Le gouvernement britannique propose de donner au régulateur de l'Internet Ofcom de nouveaux pouvoirs pour forcer les plateformes de messagerie et d'autres types de services en ligne à mettre en œuvre des technologies de balayage du contenu, même si leur plateforme est chiffrée de bout en bout. Ainsi, la mise à jour du projet de loi sur la sécurité en ligne, qui est en cours d'examen au Parlement britannique, stipule que les fournisseurs locaux et étrangers d'un "service d'utilisateur à utilisateur réglementé" doivent signaler tout contenu partagé d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants (CSEA) à la National Crime Agency du pays.Un fabricant d'applications pourrait également concevoir son service et son code de manière à intercepter et à inspecter les messages pendant qu'ils circulent entre les participants d'une conversation. La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a déclaré dans un communiqué que le projet de loi permettra ainsi de lutter contre les abus sexuels sur les enfants. « L'abus sexuel d'enfants est un crime répugnant. Nous devons tous veiller à ce que les criminels ne soient pas autorisés à se déchaîner en ligne et les entreprises technologiques doivent jouer leur rôle et assumer la responsabilité de la sécurité de nos enfants », a-t-elle déclaré.« Des éléments tels que le chiffrement de bout en bout réduisent considérablement la capacité des plateformes à détecter les abus sexuels sur les enfants. Le projet de loi sur la sécurité en ligne établit une obligation légale claire de prévenir, d'identifier et de supprimer les contenus pédopornographiques, quelles que soient les technologies utilisées. Personne ne peut raisonnablement nier qu'il s'agit d'un impératif moral », a-t-elle ajouté. Le communiqué affirme également : « la vie privée et la sécurité ne s'excluent pas mutuellement. Nous avons besoin des deux, et nous pouvons avoir les deux et c'est ce que cet amendement offre ».Cependant, l'amendement compromettrait la nature même du chiffrement de bout en bout. Et ce qui n'est pas chiffré de bout en bout peut être surveillé au choix de l'application ou du fournisseur de services. Si la législation est adoptée par le Parlement, l'Ofcom aura le pouvoir de contraindre les entreprises technologiques à payer des pénalités si ce système d'inspection n'est pas mis en œuvre. « Il incombe aux entreprises technologiques de développer ou de se procurer des technologies permettant d'atténuer les risques, quels que soient leurs choix de conception », a expliqué la ministre britannique de l'Intérieur.« Si elles ne le font pas, l'Ofcom pourra imposer des amendes pouvant aller jusqu'à 18 millions de livres sterling ou [dix pour cent] du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise - selon ce qui est le plus élevé. Nous ne voulons pas censurer qui que ce soit ni restreindre la liberté d'expression, mais nous devons en faire davantage pour lutter contre ces crimes odieux et extrêmement destructeurs », a-t-elle prévenu. L'amendement proposé vise également le contenu terroriste - la clause déposée faisant référence à : "des avis pour traiter le contenu terroriste ou le contenu CSEA [child sexual exploitation & abuse] (ou les deux)".L'intégration de la détection automatique du contenu des CSEA est controversée. Des ingénieurs, des experts juridiques et des activistes ont souligné les risques liés au développement de telles capacités. Cela pourrait torpiller la vie privée des utilisateurs et donner aux responsables gouvernementaux un pied dans la porte pour surveiller les conversations des gens. Par exemple, ces filtres, une fois mis en œuvre, pourraient être étendus au-delà de la maltraitance des enfants. Mais Patel pense qu'il est possible de modifier le chiffrement de bout en bout pour détecter les CSEA et préserver la vie privée des utilisateurs.« Le gouvernement britannique soutient de tout cœur l'utilisation responsable des technologies de chiffrement. Nous, et d'autres experts en sécurité des enfants et en technologie, pensons qu'il est possible de mettre en œuvre le chiffrement de bout en bout d'une manière qui préserve le droit à la vie privée des utilisateurs, tout en assurant la sécurité des enfants en ligne », a-t-elle déclaré. L'amendement est soutenu par certains acteurs britanniques de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. L'Internet Watch Foundation (IWF) a apporté son soutien à la législation et invite le Parlement à tout faire pour l'adopter.Au sein de l'Union européenne (UE), une proposition de la Commission européenne pourrait également obliger les entreprises technologiques à analyser les messages privés à la recherche de matériel d'abus sexuel d'enfants et de preuves de pédopiégeage, même lorsque ces messages sont censés être protégés par un chiffrement de bout en bout. La Commission considère le chiffrement de bout en bout comme un outil de sécurité important, mais ordonne essentiellement aux entreprises de casser ce chiffrement de bout en bout par tous les moyens technologiques nécessaires pour mettre en place un scan des conversations.Cette proposition a également fortement critiqué. Tutanota, un logiciel de courriel open source chiffré de bout en bout et un service de messagerie Web sécurisée, a fustigé les plans de la Commission européenne : « Dans son projet de loi pour lutter contre les abus sexuels sur les enfants, la Commission européenne décrit l'un des appareils de surveillance de masse les plus sophistiqués jamais déployés en dehors de la Chine : le scan à la recherche de CSAM sur les appareils de tout le monde. Il est incroyable que la Commission européenne utilise ces exagérations pour faire basculer l'opinion publique en faveur du scan CSAM ».« Il semble que l'argument pour protéger les enfants soit utilisé pour introduire des mécanismes de surveillance à la chinoise. Ici en Europe. Mais l'Europe n'est pas la Chine », a-t-elle ajouté. Notons que Tutanota chiffre également tous les courriels et les contacts. Pour les destinataires extérieurs, qui n’utilisent pas Tutanota, une notification est envoyée avec un lien vers un compte Tutanota temporaire. Après avoir entré un mot de passe échangé précédemment, le destinataire peut lire le message et répondre de manière chiffrée de bout en bout.L'année dernière, Apple a voulu prendre les devants en annonçant qu'il allait financer des entreprises qui développeraient des prototypes de technologies permettant de détecter les CSEA sur les services chiffrés de bout en bout - en affirmant que cela était possible "sans compromettre la vie privée des utilisateurs". Apple prévoyait de déployer vers la fin de l'année 2021 de nouvelles fonctionnalités pour détecter localement les photos connues d'abus d'enfants sur les iPhone et d'autres dispositifs de la marque. Mais le projet a suscité beaucoup d'inquiétudes et de controverses concernant la vie privée des utilisateurs.Le géant de Cupertino a été accusé de vouloir mettre en place une porte dérobée pouvant permettre aux gouvernements autoritaires ou répressifs de cibler, surveiller et réprimer les opposants ou d'autres sujets. Face à cette opposition soutenue, Apple a annulé le déploiement et a abandonné discrètement toute référence à cet outil. Avant qu'Apple n'abandonne sa technologie de balayage sur l'iPhone, Patel avait parlé chaleureusement de la proposition. Mais si les entreprises ne le font pas volontairement, le gouvernement britannique entend leur forcer la main par le biais de cette nouvelle législation.Apple pourrait désormais décider de mettre en œuvre sa solution de détection du contenu pédopornographique pour se conformer au nouvel amendement du projet de loi britannique sur la sécurité en ligne. Pendant ce temps, Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, a fait part d'inquiétudes selon lesquelles une telle technologie risque de donner aux gouvernements le pouvoir de fouiller et de censurer les messages privés.Source : Le projet de loi britannique sur la sécurité en ligne (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet de loi britannique sur la sécurité en ligne ?Selon vous, quels pourraient être les impacts de ce projet de loi sur le chiffrement de bout en bout ?Pensez-vous qu'il est possible de mettre en place le balayage des conversations tout en préservant le chiffrement de bout en bout ?