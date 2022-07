Curl est une interface en ligne de commande, destinée à récupérer le contenu d'une ressource accessible par un réseau informatique. La ressource est désignée à l'aide d'une URL et doit être d'un type supporté par le logiciel. Le logiciel permet de créer ou modifier une ressource (contrairement à wget), il peut ainsi être utilisé en tant que client REST.Le programme Curl implémente l'interface utilisateur et repose sur la bibliothèque logicielle libcurl, développée en langage C. Celle-ci est ainsi accessible aux programmeurs qui veulent disposer des fonctionnalités d'accès au réseau dans leurs programmes. Des interfaces ont été créées dans de nombreux langages (C++, Java, .NET, Perl, PHP, Ruby...).Le Fonds FOSS de Microsoft offre un moyen direct aux ingénieurs de Microsoft de participer au processus de nomination et de sélection afin d'aider les communautés et les projets qui les passionnent. « L'Open Source permet aux produits et services Microsoft d'offrir à nos clients le choix, la technologie et la communauté », déclare Microsoft.Un projet du Microsoft Open Source Programs Office, le FOSS Fund fournit des parrainages de 10 000 $ à des projets open source sélectionnés par les employés de Microsoft. Afin de favoriser une culture de contribution ouverte au sein de Microsoft, les employés peuvent sélectionner des projets pour le fonds lorsqu'ils participent à des projets qui ne sont pas régis par Microsoft.« Cela peut sembler un peu étrange, mais normalement j'envoie une notification par e-mail aux gagnants des projets, mais quelqu'un m'a fait remarquer que j'ai omis de notifier à Curl qu'il avait gagné (et je n'ai pas pu trouver d'historique des contacts). En conséquence, je présente mes sincères excuses maintenant ! - Je suis heureux de vous informer maintenant, même si les paiements ont déjà commencé », a déclaré Emma Irwin, responsable de programme chez Microsoft.Les projets sélectionnés pour le Fonds FOSS de Microsoft reçoivent 10 000 dollars de Microsoft, choisis par tous les contributeurs open source de Microsoft qui participent à la sélection. Les nominations sont acceptées tous les jours, et les projets sont sélectionnés tous les mois. « Microsoft est fier de participer plus que jamais aux communautés open source, que ce soit en contribuant à des projets, en publiant de nouveaux projets open source ou en utilisant l'open source pour que nos produits et services fonctionnent mieux pour le monde et nos clients », déclare Microsoft.Pour l’entreprise fondée par Bill Gates, le Fonds FOSS pourra aider à se connecter à un nouvel ensemble de projets qu’elle n'aurait peut-être pas pensé à financer dans le passé. « Alors que Microsoft et ses nombreuses équipes sponsorisent tout, des conférences sur l'open source à la contribution à des fondations telles que l'Open Source Initiative (OSI) et à des groupes industriels tels que la Linux Foundation, nous espérons que le Fonds FOSS pourra nous aider à nous connecter à un nouvel ensemble de projets que nous n'aurions peut-être pas pensé à financer dans le passé, en apportant une valeur réelle aux communautés et aux projets qui contribuent à faire fonctionner les produits et services Microsoft et nos clients ».Quel est votre avis sur le sujet ?:feche: GNOME est le gagnant du Fonds FOSS de Microsoft, le projet open source va recevoir 10 000 dollars de Microsoft, conspiration, prise de contrôle, générosité, ou simplement méritocratie ?