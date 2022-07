Quand votre historique de recherche peut être utilisé contre vous

Google, pour protéger les femmes, décide de collecter moins de données

Leçons de la Pologne, l'autre pays développé qui restreint le droit à l'avortement

Fisher, mère de trois enfants, a déclaré aux ambulanciers qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais elle a reconnu plus tard auprès d'une infirmière qu'elle était au courant de la grossesse. Et après avoir volontairement remis son iPhone à la police, les enquêteurs ont découvert que Fisher, une ancienne répartitrice de la police, avait cherché comment « acheter des pilules d'avortement Misopristol en ligne » 10 jours plus tôt.Bien qu'il n'y ait aucune preuve que Fisher ait pris les pilules - les dossiers judiciaires indiquent seulement qu'elle les a « apparemment » achetés - son historique de recherche a aidé les procureurs à l'accuser d'avoir « tué son enfant en bas âge », identifié dans l'acte d'accusation initial comme « Baby Fisher ». L'affaire de 2017 est l'une des rares dans lesquelles les procureurs américains ont utilisé des SMS et des recherches en ligne comme preuves contre des femmes faisant face à des accusations criminelles liées à l'interruption volontaire de leur grossesse.Depuis que la Cour suprême a annulé la décision historiquele 24 juin – ouvrant la porte à l'interdiction par les États de l'avortement dès le moment de la conception – les experts en matière de protection de la vie privée ont averti que de nombreuses autres femmes enceintes et leurs prestataires d'avortement pourraient se retrouver dans des circonstances similaires. Alors que certains s'inquiètent des données conservées par des applications de tracking de règles et d'autres applications spécialisées, l'affaire contre Fisher montre que de simples historiques de recherche peuvent poser d'énormes risques dans un monde post-Roe.« Beaucoup de gens recherchent des moyens de se faire avorter sur Google et choisissent ensuite de mener à bien leur grossesse », a déclaré Laurie Bertram Roberts, porte-parole de Fisher. « Les crimes de pensée ne sont pas des crimes. Vous n'êtes pas censé pouvoir être inculpé pour ce à quoi vous pensiez ».Malgré les inquiétudes croissantes quant au fait que le réseau complexe de données collectées par les applications de fertilité, les entreprises technologiques et les courtiers en données pourraient être utilisés pour prouver une violation des restrictions à l'avortement, dans la pratique, la police et les procureurs se sont tournés vers des données plus facilement accessibles - glanées à partir de SMS et des historiques de recherche sur les téléphones et les ordinateurs. Ces enregistrements numériques de vies ordinaires sont parfois remis volontairement ou obtenus avec un mandat, et ont fourni une mine d'or pour les forces de l'ordre.« La réalité est que nous faisons absolument tout sur nos téléphones ces jours-ci », a déclaré Emma Roth, avocate du. « Il existe de très nombreuses façons pour les forces de l'ordre de découvrir le parcours d'une personne pour demander un avortement grâce à la surveillance numérique ».Le débat sur l'avortement aux États-Unis s'est longtemps centré sur la définition de la « viabilité fœtale », le moment auquel un fœtus peut survivre en dehors de l'utérus, qui, selon les experts, est généralement d'environ 24 semaines. La grande majorité des avortements aux États-Unis se produisent bien avant ce point. Près de 80% des avortements signalés auxont lieu au cours des neuf premières semaines, selon les données de 2019.Sous Roe, le droit à l'avortement avant la viabilité fœtale était garanti. Dans, la Cour suprême a rejeté cette base et a ouvert la voie aux États pour qu'ils restreignent ou non l'accès à l'avortement beaucoup plus tôt au cours de la grossesse.Les femmes ont été punies pour avoir interrompu leur grossesse pendant des années. Entre 2000 et 2021, plus de 60 cas aux États-Unis impliquaient une personne faisant l'objet d'une enquête, arrêtée ou accusée d'avoir prétendument mis fin à sa propre grossesse ou d'avoir aidé quelqu'un d'autre, selon une analyse de, une organisation à but non lucratif de justice reproductive.estime que le nombre de cas peut être beaucoup plus élevé, car il est difficile d'accéder aux dossiers judiciaires dans de nombreux comtés à travers le pays.Un certain nombre de ces cas reposaient sur des messages texte, l'historique des recherches et d'autres formes de preuves numériques.Les preuves numériques ont joué un rôle central dans le cas de Purvi Patel, une femme de l'Indiana qui, selonen 2015, était la première femme aux États-Unis à être inculpée, reconnue coupable et condamnée pour « fœticide » en mettant fin à sa propre grossesse. Les preuves de l'État comprenaient des SMS que Patel avait échangés avec une amie du Michigan, dans lesquels elle parlait de son intention de prendre des pilules pouvant provoquer un avortement, selon les archives judiciaires.Les procureurs ont également cité son historique Web, y compris une visite sur une page Web intitulée « Fédération nationale de l'avortement : Avortement après douze semaines ». Sur son iPad, la police a trouvé un e-mail d'InternationalDrugMart.com. Les détectives ont pu commander des pilules de mifépristone et des pilules de misoprostol sur ce site Web sans ordonnance, selon les archives judiciaires.Patel a été condamnée à 20 ans de prison, mais a ensuite été libérée après l'annulation de sa condamnation, selon l'Associated Press. La Cour d'appel de l'Indiana a statué que la loi sur le « fœticide » de l'État n'était pas censée être utilisée pour poursuivre les femmes pour leurs propres avortements.Des cas comme celui de Patel montrent comment différents types de preuves numériques peuvent être utilisés pour constituer un dossier contre une personne qui met fin à une grossesse, a déclaré Corynne McSherry, directrice juridique de l'Electronic Frontier Foundation. Elle a déclaré qu'une personne cherchant à avorter ne peut être seule responsable de la prise en compte des risques de laisser une trace numérique.« Il peut être difficile de penser d'abord à la confidentialité numérique lorsque vous avez d'autres choses qui vous inquiètent », a déclaré McSherry. Elle a également déclaré qu'étant donné l'histoire de la surveillance des communautés marginalisées aux États-Unis, il pourrait y avoir des disparités raciales dans le rôle que jouent les preuves numériques dans la criminalisation de l'avortement. Fisher est noire et Patel est amérindienne.McSherry a déclaré que les entreprises technologiques doivent jouer un plus grand rôle dans la protection des données sur la santé reproductive. Google a annoncé vendredi qu'il supprimerait l'historique de localisation lorsque les utilisateurs se rendraient dans une clinique d'avortement. Les gouvernements pourraient également jouer un rôle par le biais de lois protégeant la vie privée. Les travailleurs de la santé et les amis sont également parfois obligés de fournir des preuves, a ajouté McSherry.« La vie privée est un sport d'équipe - lorsque vous prenez des mesures pour protéger votre propre vie privée, vous prenez également des mesures pour protéger la communauté », a-t-elle déclaré.Dans le cas de Fisher, un grand jury l'a accusée de meurtre au deuxième degré après que le médecin légiste de l'État eut déterminé que le bébé était né vivant et était mort d'asphyxie. Fisher a passé plusieurs semaines en prison avant que le procureur de district ne convoque un nouveau grand jury, qui a refusé de porter des accusations après avoir entendu des preuves que le test utilisé pour établir une naissance vivante était désuet et peu fiable.De nombreux militants ont élargi leurs précautions numériques en tant que mode de vie, comprenant que les données de routine pourraient s'avérer problématiques. Les militants en Europe prennent des précautions supplémentaires lorsqu'ils travaillent avec des femmes en Pologne, où l'avortement est sévèrement restreint. En 2020, un tribunal polonais a interdit les procédures même en cas d'anomalies fœtales, l'une des dernières circonstances restantes dans lesquelles l'avortement avait été autorisé.Des groupes comme Avortements sans frontières ont comblé le vide, aidant les femmes enceintes à se rendre dans d'autres pays aux lois moins restrictives et faisant en sorte que des militants d'autres pays envoient des pilules abortives aux femmes polonaises. Les lois polonaises autorisent une femme à se faire avorter, par exemple en prenant une pilule, mais interdisent à quiconque de l'aider à accéder à la procédure.Les activistes utilisent également des réseaux privés virtuels, qui peuvent minimiser les données collectées sur la navigation, et encouragent les Polonaises à les contacter sur des canaux chiffrés comme Signal. Ils suppriment toutes les conversations en ligne après que la personne a eu l'avortement et avertissent la personne de ne pas publier sur les réseaux sociaux leurs expériences, après que certaines aient été harcelées en ligne. Une organisation qui fournit des fonds aux Polonais pour obtenir la procédure en Allemagne paie directement les cliniques d'avortement, plutôt que de fournir des fonds aux patients, pour s'assurer qu'il n'y a pas de dossiers numériques.Et il y a une nouvelle inquiétude dans l'esprit des militants européens de l'avortement : l'introduction de ce qu'ils décrivent comme un « registre des grossesses » en Pologne. Le gouvernement polonais a approuvé le mois dernier une mesure qui oblige les médecins à enregistrer davantage d'informations sur les patients dans une base de données centrale, y compris des données sur les grossesses.Les enjeux ont augmenté depuis l'arrestation de Justyna Wydrzyńska, une militante polonaise qui gère une hotline pour l'organisation Abortion Dream Team. Elle est jugée, risque trois ans de prison, pour avoir prétendument fourni des pilules abortives en 2020 à une femme qui a déclaré avoir été victime de violence domestique.Wydrzyńska a été arrêtée après que le partenaire de la femme l'ait dénoncée aux autorités. La police a confisqué l'ordinateur de Wydrzyńska, ainsi que les appareils de ses enfants, au cours de l'enquête. Wydrzyńska n'a pas pu être jointe pour commenter cette histoire, mais a déjà déclaré aux médias que l'affaire ne l'a pas dissuadée de faire de l'activisme.« Notre sécurité est en fait aussi une question de solidarité », a déclaré Zuzanna Dziuban, qui fait partie du réseau Avortement sans frontières qui aide les femmes polonaises à se rendre dans les cliniques d'avortement à Berlin.Sources : Google , NYTQuelle lecture en faites-vous ?Êtes-vous surpris de voir des éléments comme l'historique de recherche ou les messages SMS être utilisés pour des cas comme celui-ci ?Que pensez-vous de la décision de Google ?