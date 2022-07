La saga judiciaire entre Google et les développeurs se poursuit

Au début de l'année, Match Group a intenté une action en justice contre Google pour violation de la législation antitrust, suite à une décision qui obligeait tous les développeurs Android à traiter les paiements de biens et services numériques par le biais du système de facturation du Play Store. À la suite de la première action en justice en mai, un accord temporaire a été conclu entre Google et Match. Cet accord permet à Match de rester sur Play Store. Il permet également à l'entreprise d'utiliser son propre système de paiement. En outre, Google a aussi donné son feu vert pour faire un effort de bonne foi afin de résoudre les problèmes de facturation de Match. À son tour, Match devait faire un effort pour proposer le système de facturation de Google comme alternative.Cependant, selon Alphabet, la société mère de Google, Match Group veut maintenant éviter de payer "rien du tout". Selon les documents déposés au tribunal, cela inclut les 15 à 30 % de frais de Match sur Play Store. Les documents indiquent que Match Group n'a jamais eu l'intention de respecter les conditions contractuelles qu'il a acceptées. En outre, il est dit que par rapport aux autres développeurs d'applications, Match Group sera dans une position avantageuse.Match Group est l'une des nombreuses applications mobiles, dont Spotify et Epic Games, le parent de "Fortnite", qui ont affirmé que Play Store de Google et la boutique d'applications d'Apple étaient des monopoles. Google et Apple prélèvent une commission de 15 à 30 % sur les développeurs lorsque les utilisateurs effectuent des achats in-app depuis un Android ou un iPhone. Google permet aux utilisateurs de contourner son Play Store et de télécharger des applications dans une pratique appelée "sideloading", mais Apple exige que les applications utilisent exclusivement sa boutique d'applications.La contre-attaque de Google s'oppose aux accusations de Match Group. Un porte-parole de Google a déclaré : « Match Group a conclu un contrat avec nous et cette action en justice vise à faire respecter à Match sa part de l'accord - nous sommes impatients de faire valoir nos arguments. En attendant, nous continuerons à nous défendre contre les allégations sans fondement de Match ».Dans un communiqué, Match a déclaré que la contre-attaque est un excellent exemple de monopole où l'entreprise utilise son pouvoir pour effrayer les autres développeurs et les forcer à se soumettre. Les demandes reconventionnelles sont utilisées par Google comme un signal d'alarme car elle ne veut pas que quelqu'un d'autre les poursuive...Match affirme que les règles de Play Store de Google violent les lois fédérales et étatiques. L'entreprise technologique est convaincue qu'au début de l'année prochaine, le procès sera résolu en sa faveur. Match fait ainsi référence à une action antitrust lancée l'année dernière par les États et le gouvernement fédéral, qui examinent les tarifs du Play Store de Google.Source : Plainte Google et Apple ont-ils, selon vous, le droit de prélever une commission pour les applications hébergées sur App Store et Google Play qui font des ventes ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous du fait de les contraindre à laisser les applications hébergées sur leurs plateformes proposer des systèmes de paiement tiers ?