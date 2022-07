Les mots de Bill Gates

Bill Gates prévoit de donner la quasi-totalité de son argent à la fondation philanthropique qui porte son nom – le retirant éventuellement de la liste des personnes les plus riches du monde, a-t-il déclaré cette semaine.Le co-fondateur milliardaire de Microsoft, qui a lancé la Fondation Bill & Melinda Gates en 2000 avec sa femme de l'époque, Melinda, a déclaré que l'organisation à but non lucratif prévoyait d'augmenter ses dépenses de 6 milliards de dollars par an actuellement à 9 milliards de dollars par an d'ici 2026.« Pour aider à rendre cette augmentation des dépenses possible, je transfère 20 milliards de dollars à la dotation de la fondation ce mois-ci », a annoncé Gates sur Twitter, expliquant plus tard, « En regardant vers l'avenir, je prévois de donner pratiquement toute ma richesse à la fondation ».Les efforts de la fondation incluent la lutte contre la maladie et la pauvreté à travers le monde, notamment en aidant à soutenir la série Guardian’s Global Development.« J'ai l'obligation de restituer mes ressources à la société de manière à avoir le plus grand impact pour réduire la souffrance et améliorer les vies », a déclaré Gates, qui, selon Bloomberg, vaut environ 113 milliards de dollars. « Et j'espère que d'autres personnes occupant des postes très riches et privilégiés interviendront également à ce moment ».Pour la perspective, cela signifie que la dotation actuelle de la Fondation Gates équivaut presque au même montant d'argent que la fondation a dépensé depuis sa création en 2000 (79,2 milliards de dollars).Cela semble encourageant, mais Gates prédit que le besoin de financement ne fera qu'augmenter avec le temps. C'est pourquoi, lorsqu'il se tourne vers l'avenir, l'homme actuellement classé en cinquième position dans la liste des plus riches du monde dit qu'il prévoit d'agir encore plus radicalement que de donner environ un cinquième de sa valeur nette. Pour avoir un impact durable, il s'est engagé à « donner pratiquement toute ma richesse à la fondation autre que ce que je dépense pour moi et ma famille ».Gates a déclaré que les crises mondiales – telles que Covid, la guerre en Ukraine et l'urgence climatique – « nous obligent tous à faire plus ». Gates a déclaré qu'il restait optimiste quant à la possibilité de résoudre ces crises.Gates a également remercié l'homme d'affaires milliardaire Warren Buffett pour ses contributions à la fondation. Buffett a récemment fait don de 3,1 milliards de dollars en actions b de sa société, Berkshire Hathaway, à la fondation ; depuis 2006, il a versé plus de 36 milliards de dollars, selon la fondation.Les Gates et Buffett encouragent depuis longtemps d'autres milliardaires à faire de même. En 2010, ils ont lancé le Giving Pledge, annonçant que « 40 des personnes les plus riches d'Amérique se sont engagées à donner la majorité de leur richesse pour résoudre certains des problèmes les plus urgents de la société ».L'engagement stipule que les participants « s'engagent publiquement » à le faire « soit de leur vivant, soit dans leur testament ». Cet effort s'est toutefois heurté à des difficultés logistiques en raison de l'évolution de la création de richesse.Certains signataires prévoient sincèrement de donner suite, mais « beaucoup sont incapables de le faire parce que leurs actifs augmentent tout simplement trop vite », a estimé l'Institute for Policy Studies. En 2010, la richesse totale des 62 donateurs américains milliardaires vivants s'élevait à 376 milliards de dollars. En 2020, ce chiffre a atteint 734 milliards de dollars, selon la même source.Le budget annuel accru de la fondation se concentrera sur le financement de la recherche et du développement de nouveaux programmes et technologies dans cinq domaines clés*: la prévention des pandémies, la santé mondiale, l'atténuation (et l'adaptation) du climat, l'amélioration de l'éducation et les coûts alimentaires.Cependant, même le milliardaire optimiste concède que peu importe combien d'argent il dépense pour résoudre ces problèmes, cela pourrait encore être trop peu trop tard : « Ces innovations n'arriveront pas à temps pour éviter complètement les problèmes, mais plus nous avancerons vite, moins les gens souffriront », a déclaré Gates.En plus de tout l'argent que Gates prévoit de donner à la fondation dans les années à venir, il dit qu'il continuera également à « donner et à investir dans les problèmes de santé aux États-Unis » et des solutions supplémentaires au changement climatique (par le biais de la coalition d'investisseurs privés de Gates, Breakthrough Énergie). Il dit que ces efforts généreront probablement une richesse perpétuelle. Cela peut empêcher Gates de vraiment donner tout son argent, mais il a précisé que tous les revenus de ses investissements en cours seraient reversés à la fondation.Aux États-Unis, il semble que des philanthropes comme Gates mèneront la charge contre le changement climatique, étant donné que le sénateur Joe Manchin III (D-W. Va.) s'est récemment opposé à toute nouvelle dépense sur le changement climatique qui est actuellement discutée dans le cadre d'un « paquet économique » en cours de débat. Manchin a également déclaré qu'il s'oppose aux plans du paquet économique visant à augmenter les impôts des riches. Les politiques de division comme cet exemple sont devenues de plus en plus responsables du retard des progrès, a déclaré Gates.Gates a estimé que c'est un privilège d'investir sa richesse personnelle pour aider à relever les plus grands défis du monde. Dans un billet de blog, il semblait suggérer que son projet de se retirer de la liste des hommes les plus riches du monde – pour la première fois depuis les années 80 – serait un objectif louable pour tout milliardaire bénéficiant actuellement de ces allégements fiscaux que Manchin défend si farouchement.Melinda et moi avons lancé notre fondation en 2000 pour faire avancer notre vision selon laquelle chaque personne devrait avoir la chance de mener une vie saine et productive. Cette même année, le monde s'est fixé une vision ambitieuse pour améliorer la vie des gens lorsqu'il a adopté ledes Nations Unies et convenu de cibles mesurables pour atteindre ces objectifs.Au cours des 20 années suivantes, grâce aux efforts des gouvernements, du secteur privé, des organisations à but non lucratif et des organisations philanthropiques comme la nôtre, le nombre d'enfants décédés avant leur cinquième anniversaire a diminué de moitié, passant de 12 millions par an à 6 millions par an. La proportion de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a également diminué de moitié. Plus d'enfants inscrits à l'école que jamais. Les maladies mortelles telles que le VIH, la tuberculose et le paludisme ont reculé, le nombre de personnes décédées de ces maladies continuant de baisser. Ces progrès ne se sont pas limités à une région ou à des pays riches. Cela s'est produit dans des dizaines de pays du monde entier, du Bangladesh à l'Éthiopie en passant par le Ghana.Au cours des deux dernières décennies, la Fondation Gates est passée d'environ 1 milliard de dollars par an à près de 6 milliards de dollars par an. Pendant la pandémie, Melinda et moi avons approuvé de dépenser 2 milliards de dollars supplémentaires afin que nous puissions aider à la réponse COVID sans retirer de l'argent d'autres travaux importants que nous finançons. (Sur cet engagement, 1,5 milliard de dollars avaient été dépensés à la fin de 2021, avec des engagements restants allant jusqu'à 500 millions de dollars qui n'ont pas été décaissés.) À l'époque, nous nous attendions à ce que les dépenses supplémentaires s'arrêtent une fois la phase la plus aiguë de la pandémie passée. Mais il est maintenant clair que le besoin dans tous les domaines où nous travaillons est plus grand que jamais. Les grandes crises de notre temps nous obligent tous à faire plus.Pour cette raison, plutôt que de ramener le budget de la fondation aux niveaux d'avant la pandémie, nous continuerons à l'augmenter. Avec le soutien et les conseils de notre conseil d'administration, la Fondation Gates a l'intention d'augmenter les dépenses de près de 6 milliards de dollars par an avant COVID à 9 milliards de dollars par an d'ici 2026. Notre objectif restera le même, mais en ce moment de grand besoin et d'opportunité, cette dépense nous permettra d'accélérer les progrès en investissant plus profondément dans les domaines où nous travaillons déjà. Pour aider à rendre cette augmentation des dépenses possible, je transfère 20 milliards de dollars à la dotation de la fondation ce mois-ci.En regardant vers l'avenir, mon plan est de donner toute ma richesse à la fondation autre que ce que je dépense pour moi et ma famille. Je fais des dons et j'investis dans les problèmes de santé aux États-Unis, y compris la maladie d'Alzheimer, en dehors de la fondation. Grâce à Breakthrough Energy, je continuerai à investir et à donner de l'argent pour lutter contre le changement climatique. Dans l'ensemble, je m'attends à ce que le travail dans ces domaines rapporte de l'argent, qui ira également à la fondation. Je vais descendre et éventuellement sortir de la liste des personnes les plus riches du monde. Mon don de cet argent n'est pas du tout un sacrifice. Je me sens privilégiée d'être impliquée dans la résolution de ces grands défis, j'aime le travail et je crois que j'ai l'obligation de restituer mes ressources à la société de manière à avoir le plus grand impact pour améliorer des vies.J'espère que d'autres personnes occupant des postes très riches et privilégiés interviendront également en ce moment.Sources : billet Bill Gates Que pensez-vous de cette décision ?Les milliardaires devraient-ils, selon vous, s'en inspirer ? Pourquoi ?