Prototype historique de l'ordinateur qui a tout déclenché : le prototype d'ordinateur Apple-1 de Steve Jobs, soudé à la main par Steve Wozniak sur une carte de circuit imprimé unique « Apple Computer A ». Le 22 juillet, l'enchère atteignait près de 230 000 dollars et il reste près d'un mois avant la fin de la vente, le 18 août. Le prototype a été utilisé pour obtenir la première commande importante de Steve Jobs et Steve Wozniak en 1976, lorsque les fondateurs d'Apple ont fait une démonstration de l'appareil au propriétaire d'un magasin d'informatique, Paul Terrell, selon la liste des enchères.L'année dernière, un ordinateur Apple-1 rare, construit dans la maison de Steve Jobs, a été vendu aux enchères pour 400 000 dollars. Il s'agissait de l'un des 200 ordinateurs conçus par Wozniak. Un autre Apple-1 a été vendu pour 470 000 dollars à Londres en 2020. « Peu d'artefacts Apple peuvent être considérés comme aussi rares, anciens ou historiques que ce prototype Apple-1, qui a passé de nombreuses années sur la propriété du 'Garage Apple'... », indique l'annonce. En 1976, Steve Jobs a utilisé ce prototype pour faire une démonstration de l'Apple-1 à Paul Terrell, propriétaire de The Byte Shop à Mountain View, en Californie, l'un des premiers magasins d'ordinateurs personnels au monde.Cette démonstration a donné lieu à la première grosse commande d'Apple Computer et a changé le cours de l'entreprise : ce que Jobs et Woz avaient conçu comme une partie d'un kit de bricolage à 40 dollars pour les amateurs est devenu, à la demande de Terrell, un ordinateur personnel entièrement assemblé vendu 666,66 dollars. Wozniak relativisera plus tard la commande de Terrell pour cinquante Apple-1 : « C'était le plus grand épisode de toute l'histoire de la société. Rien, dans les années qui ont suivi, n'a été aussi important et aussi inattendu ».Le tableau a été mis en correspondance avec des photographies Polaroid prises par Paul Terrell en 1976 montrant le prototype en cours d'utilisation, publiées pour la première fois par Time Magazine en 2012 et également couvertes par Achim Baqué de l'Apple-1 Registry. Ce prototype Apple-1, répertorié sous le numéro 2 dans le registre Apple-1 et considéré comme « perdu » jusqu'à récemment, a été examiné et authentifié en 2022 par l'expert Apple-1 Corey Cohen. Il est accompagné du rapport notarié de treize pages de Cohen.L'état actuel de la carte permet de mieux comprendre le jugement que Steve Jobs portait sur elle : il considérait le prototype non pas comme un objet à conserver, mais comme un objet à réutiliser. Plusieurs des circuits intégrés ont été retirés de leur socle, tout comme le microprocesseur et d'autres composants, vraisemblablement pour être utilisés sur les premiers ordinateurs Apple-1.La carte semble avoir été endommagée par une pression en haut à droite, ce qui a entraîné une fissure qui va de la zone adjacente à l'alimentation électrique au-dessus de D12 jusqu'au bas de la carte à droite de A15. La pièce manquante est présumée avoir été jetée, mais peut être réimaginée grâce aux photographies de Paul Terrell de la carte complète. L'une des caractéristiques distinctives du prototypeétait l'utilisation de trois condensateurs Sprague Atom orange, plutôt que les condensateurs familiers "Big Blue" utilisés sur l'Apple Computer 1 de production.Les différences qui subsistent entre ce prototype et les Apple-1 de production incluent le texte sur le côté gauche de la carte (le prototype indique, alors que le modèle de production indique), et la population d'un circuit d'horloge en haut à gauche, qui aurait permis à l'ordinateur de fonctionner avec des processeurs Motorola 6800 ou MOS 6501.Bien que la production des circuits imprimés de l'ordinateur Apple-1 ait conservé cette zone (dans un rectangle marqué), elle n'a pas été remplie. La version de production de l'Apple-1 était livrée avec un processeur 6502, qui possédait un oscillateur d'horloge intégré rendant inutile le circuit de synchronisation externe. Ce prototype d'Apple-1 n'a pas non plus le revêtement de protection vert et l'étiquetage des pièces en sérigraphie blanche que l'on trouve sur les Apple-1 de production.Une autre caractéristique importante de ce prototype est qu'il semble avoir été soudé à la main par Steve Wozniak, dont la technique inhabituelle à "trois mains" : fil dans une main, fer à souder dans l'autre, et soudure dans la bouche est évidente dans les "bulles" serrées formées au niveau des connexions soudées. Plusieurs corrections de circuit « point à point » ont été apportées au dos du prototype pour rendre le système fonctionnel, et les révisions appropriées ont été incorporées dans la première série de circuits imprimés de l'Apple-1. La disposition des pistes de circuit sur la carte prototype diffère donc de celle du circuit imprimé de production.Peu d'artefacts Apple peuvent être considérés comme aussi rares, précoces ou historiques que ce prototype Apple-1, qui a passé de nombreuses années sur la propriété « Garage Apple », un site désormais ancré dans le folklore des entreprises américaines, où deux héros improbables ont fondé un empire. En outre, il est l'incarnation parfaite de la symbiose entre Steve Jobs, Steve Wozniak et la Silicon Valley : l'homme d'affaires brillant, l'Einstein de l'électronique et l'infrastructure dans laquelle ils ont prospéré. Sans Steve Wozniak, Steve Jobs n'avait pas de produit, il a failli rejoindre une entreprise commercialisant des balances en carton.Sans Steve Jobs, Steve Wozniak n'avait pas de marché, il avait déjà donné le design de l'Apple-1 aux membres du Homebrew Computer Club, et n'avait guère envie de l'exploiter à des fins lucratives. Sans ce prototype, et sans Paul Terrell, l'Apple-1 aurait pu être « juste un autre kit informatique ». C'était l'été 76, et une révolution était sur le point de commencer.