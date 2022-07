« La désinformation liée à la Covid-19 a présenté des risques uniques pour la santé et la sécurité publiques au cours des deux dernières années et plus. Pour assurer la sécurité de nos utilisateurs, tout en leur permettant de discuter et de s'exprimer sur ce sujet important, nous avons élargi notre politique de désinformation nuisible dans les premiers jours de l'épidémie en janvier 2020 », a écrit Meta dans un billet de blogue mardi. Les fausses informations sur la Covid-19, notamment les fausses affirmations sur le masquage, la distanciation sociale et la transmissibilité du virus, présentent un risque de "dommage physique imminent pour les gens".Qu'il s'agisse de remèdes à l'eau de Javel ou de mouvements anti-masques, Meta n'a jamais réussi à maîtriser les quantités massives de fausses informations sur ses plateformes. C'est en partie un problème d'échelle, car contrôler une population de plusieurs milliards de personnes en ligne est une chose très difficile. Mais, selon les critiques, il s'agit également d'un manque de volonté, car Facebook et d'autres plateformes technologiques veulent être considérés comme des bastions de la liberté d'expression, quelles que soient les conséquences potentiellement mortelles. Ainsi, Meta tente désormais d'alléger sa politique sur la désinformation.Dans une lettre adressée au Conseil de surveillance de l'entreprise, Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, demande si les politiques liées à la Covid-19 qui ont été mises en place au début de la pandémie sont toujours nécessaires. « Avec l'évolution de la pandémie, le moment est venu pour nous de demander l'avis du Conseil de surveillance sur les mesures que nous avons prises pour lutter contre la désinformation sur la Covid-19, notamment pour savoir si celles qui ont été introduites dans les premiers jours d'une crise mondiale extraordinaire restent la bonne approche pour les mois et les années à venir », a écrit Clegg.Il affirme qu'à la suite de l'expansion de sa politique sur la désinformation, Meta a supprimé plus de 25 millions de message, de vidéos et de commentaires sur le virus depuis le début de la pandémie. Des centaines de millions d'autres messages auraient fait l'objet d'avertissements de la part des vérificateurs de faits. Meta a déclaré qu'il est toujours "engagé dans la lutte contre la désinformation sur la Covid-19" et demande au conseil s'il existe de meilleures façons de la contrer, comme l'étiquetage ou la rétrogradation du contenu dans les flux des utilisateurs. Cependant, la lettre de Clegg a été vivement critiquée par la communauté.Les critiques estiment que ce n'est pas le bon moment pour alléger les mesures prises contre la désinformation sur la Covid-19. Au contraire, ils pensent qu'il faudrait trouver davantage de moyens pour assurer la sécurité physique des utilisateurs des plateformes en ligne, car la pandémie n'a pas reculé aux États-Unis comme dans certains pays. Selon l'antenne du CDC (The Centers for Disease Control and Prevention), aux États-Unis, il y a plus de 120 000 nouveaux cas par jour en moyenne. Toutefois, Clegg a justifié sa lettre en déclarant que les conseils des responsables de la santé publique sont plus facilement disponibles aujourd'hui.« Le monde a considérablement changé depuis 2020 », a-t-il déclaré. Dans sa lettre, Meta a également déclaré qu'il souhaitait trouver un équilibre entre le besoin de restrictions de sécurité sur les fausses informations nuisibles et sa conviction que les gens doivent avoir le droit de s'exprimer librement. « Meta est attaché à la liberté d'expression et nous pensons que nos applications sont un moyen important pour les gens de faire entendre leur voix. Mais certaines fausses informations peuvent entraîner un risque imminent de préjudice physique, et nous avons la responsabilité de ne pas laisser ce contenu proliférer », indique la lettre.« Mais il n'est pas facile de résoudre les tensions inhérentes entre la liberté d'expression et la sécurité, surtout lorsqu'on est confronté à des défis sans précédent et en évolution rapide, comme c'est le cas avec la pandémie. C'est pourquoi nous demandons l'avis du Conseil de surveillance dans cette affaire. Ses conseils nous aideront également à répondre aux futures urgences de santé publique », a ajouté Meta. Par contre, pour les analystes, Meta, qui a lutté tout au long de la pandémie et a fait face aux critiques de presque tout le monde pour ses politiques, est prêt à en finir avec la suppression des fausses informations sur sa plateforme.Alors, Meta ne devrait-il pas simplement interdire indéfiniment le partage de ce contenu sur ces plateformes ? Si la science est établie, comme Meta l'a fait en mettant en place les blocs actuels, alors il ne devrait pas y avoir de changement - à moins, bien sûr, que l'ampleur du travail nécessaire pour contrôler ces contenus soit trop importante pour être gérée en permanence. Ce qui est une préoccupation en soi et amène se demander à la profondeur de la désinformation sur Facebook. Si Meta n'est pas en mesure d'arrêter la propagation de la désinformation, cela semble problématique et devrait être abordé d'une autre manière.Par exemple, une partie du problème avec la montée du scepticisme sur le changement climatique est que les médias grand public ont permis aux arguments contre-scientifiques d'être partagés via leurs plateformes et leurs publications, sous le prétexte de fournir des points de vue "alternatifs". Toutefois, il est peu probable que vous voyiez une publication grand public partager un rapport expliquant que la gravité n'existe pas ou que la météo est contrôlée par les émotions humaines, car le changement climatique fait l'objet d'un consensus au sein de la majorité de la communauté scientifique mondiale.Selon les critiques, la capacité des gens à partager et à s'engager dans de tels arguments, à l'échelle de Facebook, est probablement l'une des principales raisons de cette situation. En gardant cela à l'esprit, Meta devrait se référer à ses propres déclarations et à sa responsabilité de ne pas laisser proliférer des informations erronées pouvant entraîner un risque imminent de dommage physique, et non pas revoir les normes actuelles pour voir s'il est possible de les assouplir maintenant que la situation est plus stable.Selon les données du ministère américain de la Santé, environ 38 000 Américains seraient toujours hospitalisés en raison de la Covid-19 chaque semaine, et 198 000 personnes seraient mortes de la Covid-19 rien qu'en 2022. Cela ne semble pas être le moment idéal pour revoir les politiques en la matière.Source : Meta Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet de Meta d'assouplir ses règles en matière de désinformation sur la Covid-19 ?Selon vous, est-il bien d'assouplir ces règles ou est-ce le moment de les renforcer afin d'éviter une résurgence de la pandémie ?Pensez-vous que les mesures prises pour lutter contre la désinformation sur la Covid-19 sont contradictoires à la liberté d'expression ?Pensez-vous que l'observation des règles liées à la désinformation sur la Covid-19 demande un travail considérable aux équipes de Facebook ?