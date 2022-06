Les pays les plus intéressés par les NFT





Un NFT est un actif cryptographique, représentant un élément numérique intangible tel qu'une image, une vidéo ou un élément de jeu. Les propriétaires de NFT sont enregistrés sur une blockchain, ce qui permet à un NFT d'être échangé comme un substitut de l'actif numérique qu'il représente. Ainsi, contrairement à la plupart des objets numériques qui peuvent être reproduits à l'infini, chaque NFT possède une signature numérique unique, ce qui signifie qu'il est unique en son genre. Les NFT sont généralement achetés avec la cryptomonnaie Ether ou en dollars et la blockchain conserve un enregistrement des transactions.Cependant, alors que le marché des NFT a connu un boom entre fin 2020 et le premier semestre 2021, il s'est littéralement effondré depuis, faisant perdre des millions de dollars aux investisseurs. Une grande partie de l'industrie, plusieurs rapports ainsi que les régulateurs ont ensuite décrit les NFT comme une grande escroquerie. Et les événements récents semblent leur donner raison, certains jetons non fongibles ayant perdu plus de la moitié de leur valeur et d'autres ne valent presque plus rien. Certains prédisent même que 90 à 98 % des NFT actuels n'auraient plus de valeur dans les trois à cinq prochaines années.Mais nonobstant la débâcle du marché des NFT, il y a toujours un intérêt pour ces actifs numériques. Ainsi, des experts ont conclu la chose comme suit : "pour chaque fanatique des NFT qui vous dira qu'elle perturbe le capitalisme, vous trouverez un pessimiste qui déclarera que c'est la fin des temps. Pour chaque histoire d'un artiste qui peut enfin gagner sa vie grâce aux NFT, vous en trouverez un autre qui s'est fait escroquer". CashNetUSA a réalisé une étude sur le sujet afin d'offrir une vue d'ensemble des pays du monde où les NFT sont les plus populaires et où ils suscitent très peu d'intérêt chez les internautes.Selon le rapport de CashNetUSA, le Singapour adhère à l'idée des actifs numériques. Ce centre d'affaires mondial est en tête des pays les plus intéressés par les NFT, si l'on en croit le nombre de recherches en ligne. L'étude rapporte que l’on compte 18 717 recherches sur les NFT pour un million de résidents de Singapour. Même les dirigeants du pays sont impliqués. Le président du Parlement de Singapour a vendu des NFT de ses photographies de paysages afin de récolter des fonds pour une œuvre de charité. Mais il a tenu à mettre en garde ceux qui voient dans les NFT un moyen de s'enrichir rapidement.« Vous devez vraiment savoir ce que vous faites. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type d'activité, ne vous en approchez pas. Comme le bitcoin, l'espace des NFT est très volatile. Procédez avec prudence, et n'investissez jamais que ce que vous pouvez vous permettre », déclare le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin. En outre, avec 18 313 recherches, Hong Kong arrive en deuxième position sur la liste des pays où les NFT sont les plus recherchés. Le Canada (13 388), l'Islande (11 194) et les États-Unis (10 677) complètent le top 5. La France est 31e, avec 4 656 recherches par million d'habitants et par mois.Ensuite, les chercheurs de CashNetUSA ont analysé les tonalités et les sentiments des tweets sur les NFT du monde entier. Les résultats montrent que le Monténégro est le pays le plus favorable aux NFT de la planète ; 862 des 1 000 tweets liés aux NFT provenant de cet État des Balkans étaient des avis positifs. Bosnie-Herzégovine (avec une moyenne de 788 tweets positifs pour 1 000), Luxembourg (781), Cuba (729) et Curaçao (718) ferment le top 5. La France arrive en huitième position des pays où les internautes ont le plus d'avis positifs sur les NFT, avec une moyenne de 699 tweets positifs pour 1 000.C'est en Pologne que l'on trouve le plus grand pourcentage de personnes détestant les NFT. Près d'un quart des tweets liés aux NFT provenant de la Pologne (227) sont des avis négatifs sur ces actifs numériques. Les Polonais ont été probablement peu impressionnés lorsque la chanteuse Dorota Rabczewska a décidé de se transformer en NFT. Plus connue sous son nom de scène Doda, Rabczewska a réalisé un scan 3D de son corps entier. Elle l'a ensuite divisé en 406 parties individuelles, qui peuvent désormais être achetées ou vendues sous forme de jetons non fongibles.Le prix de départ pour un NFT des bras et du dos de la chanteuse était de 200 dollars. Les NFT des zones "intimes" - ou de ce que Doda a décrit comme ses zones "les plus rares" - peuvent coûter jusqu'à 75 000 dollars. Le Nicaragua, le Belize, Trinité-et-Tobago et la Barbade ont tous un pourcentage élevé de tweets négatifs sur les NFT.L'analyse se termine par les projets NFT les plus recherchés dans le monde. Elle a révélé qu'Axie Infinity, un jeu vidéo en ligne développé par le studio vietnamien Sky Mavis, est la plateforme NFT la plus populaire au monde. Il a été le fournisseur de NFT le plus recherché dans 112 pays, dont le Mexique, le Brésil, la Turquie et la Suède. Les joueurs d'Axie Infinity collectent et frappent des NFT d'animaux domestiques numériques, appelés Axies. Decentraland est la plateforme la plus recherchée dans 43 pays, ce qui en fait la deuxième plateforme NFT la plus populaire au monde. Decentraland est un navigateur de monde virtuel en 3D.Les utilisateurs achètent des terrains virtuels sur la plateforme en tant que NFT à l'aide de la cryptomonnaie MANA de Decentraland. Le bien immobilier virtuel le plus cher de Decentraland vaut désormais 3,5 millions de dollars en MANA. En procédant à une analyse par région, les données provenant d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Océanie et d'Afrique indiquent qu'Axie Infinity est la communauté NFT la plus recherchée. Dans les régions excluant l'Amérique du Nord et l'Afrique, Axie Infinity n'est accompagné que d'un léger intérêt pour le Decentraland. Quoi qu'il en soit, Axie Infinity apparaît comme le grand vainqueur dans chacune de ces régions.Dans le cas de l'Amérique du Nord, Decentraland apparaît comme le grand gagnant dans les résultats de recherche Google. Bien qu'il détienne la majeure partie de la région, Axie Infinity, Sorare et Bored Apes sont toujours présents en tant que minorités dans les villes du sud. L'Afrique est la seule région sans vainqueur clair dans la curiosité NFT. Les pays se partagent entre Decentraland, Axie Infinity, Sorare et Bored Apes. Town Star parvient également à s'assurer une petite région en Afrique. L'Amérique du Sud, quant à elle, est la seule région qui ne s'intéresse pas à Decentraland, Bored Apes ou autres. Axie Infinity domine toute la région, seul le Chili étant intéressé par Sandbox.Pour établir ces classements, la société a utilisé des outils de recherche de mots clés, de suivi des classements et d'audit de sites. Elle a recherché le terme "NFT" dans chaque pays, en comptabilisant le volume de recherche et en calculant le nombre de recherches mensuelles par million d'habitants. L'équipe a également recueilli des informations sur Twitter et effectué une analyse des sentiments à l'aide de modèles développés par l'université de Cardiff.Les tweets étaient qualifiés de "négatifs" si la probabilité qu'un tweet particulier soit "négatif" était supérieure à 0,5. Pour garantir des résultats plus définitifs, l'équipe a également exclu les pays ayant moins de 50 tweets liés aux NFT. Enfin, l'équipe a également comparé les volumes de recherche des projets NFT à la liste d'OpenSea des 100 meilleurs NFT de tous les temps, en utilisant les données pour voir quels projets étaient les plus recherchés dans chaque pays.Source : CashNetUSA Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions du rapport de CashNetUSA ?