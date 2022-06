Les femmes qui participent à la recherche scientifique ont moins de chances d'être créditées en tant qu'auteurs que leurs homologues masculins, et elles sont plus susceptibles de faire état de discrimination et de sous-évaluation de leur contribution, d’après la nouvelle étude intitulée « Women are Credited Less in Science than are Men ». Cet écart entre les sexes peut contribuer à expliquer des disparités bien documentées dans les contributions apparentes des scientifiques masculins et féminins comme celle de Rosalind Franklin, dont la contribution essentielle à la découverte de la structure de l'ADN est initialement passée inaperçue parce qu'elle n'était pas citée dans l'article principal de Nature rédigé par James Watson et Francis Crick.« Nous savons depuis longtemps que les femmes publient et déposent des brevets à un taux inférieur à celui des hommes. Mais, comme les données antérieures n'indiquaient jamais qui participait à la recherche, personne ne savait pourquoi », a déclaré le professeur Julia Lane, de l'université de New York, qui a dirigé la nouvelle étude.Lane et ses collègues ont analysé les données administratives des projets de recherche menés dans 52 collèges et universités américains entre 2013 et 2016. Ils ont fait correspondre les informations sur 128 859 scientifiques à 39 426 articles de journaux et 7 675 brevets, en cherchant à savoir quelles personnes ayant travaillé sur des projets individuels ont été créditées et lesquelles ne l'ont pas été.L'étude suggère que Rosalind Franklin était loin d'être la seule à ne pas recevoir le crédit nécessaire pour son travail. L'étude a révélé qu'en moyenne, tous postes et domaines confondus, les hommes avaient environ deux fois plus de chances que les femmes d'être cités dans un article scientifique ou un brevet par leur équipe de recherche. Cet écart a été constaté dans des domaines à prédominance féminine, comme la santé, ainsi que dans des domaines à prédominance masculine, comme l'ingénierie, et était particulièrement évident au début de la carrière des femmes. Par exemple, seules 15 femmes diplômées sur 100 étaient citées comme auteur dans une publication, contre 21 sur 100 pour leurs homologues masculins.Julia Lane a commenté ces résultats en ces termes : « Il existe un écart manifeste entre le taux de coauteurs de publications pour les femmes et les hommes. Cet écart est fort, persistant et indépendant du domaine de recherche. Je crains qu'il ne dissuade les jeunes femmes de poursuivre une carrière scientifique ».L'équipe a également interrogé plus de 2 400 scientifiques publiés, leur demandant s'ils avaient déjà été exclus d'un article auquel ils avaient contribué, et pourquoi ils pensaient que cela se produisait. Parmi les femmes, 43 % ont déclaré avoir été exclues d'une publication, contre 38 % des hommes. L'explication la plus courante était que les autres avaient sous-estimé leur contribution, mais les femmes étaient deux fois plus susceptibles de citer la discrimination ou les préjugés comme explication, tandis que les hommes étaient plus susceptibles de dire que leurs contributions ne justifiaient pas le statut d'auteur.Le Dr Tina Joshi, maître de conférences en microbiologie moléculaire à l'université de Plymouth, a déclaré : « Cette étude est la bienvenue car elle met en évidence le fait que les femmes ne sont pas les auteurs de leurs travaux : Il s'agit d'une étude bienvenue qui met en évidence la disparité entre les sexes à laquelle de nombreuses femmes continuent d'être confrontées dans le milieu universitaire. Nous pouvons continuer à lutter contre cette inégalité en tant que communauté universitaire en encourageant le dialogue sur l'égalité, la diversité et l'inclusion, et en travaillant ensemble pour donner à tous les chercheurs le crédit de leurs contributions ».Source : Nature Que pensez-vous de cette étude ? Trouvez-vous les résultats de cette étude pertinents ?D'après vous, pourquoi les femmes sont-elles sous-représentées dans les domaines scientifiques ?D'un point de vue professionnel, comment trouvez-vous les femmes en général aux postes de développeurs et IT Pro ?