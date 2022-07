Les forfaits sur les véhicules en mouvement

Service Optimal : le service de portabilité est assuré sur la base du meilleur service possible. Les vitesses déclarées et l’utilisation ininterrompue des services ne sont pas garanties. Starlink donne la priorité aux ressources du réseau pour les utilisateurs à leur adresse de service enregistrée. Lorsque vous déplacez votre Starlink vers un nouvel emplacement, cette priorisation peut entraîner une dégradation du service, en particulier lors des pics d’utilisation ou de congestion du réseau.

Voyages internationaux : Starlink ne peut être utilisé que sur le même continent que l’adresse de service enregistrée. Si vous utilisez Starlink dans un pays étranger pendant plus de deux mois, vous devrez transférer votre adresse de service enregistrée à votre nouvel emplacement ou acheter un Starlink supplémentaire pour conserver le service.

Si vous êtes un client actif, vous pouvez activer la portabilité à partir de la page de votre compte et elle prendra effet immédiatement.

*Si vous avez acheté la Portabilité avant de recevoir votre Starlink en tant que nouveau client, vous devez tout d’abord mettre sous tension votre nouveau Starlink à l’adresse de service indiquée dans votre compte afin que votre Starlink puisse mettre à jour son logiciel. Une fois mis à jour, le Starlink sera configuré pour la Portabilité.

*Si vous avez acheté la Portabilité avant de recevoir votre Starlink en tant que nouveau client, vous devez tout d’abord mettre sous tension votre nouveau Starlink à l’adresse de service indiquée dans votre compte afin que votre Starlink puisse mettre à jour son logiciel. Une fois mis à jour, le Starlink sera configuré pour la Portabilité. Si vous avez de multiples Starlinks, la portabilité doit être sélectionnée et achetée pour chaque emplacement.

Lorsque vous activez la portabilité, les frais s’afficheront à votre compte lors de votre prochaine facture mensuelle. La portabilité est facturée par tranches mensuelles complètes et ne peut être calculée au prorata. La fonction de portabilité et les frais de facturation seront maintenus jusqu’à ce que vous décidiez de désactiver cette fonction. Une fois la portabilité désactivée, les frais récurrents cesseront après votre prochaine facture mensuelle et la portabilité ne restera active que pour le reste du cycle de facturation en cours. Par exemple, si vous activez la portabilité le 12 mars et que votre prochaine date de facturation est le 1er avril, 25 $ seront facturés le 1er avril pour la totalité du mois précédent.

Vient alors Starlink Maritime

Plus tôt ce mois-ci, la Federal Communications Commission (FCC) a accordé à SpaceX l'autorisation d'utiliser son système Internet par satellite Starlink sur des véhicules en mouvement, y compris des voitures, des camions, des bateaux et des avions. C'est une grande victoire pour le système Starlink de SpaceX, ouvrant potentiellement le service à une gamme plus diversifiée de cas d'utilisation et de clients.SpaceX a demandé l'approbation réglementaire de la FCC en mars de l'année dernière pour permettre l'utilisation des terminaux Starlink des stations terrestres en mouvement (ESIM) dans les véhicules en mouvement. Pour accéder au système et bénéficier d'une couverture Internet haut débit, les clients doivent acheter une antenne au sol personnelle, ou un terminal utilisateur, conçu pour se connecter à tous les satellites Starlink en orbite qui se trouvent au-dessus. Jusqu'à présent, ces paraboles devaient rester à un endroit fixe pour accéder au système.Aussi, la FCC a accédé à la demande de SpaceX – ainsi qu'à celle d'une autre société de satellites, Kepler Communications – ouvrant la voie à une nouvelle classe de terminaux utilisateurs pouvant se connecter à des satellites à large bande lors de leurs déplacements. Ce faisant, la FCC a choisi de rejeter une pétition de Dish Network qui visait à empêcher les entreprises d'utiliser la fréquence dans la bande 12 GHz. Cependant, la FCC continuera à mener des analyses au fur et à mesure qu'elle avancera dans l'élaboration de règles sur la présence d'appareils ESIM dans la bande 12 GHz et a déclaré que Kepler et SpaceX seront soumis à toutes les règles futures qu'elle établira.La FCC soutient que l'approbation de la nouvelle capacité est dans l'intérêt du public. « Nous sommes d'accord avec SpaceX et Kepler que l'intérêt public gagnerait à accorder sous conditions leurs candidatures », écrit la FCC dans son autorisation, datée du 30 juin. « L'autorisation d'une nouvelle classe de terminaux pour le système de satellites de SpaceX élargira la gamme de capacités à large bande pour répondre aux demandes croissantes des utilisateurs qui nécessitent désormais une connectivité lors de leurs déplacements, qu'il s'agisse de conduire un camping-car à travers le pays, de déplacer un cargo d'Europe vers un port américain, ou lors d'un vol intérieur ou international ».SpaceX a clairement indiqué qu'il souhaitait étendre Starlink au-delà de la simple utilisation des clients résidentiels. La société a négocié avec diverses compagnies aériennes sur l'utilisation du service Internet Starlink et a conclu des accords avec Hawaiian Airlines et le service de jet privé JSX pour commencer à fournir une connectivité Internet sur leurs avions au cours des deux prochaines années. De plus, Starlink vient de déployer un nouveau niveau de service spécial pour les camping-cars, permettant aux utilisateurs de se connecter aux satellites Starlink à partir de plusieurs endroits comme les campings ou les chalets de vacances, sans adresse « domicile » attribuée moyennant des frais supplémentaires.Starlink permet actuellement la portabilité à ceux qui paient 25 $ de plus par mois en plus des frais mensuels normaux de 110 $. Cependant, la portabilité signifie la possibilité de déplacer une station de base Starlink d'un emplacement fixe à un autre.La mobilité, quant à elle, est la capacité de recevoir un accès Internet en mouvement. Bien que la décision de la FCC ait donné le feu vert à SpaceX pour offrir cette capacité, la société est claire sur le fait que le service n'est pas encore configuré pour ce scénario : « Moyennant des frais mensuels supplémentaires, la fonction de portabilité permet aux utilisateurs de déplacer temporairement leur Starlink vers de nouveaux endroits afin de recevoir le service partout sur le même continent où Starlink offre une couverture active ».« L'utilisation du kit Starlink en mouvement annulera la garantie limitée de votre kit », peut-on lire sur la version actuelle de la page FAQ Starlink sur ce sujet. « Même si nos équipes travaillent activement afin d’éventuellement vous permettre d’utiliser Starlink à partir d’un véhicule en mouvement (p. ex, automobile, VR, bateau), Starlink n’est pas encore configuré pour ce type d’utilisation ».Comme autres limitations, SpaceX a évoqué :Quant à l'ajout de la portabilité, SpaceX explique :Vous avez toujours voulu travailler à distance depuis un yacht, mais vous avez été bloqué par un Internet lent ? C'est peut être votre jour de chance (ou pas) : Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX d'Elon Musk, est désormais disponible pour les bateaux, a annoncé jeudi la société.Starlink Maritime coûte 5 000 $ par mois, auxquels il faut ajouter l’achat de deux antennes paraboliques hautes performances facturées 10 000 dollars au total. Un prix beaucoup plus élevé que le forfait résidentiel régulier qui coûte 110 $ par mois, ainsi que 599 $ pour le matériel nécessaire. Mais l’offre est avant tout pensée pour les professionnels de la mer.À ce prix, l'entreprise promet d'offrir des vitesses de téléchargement de 350 Mbps.Dans un tweet, Musk a clarifié l'importance de la paire spéciale de terminaux, affirmant qu'ils sont « importants pour maintenir la connexion dans les mers agitées et les fortes tempêtes ».La société affirme que Starlink Maritime peut résister à des conditions météorologiques extrêmes et convient à des utilisations « des navires marchands aux plateformes pétrolières en passant par les yachts haut de gamme ». Elle a déclaré qu'il utilisait le service pour filmer les atterrissages de fusées SpaceX en mer.Si Starlink Maritime est indiqué comme disponible dès à présent aux abords des Etats-Unis, de l’Europe, de l’Australie ainsi que du Chili et d’une partie du Brésil, seules les adresses américaines semblent aujourd’hui éligibles à l’offre. À partir de la fin d’année, Starlink promet une couverture d’une partie de l’océan Atlantique, de l’océan Pacifique et des eaux du pôle Sud. Dès le début d’année 2023, l’ensemble du globe sera couvert par le service. Néanmoins, l’accès au service reste soumis aux approbations réglementaires locales.Source : Starlink ( 1 Que pensez-vous de cette offre ? Que pensez-vous du débit proposé à ce prix ?Est-ce vraiment utile de prendre cette offre, ou alors une simple offre starlink mobile aurait suffit ?Un moyen pour starlink de surtaxer les bateaux par rapport aux camping cars ?