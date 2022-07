Il y a bien sûr encore des restrictions

Meta élargit le type de contenu autorisé dans les mondes virtuels créés par les utilisateurs d'Horizon Worlds, sa plateforme qui permet de créer des espaces VR pour des expériences partagées. La société a ajouté une balise 18 ans et plus pour les mondes créés par les utilisateurs et a mis à jour sa politique pour permettre aux créateurs d'inclure du contenu " mature " qui était auparavant totalement interdit. Les créateurs qui ont publié des mondes ont reçu un courrier électronique leur demandant d'indiquer manuellement si leur monde est mature ou sûr pour tous les publics ; s'ils ne le font pas, il sera limité à 18 ans et plus par défaut.D'après une archive Wayback Machine de la page Horizon Mature Worlds Policy de Meta datant d'avril, cela signifie que Meta autorise désormais des contenus qui étaient auparavant interdits. La page indiquait que les contenus sexuellement suggestifs, les représentations de « biens ou activités réglementés » comme la drogue et l'alcool, et les contenus graphiquement violents étaient totalement interdits dans Horizon Worlds. Désormais, vous pouvez inclure ce type de contenu dans votre monde, à condition de le marquer comme étant mature.Si vous marquez votre monde comme mature, vous pouvez inclure des contenus "sexuellement suggestifs", tels que "la quasi-nudité, la représentation de personnes dans des positions implicites ou suggestives, ou un environnement axé sur des activités excessivement suggestives". En revanche, il n'est pas possible de faire du porno pur et simple : « la nudité, la représentation de personnes dans des positions explicites ou des contenus ou univers sexuellement provocants ou implicites » sont toujours interdits.Il en va de même pour les substances réglementées et la violence. Vous pouvez avoir des mondes matures consacrés ou axés sur « la promotion de la marijuana, de l'alcool, du tabac ou d'activités réglementées par l'âge (y compris les jeux d'argent) », mais vous ne pouvez pas promouvoir « les drogues illégales ou l'abus de médicaments sur ordonnance ». Et si vous pouvez avoir un « contenu fictionnel intense ou excessivement violent » avec du sang et du gore « qui pourrait choquer ou dégoûter les utilisateurs », vous ne pouvez pas montrer de violence réelle.Vous remarquerez peut-être que les limites sont floues à plusieurs endroits. Qu'entend-on par « trop suggestif » lorsqu'il s'agit de sexe ? Et aux États-Unis, l'herbe est une drogue illégale dans de nombreux endroits. Pour une entreprise qui considère la modération des métavers comme un élément essentiel de son succès, Meta laisse définitivement la place à des problèmes avec les créateurs qui veulent repousser les limites.Meta a eu des problèmes pour s'assurer que Horizon est un « environnement sûr et accueillant pour tous », comme le dit sa page de politique. Meta a introduit un système qui, par défaut, empêche les autres utilisateurs de rapprocher leurs avatars des vôtres, après que des plaintes aient été déposées pour harcèlement sexuel pendant la phase bêta du jeu . Il a également introduit une fonction qui permet de rendre la voix des gens inintelligible si vous n'êtes pas ami avec eux, ce qui pourrait contribuer à éviter le harcèlement dans les espaces publics virtuels.Il s'agit d'une étape essentielle pour Meta car, sur la base de l'expérience acquise avec les jeux vidéo et d'autres types de participation immersive, il pourrait y avoir des considérations essentielles concernant les implications plus larges de l'utilisation de la RV et la façon dont elle pourrait refléter le mouvement du monde réel. Grand Theft Auto, par exemple, a été cité comme un facteur clé dans la normalisation de la violence sous ses différentes formes. Bien avant cela, des jeux vidéo comme Doom ont été accusés d'être à l'origine des impulsions dangereuses des jeunes qui passent beaucoup de temps dans ces mondes immersifs en 3D, au point que la frontière entre la fiction numérique et la réalité commence à s'estomper.Source : Meta

Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ce nouveau paramètre dans le métavers ?Croyez-vous que cela suffise à protéger les plus jeunes utilisateurs ?