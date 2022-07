Ce que signifie une nouvelle décision de la FCC pour le service Internet SpaceX sur les véhicules en mouvement

le service de portabilité est assuré sur la base du meilleur service possible. Les vitesses déclarées et l’utilisation ininterrompue des services ne sont pas garanties. Starlink donne la priorité aux ressources du réseau pour les utilisateurs à leur adresse de service enregistrée. Lorsque vous déplacez votre Starlink vers un nouvel emplacement, cette priorisation peut entraîner une dégradation du service, en particulier lors des pics d’utilisation ou de congestion du réseau. Voyages internationaux : Starlink ne peut être utilisé que sur le même continent que l’adresse de service enregistrée. Si vous utilisez Starlink dans un pays étranger pendant plus de deux mois, vous devrez transférer votre adresse de service enregistrée à votre nouvel emplacement ou acheter un Starlink supplémentaire pour conserver le service.

Si vous êtes un client actif, vous pouvez activer la portabilité à partir de la page de votre compte et elle prendra effet immédiatement.

*Si vous avez acheté la Portabilité avant de recevoir votre Starlink en tant que nouveau client, vous devez tout d’abord mettre sous tension votre nouveau Starlink à l’adresse de service indiquée dans votre compte afin que votre Starlink puisse mettre à jour son logiciel. Une fois mis à jour, le Starlink sera configuré pour la Portabilité.

Si vous avez de multiples Starlinks, la portabilité doit être sélectionnée et achetée pour chaque emplacement.

Lorsque vous activez la portabilité, les frais s’afficheront à votre compte lors de votre prochaine facture mensuelle. La portabilité est facturée par tranches mensuelles complètes et ne peut être calculée au prorata. La fonction de portabilité et les frais de facturation seront maintenus jusqu’à ce que vous décidiez de désactiver cette fonction. Une fois la portabilité désactivée, les frais récurrents cesseront après votre prochaine facture mensuelle et la portabilité ne restera active que pour le reste du cycle de facturation en cours. Par exemple, si vous activez la portabilité le 12 mars et que votre prochaine date de facturation est le 1er avril, 25 $ seront facturés le 1er avril pour la totalité du mois précédent.

La Federal Communications Commission (FCC) a accordé à SpaceX l'autorisation d'utiliser son système Internet par satellite Starlink sur des véhicules en mouvement, y compris des voitures, des camions, des bateaux et des avions. C'est une grande victoire pour le système Starlink de SpaceX, ouvrant potentiellement le service à une gamme plus diversifiée de cas d'utilisation et de clients.SpaceX a demandé l'approbation réglementaire de la FCC en mars de l'année dernière pour permettre l'utilisation des terminaux Starlink des stations terrestres en mouvement (ESIM) dans les véhicules en mouvement. Pour accéder au système et bénéficier d'une couverture Internet haut débit, les clients doivent acheter une antenne au sol personnelle, ou un terminal utilisateur, conçu pour se connecter à tous les satellites Starlink en orbite qui se trouvent au-dessus. Jusqu'à présent, ces paraboles devaient rester à un endroit fixe pour accéder au système.Maintenant, la FCC a accédé à la demande de SpaceX – ainsi qu'à celle d'une autre société de satellites, Kepler Communications – ouvrant la voie à une nouvelle classe de terminaux utilisateurs pouvant se connecter à des satellites à large bande lors de leurs déplacements. Ce faisant, la FCC a choisi de rejeter une pétition de Dish Network qui visait à empêcher les entreprises d'utiliser la fréquence dans la bande 12 GHz. Cependant, la FCC continuera à mener des analyses au fur et à mesure qu'elle avancera dans l'élaboration de règles sur la présence d'appareils ESIM dans la bande 12 GHz et a déclaré que Kepler et SpaceX seront soumis à toutes les règles futures qu'elle établira.La FCC soutient que l'approbation de la nouvelle capacité est dans l'intérêt du public. « Nous sommes d'accord avec SpaceX et Kepler que l'intérêt public gagnerait à accorder sous conditions leurs candidatures », écrit la FCC dans son autorisation, datée du 30 juin. « L'autorisation d'une nouvelle classe de terminaux pour le système de satellites de SpaceX élargira la gamme de capacités à large bande pour répondre aux demandes croissantes des utilisateurs qui nécessitent désormais une connectivité lors de leurs déplacements, qu'il s'agisse de conduire un camping-car à travers le pays, de déplacer un cargo d'Europe vers un port américain, ou lors d'un vol intérieur ou international ».Starlink est l'initiative ambitieuse de SpaceX visant à lancer une constellation de milliers de satellites en orbite terrestre basse à moyenne afin de fournir une couverture haut débit à faible latence à la Terre en dessous. La société compte jusqu'à présent plus de 2 400 satellites en orbite, et après être sortie des tests bêta vers la fin de l'année dernière, la société s'est récemment vantée d'avoir 400 000 utilisateurs. Les clients qui souhaitent commander Starlink doivent acheter le kit - qui est livré avec un terminal utilisateur - pour 599 $, puis payer des frais mensuels de 110 $.SpaceX a cependant clairement indiqué qu'il souhaitait étendre Starlink au-delà de la simple utilisation des clients résidentiels. La société a négocié avec diverses compagnies aériennes sur l'utilisation du service Internet Starlink et a conclu des accords avec Hawaiian Airlines et le service de jet privé JSX pour commencer à fournir une connectivité Internet sur leurs avions au cours des deux prochaines années. De plus, Starlink vient de déployer un nouveau niveau de service spécial pour les camping-cars, permettant aux utilisateurs de se connecter aux satellites Starlink à partir de plusieurs endroits comme les campings ou les chalets de vacances, sans adresse « domicile » attribuée moyennant des frais supplémentaires.Starlink permet actuellement la portabilité à ceux qui paient 25 $ de plus par mois en plus des frais mensuels normaux de 110 $. Cependant, la portabilité signifie la possibilité de déplacer une station de base Starlink d'un emplacement fixe à un autre.La mobilité, quant à elle, est la capacité de recevoir un accès Internet en mouvement. Bien que la décision de la FCC ait donné le feu vert à SpaceX pour offrir cette capacité, la société est claire sur le fait que le service n'est pas encore configuré pour ce scénario : « Moyennant des frais mensuels supplémentaires, la fonction de portabilité permet aux utilisateurs de déplacer temporairement leur Starlink vers de nouveaux endroits afin de recevoir le service partout sur le même continent où Starlink offre une couverture active ».« L'utilisation du kit Starlink en mouvement annulera la garantie limitée de votre kit », peut-on lire sur la version actuelle de la page FAQ Starlink sur ce sujet. « Même si nos équipes travaillent activement afin d’éventuellement vous permettre d’utiliser Starlink à partir d’un véhicule en mouvement (p. ex, automobile, VR, bateau), Starlink n’est pas encore configuré pour ce type d’utilisation ».Comme autres limitations, SpaceX a évoqué :Quant à l'ajout de la portabilité, SpaceX explique :SpaceX n'a ​​pas donné de calendrier public ni d'autres détails pour le déploiement de la mobilité.Bien que la portabilité et la mobilité soient des sujets de prédilection pour les utilisateurs de Starlink, il n'est pas clair à quel point cette fonctionnalité serait largement utilisée, étant donné la disponibilité des réseaux cellulaires dans de nombreuses régions du pays ; ni quelle serait sa fiabilité initiale avec les stations de base Starlink existantes. Pour SpaceX, les utilisateurs commerciaux semblent être une grande partie de la motivation.Sources : décision de la FCC Que pensez-vous de cette décision ?Quelles sont les difficultés techniques auxquelles pourraient faire face SpaceX ?Malgré la recrudescence des connexions mobiles, trouvez-vous ce service pertinent ? Dans quelle mesure ?