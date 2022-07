Le ton a de nouveau monté entre les États-Unis et les dirigeants de TikTok au sujet de la sécurité des données personnelles des utilisateurs américains de l'application de vidéos courtes. Avec plus de 3,5 milliards de téléchargements, TikTok est l'application la plus téléchargée au monde, devançant Instagram de Meta. Les utilisateurs passeraient en moyenne au moins 46 minutes par jour sur l'application, ce qui la place devant ses concurrents. En apparence, TikTok est résolument légère, et permet aux utilisateurs de partager du contenu, notamment des vidéos de danse et des tutoriels de cuisine dans un format court.Mais ses détracteurs pensent qu'il y a quelque chose de plus sinistre dans son modèle, affirmant que son pouvoir provient de sa collecte de données et de ses algorithmes. Les problèmes de TikTok ont commencé presque en même temps que ceux du géant Huawei lorsque l'ancien président américain Donald Trump a déclaré que les deux entreprises chinoises représentaient une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. L'administration Trump avait allégué que "TikTok permet au Parti communiste chinois (PCC) d'accéder aux données personnelles et exclusives des Américains - ce qui permet potentiellement à la Chine de suivre l'emplacement des employés".Trump avait également allégué que "le PCC pouvait suivre des entrepreneurs fédéraux américains, constituer des dossiers d'informations personnelles à des fins de chantage et mener des activités d'espionnage d'entreprise". ByteDance a promis de conserver les données américaines sur des serveurs aux États-Unis pour répondre aux préoccupations, mais cela n'a pas apaisé les régulateurs américains qui cherchent à interdire TikTok aux États-Unis. De plus, un rapport publié en juin a révélé que, selon des fuites audio de réunions internes, des ingénieurs en Chine ont pu accéder à plusieurs reprises aux données des utilisateurs américains.Brendan Carr, commissaire de la FCC, a déclaré que les législateurs avaient demandé directement à TikTok si Pékin avait accès à des données. D'après Carr, la société n'a pas été franche sur le sujet, répétant à plusieurs reprises que toutes les données des utilisateurs américains sont stockées aux États-Unis. « Et ce n'est pas seulement un problème de sécurité nationale, mais pour moi, cela ressemble à une violation des conditions d'utilisation de la boutique d'applications », a-t-il déclaré. Carr a écrit une lettre à Google et à Apple pour leur demander de chasser TikTok de leurs magasins d'applications, leur donnant jusqu'au 8 juillet pour répondre.Il est important de souligner que la FCC n'est pas compétente en matière de médias sociaux. Cependant, Carr a déclaré que la FCC a développé une compréhension de la façon dont le gouvernement chinois peut prendre des données et infiltrer les communications. Dans une interview dimanche, TikTok a répondu aux allégations de Carr. Michael Beckerman, responsable américain de la politique publique chez TikTok, a déclaré que l'affirmation selon laquelle TikTok collecte l'historique du navigateur est "tout simplement fausse". Il a ajouté que si l'application scanne votre visage pour les filtres, elle ne l'utilise pas pour identifier les individus.On lui a également demandé si des membres du Parti communiste chinois avaient vu les données non publiques des utilisateurs de TikTok. « La réponse est que nous n'avons jamais partagé d'informations avec le gouvernement chinois, et que nous ne le ferions pas », a déclaré Beckerman, ajoutant qu'ils ont des équipes de sécurité basées aux États-Unis. En outre, il a été demandé à Beckerman si les ingénieurs de TikTok, les personnes qui développent cet outil étaient redevables à la Chine, et si cela représentait une menace pour les États-Unis. « Non, absolument pas. TikTok n'est pas une menace pour la sécurité », a répondu Beckerman.Il a ajouté que TikTok est prêt à être transparent et à travailler avec les parties prenantes. Beckerman est également revenu sur les allégations selon lesquelles "la Chine pourrait utiliser TikTok pour influencer le comportement commercial, culturel ou politique des Américains". « Oui, je ne vois simplement pas cela », a-t-il déclaré. Il a ajouté que les vidéos qu'il voit sont toutes de créateurs américains et que l'application n'autorise pas les publicités politiques, contrairement à Facebook. Beckerman a déclaré que "TikTok est avant tout une plateforme de divertissement et que l'application était loin d'être un danger pour les Américains".En ce qui concerne les enquêtes qui ont révélé l'existence sur TikTok de "trous de lapin" dans lesquels les utilisateurs s'engagent sur des sujets tels que les troubles alimentaires, Beckerman a répondu : « le contenu préjudiciable est un problème pour l'internet dans son ensemble. C'est une chose sur laquelle nous avons travaillé très dur pour éliminer de notre plateforme tout ce qui est dangereux ou nuisible, qui viole nos directives communautaires ». Beckerman a réaffirmé que TikTok était prêt à coopérer avec les autorités américaines pour trouver des issues aux différentes préoccupations en matière de sécurité nationale.Cependant, si les allégations des États-Unis concernant l'accès du PCC aux informations personnelles des utilisateurs américains restent à confirmer, il existe des preuves que le FBI peut accéder aux données européennes stockées dans le cloud d’entreprises américaines en vertu du Patriot Act. Les fournisseurs américains de services de cloud computing, tels que Microsoft, sont obligés de donner aux autorités américaines l'accès aux données qu'ils réclament sans prévenir les utilisateurs, même celles stockées par des entreprises européennes ou hébergées dans des centres de données basés en Europe.Dans sa lettre adressée à Apple et à Google, Carr déclare : « il est clair que TikTok présente un risque inacceptable pour la sécurité nationale en raison de sa collecte de données à grande échelle et de l'accès apparemment incontrôlé de Pékin à ces données sensibles. Je vous demande donc d'appliquer à TikTok le texte intégral des politiques de vos magasins d'applications et de le retirer de vos magasins d'applications pour non-respect de ces conditions ».Carr note qu'Apple et Google affirment que leurs magasins d'applications sont "des endroits sûrs et fiables", mais selon lui, TikTok n'est ni sûr ni fiable. Enfin, il est également important de rappeler que Carr est le membre républicain le plus ancien de la FCC et a été nommé à son poste par Trump. Il a demandé aux deux entreprises de répondre à ces exigences avant le 8 juillet. Il n'a toutefois pas donné la suite de ses plans dans le cas où ses exigences ne seraient pas respectées.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations portées par Carr contre TikTok ?Pensez-vous que TikTok représente une menace pour la sécurité nationale de la France et des autres pays européens ?Que pensez-vous de l'accès du FBI aux données européennes stockées dans le cloud d’entreprises américaines en vertu du Patriot Act ?