint de NFT ou une interaction avec un smart contract. Il s’agit là de chemins d’accès parfait pour accéder à vos fonds. Vous trouverez l’outil permettant la levée de ces autorisations dans les paramètres de votre wallet.Les moments de stress et d’inquiétude rendent plus vulnérables et si vous échappez au piratage principal, faites en sorte de ne pas tomber dans les embuscade de ceux qui tenteront de se faire passer pour un service client, ou une société de conseil, pour accéder à vos fonds, à la faveur du stress ambiant. Hors réseaux et sites officiels, ne croyez personne sur parole, tout spécialement sur les réseaux sociaux et ne confiez jamais d’informations stratégiques à quiconque comme une clef privée ou un mot de passe par exemple.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?