En juin, la Cour suprême a annulé le droit à un avortement légal établi par l'affaireen 1973. Dans une décision avec 6 voix pour et 3 contre, le tribunal a voté pour annuler la décision d'un tribunal inférieur dans l'affaire, confirmant une Loi du Mississippi interdisant les procédures d'avortement après 15 semaines de gestation. Plus important encore, la décision a supprimé toute restriction constitutionnelle aux lois interdisant les procédures d'avortement.Rédigée par le juge Alito, la décision majoritaire est directe sur les implications de la décision : « La Constitution ne confère pas le droit à l'avortement », lit-on. « Roe et Casey sont annulés et le pouvoir de réglementer l'avortement est rendu au peuple et à ses représentants élus ».La décision de la Cour suprême ne rend pas l'avortement illégal aux États-Unis - elle laisse plutôt la décision aux gouvernements des États individuels. Un certain nombre d'États ont immédiatement restreint les droits à l'avortement, notamment la Louisiane, le Missouri et le Kentucky. D'autres États, dont la Californie, où Google a son siège social, se sont engagés à protéger le droit à l'avortement à l'intérieur de leurs frontières.Aussi, très vite, les entreprises technologiques, ainsi que celles d'autres industries, ont critiqué cette décision et affiché leur soutien à leurs employées. Chez Google par exemple, la directrice des ressources humaines de Google, Fiona Cicconi, a envoyé un e-mail à l'ensemble du personnel aux employés les informant de la réponse de Google à la décision. Entre autres choses, l'e-mail souligne que les Googleurs peuvent « demander une relocalisation sans justification » et que les personnes en charge du processus de relocalisation « seront conscientes de la situation » lors de l'évaluation de leurs demandes. Dans un e-mail d'août dernier rapporté par Bloomberg, Google a déclaré aux employés que sur 10 000 demandes au cours des derniers mois pour travailler à distance ou déménager, 85 % avaient été approuvées.Voici la lettre en entier :Salut tout le monde,Ce matin, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision dans Dobbs v. Jackson Women's Health Organization qui annule Roe v. Wade.C'est un changement profond pour le pays qui affecte profondément beaucoup d'entre nous, en particulier les femmes. Chacun répondra à sa manière, qu'il s'agisse de vouloir de l'espace et du temps pour encaisser la décision, de s'exprimer, de faire du bénévolat en dehors du travail, de ne pas vouloir en discuter du tout ou de toute autre chose. Soyez conscient de ce que vos collègues peuvent ressentir et, comme toujours, traitez-vous les uns les autres avec respect.L'équité est extrêmement importante pour nous en tant qu'entreprise, et nous partageons nos inquiétudes quant à l'impact que cette décision aura sur la santé, la vie et la carrière des personnes. Nous continuerons à travailler pour rendre les informations sur les soins de santé génésique accessibles à travers nos produits et poursuivrons notre travail pour protéger la vie privée des utilisateurs.Pour aider les Googleurs et les personnes à leur charge, notre régime d'avantages sociaux et notre assurance maladie aux États-Unis couvrent les procédures médicales hors de l'État qui ne sont pas disponibles là où un employé vit et travaille. Les Googleurs peuvent également demander une relocalisation sans justification, et ceux qui supervisent ce processus seront au courant de la situation. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez vous connecter en 1:1 avec un consultant en ressources humaines via [lien vers l'outil interne expurgé].Nous organiserons des sessions d'assistance pour les Googleurs aux États-Unis dans les prochains jours. Ceux-ci seront publiés sur Googler News.N'hésitez pas à vous appuyer sur votre communauté Google dans les jours à venir et continuez à prendre bien soin de vous et des autres.Le porte-parole de Google, Nicolas Lopez, a confirmé « qu'il n'y a eu aucun changement » dans la politique de relocalisation de l'entreprise pour faire suite à la décision de la Cour suprême. Cela signifie que Google ne fait que rappeler aux employés leurs options, plutôt que de leur offrir un nouvel avantage.L'industrie technologique s'est inquiétée que la police puisse obtenir des mandats pour disposer de l'historique de recherche des clients, la géolocalisation et d'autres informations révélant des projets d'interruption de grossesse. Aussi, plus tôt ce mois-ci, Google a indiqué qu'il allait supprimer les données de localisation indiquant lorsque les utilisateurs se rendent dans une clinique d'avortement, après avoir craint qu'une piste numérique puisse informer les forces de l'ordre si une personne interrompait illégalement une grossesse.Google a déclaré qu'il continuerait à rejeter les demandes de données inappropriées ou trop larges du gouvernement, sans faire référence à l'avortement.La société a déclaré que l'historique de localisation d'un compte Google était désactivé par défaut.À compter des semaines à venir, pour ceux qui utilisent l'historique de localisation, les entrées indiquant des lieux sensibles, notamment les centres de fertilité, les cliniques d'avortement et les centres de traitement de la toxicomanie, seront supprimées peu de temps après une visite.Les démocrates du Congrès exhortent Google à empêcher les recherches de cliniques d'avortement de renvoyer des résultats et des publicités qui dirigent les utilisateurs vers des établissements qui s'opposent à la procédure, affirmant que des résultats de recherche trompeurs sur l'endroit où se faire avorter pourraient mettre la santé des femmes en danger.Le sénateur Mark Warner et la représentante Elissa Slotkin ont déclaré que si Google n'empêche pas les cliniques anti-avortement d'apparaître dans les résultats de recherche Google et Maps pour les services d'avortement, l'entreprise devrait étiqueter les résultats de recherche pour indiquer clairement si une clinique dans son résultats fournit en fait des avortements, selon une lettre envoyée plus tôt ce mois-ci au PDG de Google, Sundar Pichai, qui a été signée par plus de 20 législateurs. « Orienter les femmes vers de fausses cliniques qui font le trafic de fausses informations et ne fournissent pas de services de santé complets est dangereux pour la santé des femmes et porte atteinte à l'intégrité des résultats de recherche de Google », indique la lettre.Les experts en sécurité en ligne ont également exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que les données personnelles d'une femme puissent être utilisées pour faire appliquer les lois sur la criminalisation de l'avortement dans les États dotés de telles lois. Ils ont également soulevé des inquiétudes concernant la désinformation sur les avortements et le contrôle des naissances et les publicités trompeuses des «centres de grossesse de crise» qui ciblent les femmes enceintes mais s'opposent aux avortements.Les auteurs de la lettre ont cité des recherches duà but non lucratif montrant que certaines recherches Google dans des États dotés de soi-disant, ou des lois qui bloqueraient l'avortement en cas d'annulation de, dirigent les utilisateurs vers cliniques anti-avortement. Dans ces États, 11% des résultats de recherche Google pour « clinique d'avortement près de chez moi » et « pilule abortive » répertorient les cliniques qui ne proposent pas d'avortements ou qui tentent de décourager les avortements, selon la lettre. La recherche a également montré que les cliniques anti-avortement représentaient 37% des résultats de Google Maps pour les services d'avortement dans ces États, ont écrit les législateurs.« Quelles mesures supplémentaires Google prendra-t-il pour s'assurer que les utilisateurs reçoivent des informations exactes lorsqu'ils recherchent des services de soins de santé comme l'avortement sur Google Search et Google Maps lorsque les utilisateurs recherchent "clinique d'avortement", "pilule abortive" ou des termes similaires », ont écrit les législateurs dans leur lettre.Dans une lettre mettant en tête de fil le procureur général de Virginie Jason Miyares, les législateurs républicains ont repoussé les appels antérieurs des démocrates et ont affirmé que la décision de Google de modérer ses résultats « constituerait une grave atteinte au principe de la liberté d'expression ». Les républicains ont ensuite dénoncé les efforts démocrates précédents pour faire pression sur l'entreprise avant de procéder, apparemment sans ironie, à menacer Google s'ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient.« Nous souhaitons dire très clairement à Google et aux autres acteurs du marché qu'il éclipse : si vous ne résistez pas à cette pression politique, nous agirons rapidement pour protéger les consommateurs américains de cet axe dangereux du pouvoir des entreprises et du gouvernement », ont écrit les législateurs.Si Google choisit de modifier les résultats de recherche, les républicains disent qu'ils mèneront des enquêtes pour déterminer si les actions violent ou non les lois antitrust ou de discrimination religieuse. En d'autres termes, ne modérez pas vos résultats de recherche… sinon vous vous exposez à des répercussions.Les procureurs républicains n'ont pas nécessairement tort de dire que limiter les recherches sur les cliniques anti-avortement serait essentiellement discriminatoire à l'encontre des soi-disant groupes pro-vie, mais cette manipulation apparente du marché fait également partie intégrante du fonctionnement fondamental des moteurs de recherche. Google, et à peu près tous les autres moteurs de recherche, ne sont tout simplement pas neutres en termes de valeur. Google a réussi à se positionner comme un quasi-monopole de la recherche tout en amassant des milliers de milliards de dollars dans le processus, en particulier grâce à ses prouesses à diriger les utilisateurs vers des informations précieuses pour leurs requêtes. Dans le cas des femmes enceintes à la recherche de services d'avortement au milieu d'une incertitude juridique frénétique, les cliniques anti-avortement sont peut-être le résultat le moins pertinent qu'elles peuvent éventuellement offrir.Google a déjà montré une certaine volonté de se lancer dans le débat. Plus tôt ce mois-ci, après des semaines d'incertitude, le géant de la recherche a annoncé qu'il supprimerait l'historique de localisation des personnes voyageant pour bénéficier de services d'avortement.